La automatización empresarial ha evolucionado en oleadas. Primero llegaron los sistemas deterministas: scripts, bots de automatización robótica de procesos (RPA) y motores de flujo de trabajo. Predecible, repetible y basado en políticas.



Ejecutan rutas predefinidas y aplican reglas de negocio con precisión. Pero los sistemas deterministas tienen límites. Son frágiles por diseño. Un bot que se basa en un diseño de pantalla específico deja de funcionar cuando cambia la interfaz de usuario (IU). Un flujo de trabajo que recibe entradas inesperadas se estanca. Si una condición no se define explícitamente, el sistema simplemente no puede continuar. La automatización determinista funciona mejor en entornos estructurados y estables. Le cuesta lidiar con la ambigüedad, los casos extremos y el cambio.



Luego, vino la IA predictiva: modelos de IA entrenados en datos estructurados para clasificar y pronosticar resultados. Ahora estamos entrando en la era de la IA agéntica: sistemas que razonan, planifican, utilizan herramientas y se adaptan dinámicamente a tareas ambiguas.



Los sistemas agénticos introducen algo nuevo: la capacidad de interpretar la intención, sintetizar el contexto, decidir las siguientes mejores acciones e interactuar con múltiples herramientas de forma autónoma. Pueden manejar casos extremos y entradas en evolución de formas que los flujos de trabajo estáticos nunca podrían. Pero con ese poder viene la variabilidad. Los sistemas determinísticos producen el mismo resultado para la misma entrada. Los sistemas agénticos operan de manera probabilística y pueden adaptarse a mitad de camino. Esa flexibilidad es exactamente lo que los hace poderosos, y exactamente lo que hace que las empresas sean cautelosas.

