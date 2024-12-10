A medida que las empresas se preparan para el nuevo año, no pueden pasar por alto este aprendizaje clave de 2024: la resiliencia climática y el éxito empresarial están convergiendo. En Estados Unidos, los desastres meteorológicos cuestan 150 000 millones de dólares al año y se prevé que el cambio climático cueste . Estos costos inesperados ya están determinando la forma en que operan las organizaciones. Las empresas más exitosas también están planificando con anticipación.
Desde asegurarse de que están recopilando los datos operativos correctos hasta invertir en tecnología que pueda ayudar a predecir los patrones climáticos, hay más formas en que las empresas pueden dar el siguiente paso hacia la resiliencia climática.
Boletín de la industria
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes de la industria sobre IA, automatización, datos y más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se entregará en inglés. En cada boletín, encontrará un enlace para darse de baja. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
El informe State of Sustainability Readiness 2024 de IBM examinó las respuestas de más de 2790 líderes empresariales de 9 países y 15 industrias, arrojando luz sobre cómo las organizaciones se están preparando para enfrentar una variedad de problemas de sustentabilidad. Los encuestados identificaron la resiliencia climática como el “problema de sustentabilidad más crítico”.
A los encuestados se les presentaron más de 30 preguntas de la encuesta correlacionadas con el riesgo climático y las responsabilidades corporativas, y cubrieron preocupaciones estratégicas, financieras, normativas y de cumplimiento. La investigación encontró que la mayoría de las organizaciones comprenden la necesidad de mitigar el riesgo climático para proteger los activos y avanzar en las operaciones.
En IBM, tenemos una visión clara de cómo las empresas pueden y deben realizar este importante trabajo. Por ejemplo, los fabricantes pueden utilizar datos meteorológicos históricos e IA para predecir interrupciones en su cadena de suministro. Las organizaciones agrícolas también pueden utilizar las mismas herramientas para pronosticar sequías, enfermedades y otros desafíos relacionados con el clima.
Aunque los líderes empresariales reconocen la importancia de crear operaciones resilientes al clima, sus ambiciones aún no coinciden con sus acciones. Según el informe de IBM, solo el 50 % de los líderes encuestados se sienten preparados para hacer frente a los riesgos climáticos cada vez más disruptivos. Los altos ejecutivos son más optimistas que sus vicepresidentes y directores cuando se trata de reforzar la resiliencia climática: el 67 % de los altos ejecutivos encuestados consideró que sus esfuerzos de resiliencia climática eran proactivos, en comparación con solo el 56 % de los responsables de la toma de decisiones de nivel inferior.
Al analizar la investigación, está claro que las organizaciones saben que la resiliencia climática es imprescindible. Aún así, les cuesta tomar medidas. Una forma de empezar a hacerlo es invirtiendo en herramientas y aplicaciones impulsadas por datos e IA como las mencionadas anteriormente. dsm-firmenich Animal Nutrition & Health, la empresa europea de nutrición, hizo exactamente eso. Utilizaron IBM Environmental Intelligence para pronosticar la contaminación por micotoxinas en los cultivos, ahorrando a la industria agrícola millones de euros cada año. Los mismos datos que utilizaron para pronosticar y prevenir el crecimiento peligroso de hongos también se pueden usar para pronosticar y prepararse para eventos climáticos extremos, como sequías e inundaciones. Este tipo de tecnología está diseñada para proporcionar a los usuarios datos meteorológicos, climáticos y operativos de fácil acceso para que puedan prepararse mejor para emergencias como huracanes o inundaciones repentinas y gestionar algunos de los riesgos y costos que conllevan.
En última instancia, las organizaciones pueden invertir en las herramientas adecuadas y utilizar insights clave para ayudar a crear operaciones climáticas más resilientes y abordar este problema crucial de sustentabilidad de frente.
Descargue el informe State of Sustentabilidad Readiness aquí.
Aprenda más sobre IBM Environmental Intelligence.
Descubra cómo convertir los insights de sustentabilidad en acciones y dé el siguiente paso para aprovechar el poder de la IA generativa.
Descubra cómo los usuarios de IBM Turbonomic lograron una TI sostenible y redujeron su huella medioambiental al tiempo que garantizaban el rendimiento de las aplicaciones.
Descubra cómo IBM Maximo puede ayudar a optimizar el valor de los activos a lo largo del ciclo de vida.
Descubra cómo los ejecutivos de sustentabilidad y los líderes del cero neto consiguen cumplir con la CSRD.
Descubra cómo las organizaciones pueden establecer y alcanzar objetivos de sustentabilidad claros que proporcionen un beneficio competitivo.
Optimice la forma en que asigna recursos a las aplicaciones en todo su ecosistema con la plataforma IBM Turbonomic.
Comience su recorrido hacia la sustentabilidad hoy mismo conectando su roadmap estratégico con las operaciones diarias.
Utilice los servicios de consultoría de sustentabilidad de IBM para convertir la ambición de sustentabilidad en acción y convertir en una empresa más responsable y rentable.