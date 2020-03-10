Cuando su caso de uso contiene una consigna específica de la industria, es posible que los modelos previamente entrenados solo satisfagan una parte de sus necesidades. En diferentes industrias, algunas entidades (personas, lugares, eventos, etc.) tendrán diferentes significados, por lo que un modelo fuera de lo común puede no ser capaz de captar estas sutilezas dependiendo del contexto. Por ejemplo, la palabra “premium” puede significar el extremo superior de una gama de productos, o puede significar el pago realizado a cambio de una póliza de seguro. En Australia, este pago del seguro se conoce como “la cobertura”.

Su modelo personalizado puede entrenarse para comprender los matices subyacentes, el significado y las relaciones específicas de su caso de uso y dominio de la industria. Como se indicó anteriormente, puede enseñar al modelo lo que significa la palabra "premium" en el contexto de su negocio. Estos modelos se pueden construir de varias maneras, y no es necesario ser científico de datos o desarrollador de software para crearlos. Con herramientas sin código, lo único que necesitas aportar es tu experiencia en la materia. Un experto en la materia (SME) definirá qué información es importante en el modelo, cargará documentos para el entrenamiento y luego seleccionará ejemplos, a menudo llamados anotaciones, dentro de esos documentos.

Las anotaciones que crea en sus documentos proporcionan al sistema ejemplos específicos que sirven como "verdad fundamental" para el modelo. Ya sea que defina entidades específicas para la extracción de un documento o las relaciones entre ellas, a través del entrenamiento, realizará las mejoras que garantizan la eficacia del modelo.