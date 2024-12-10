El informe State of Sustainability Readiness 2024 de IBM examinó las respuestas de más de 2790 líderes empresariales de 9 países y 15 industrias, arrojando luz sobre cómo las organizaciones se están preparando para enfrentar una variedad de problemas de sustentabilidad. Los encuestados identificaron la resiliencia climática como el “problema de sustentabilidad más crítico”.

A los encuestados se les presentaron más de 30 preguntas de la encuesta correlacionadas con el riesgo climático y las responsabilidades corporativas, y cubrieron preocupaciones estratégicas, financieras, normativas y de cumplimiento. La investigación encontró que la mayoría de las organizaciones comprenden la necesidad de mitigar el riesgo climático para proteger los activos y avanzar en las operaciones.

En IBM, tenemos una visión clara de cómo las empresas pueden y deben realizar este importante trabajo. Por ejemplo, los fabricantes pueden utilizar datos meteorológicos históricos e IA para predecir interrupciones en su cadena de suministro. Las organizaciones agrícolas también pueden utilizar las mismas herramientas para pronosticar sequías, enfermedades y otros desafíos relacionados con el clima.