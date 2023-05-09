Es bien sabido que la inteligencia artificial (IA) ha progresado, superando la era de la experimentación para convertirse en un negocio crítico para muchas organizaciones. Hoy en día, la IA presenta una enorme oportunidad para convertir los datos en insights y acciones, para ayudar a amplificar las capacidades humanas, disminuir el riesgo y aumentar el ROI logrando innovaciones.
Aunque la promesa de la IA no está garantizada y puede que no sea fácil, la adopción ya no es una opción. Es un imperativo. Se espera que las empresas que decidan adoptar la tecnología de IA tengan una inmensa ventaja, según el 72 % de los responsables de la toma de decisiones encuestados en un estudio reciente de IBM. Entonces, ¿qué es lo que frena la adopción de la IA hoy en día?
Hay 3 razones principales por las que las organizaciones tienen dificultades para adoptar la IA: falta de confianza en la operacionalización de la IA, desafíos en la gestión del riesgo y la reputación, y la escalabilidad con el aumento de las regulaciones de IA.
Muchas organizaciones tienen dificultades para adoptar la IA. Según Gartner El 54 % de los modelos están estancados en la preproducción porque no hay un proceso automatizado para gestionar estas canalizaciones y es necesario garantizar que se pueda confiar en los modelos de IA. Esto se debe a:
La IA bien planificada y ejecutada debe basarse en datos confiables con herramientas automatizadas diseñadas para proporcionar resultados transparentes y explicables. El éxito en la entrega de IA empresarial escalable requiere el uso de herramientas y procesos diseñados específicamente para construir, desplegar, monitorizar y reentrenar modelos de IA.
Los clientes, empleados y accionistas esperan que las organizaciones utilicen la IA de forma responsable, y las entidades de gobierno están empezando a exigirla. El uso de IA responsable es crítico, especialmente a medida que más organizaciones Comparten inquietudes sobre el posible daño a su marca al implementar la IA. Cada vez más, también vemos que las empresas hacen de la responsabilidad social y ética un imperativo estratégico clave.
Con el creciente número de regulaciones de IA, implementar y escalar de manera responsable la IA es un desafío creciente, especialmente para las entidades globales gobernadas por diversos requisitos e industrias altamente reguladas como servicios financieros, atención médica y telecomunicaciones. El incumplimiento de las regulaciones puede llevar a la intervención del gobierno en forma de auditorías regulatorias o multas, desconfianza con accionistas y clientes, y pérdida de ingresos.
Próximamente, watsonx.governance es una infraestructura que utiliza un conjunto de procesos automatizados, metodologías y herramientas para ayudar a administrar el uso de IA de una organización. Los principios coherentes que guían el diseño, el desarrollo, el despliegue y la supervisión de los modelos son críticos para impulsar una IA responsable, transparente y explicable. En IBM, creemos que regular la IA es responsabilidad de todas las organizaciones, y que una regulación adecuada ayudará a las empresas a crear una IA responsable que refuerce la privacidad individual. La creación de una IA responsable requiere una planificación inicial y herramientas y procesos automatizados diseñados para generar resultados justos, precisos, transparentes y explicables.
Watsonx.governance está diseñado para ayudar a las empresas a gestionar sus políticas, mejores prácticas y requisitos normativos, y dirección las preocupaciones relacionadas con el riesgo y la ética mediante la Automatización del software. Impulsa una solución de Gobernanza de la IA sin los costos excesivos de cambiar de su plataforma actual de ciencia de datos.
Esta solución está diseñada para incluir todo lo necesario para desarrollar un proceso de gestión de modelos coherente y transparente. La automatización resultante impulsa la escalabilidad y la responsabilidad al capturar el tiempo de desarrollo del modelo y los metadatos, ofrecer monitoreo del modelo posterior al despliegue y permitir flujos de trabajo personalizados.
Basado en tres principios críticos, watsonx.governance ayuda a satisfacer las necesidades de su organización en cualquier etapa del proceso de implementación de la IA:
Automatice la captura de metadatos de modelos a lo largo del ciclo de vida de IA/machine learning (ML) para permitir que los líderes de ciencia de datos y los validadores de modelos tengan una visión actualizada de sus modelos. La gobernanza del ciclo de vida permite a la compañía operar y automatizar la IA a escala y monitorear si los resultados son transparentes, explicables y mitigan los sesgos y derivas perjudiciales. Esto puede ayudar a aumentar la precisión de las predicciones al identificar cómo se utiliza la IA y dónde es necesario volver a entrenar el modelo.
Identifique, gestione, supervise e informe los riesgos a escala. Utilice paneles dinámicos para proporcionar resultados personalizables claros y concisos que permitan un conjunto sólido de flujos de trabajo, una colaboración mejorada y ayuden a impulsar el cumplimiento empresarial en múltiples regiones y geografías.
Traducir las regulaciones externas de IA en un conjunto de políticas para varias partes interesadas que se pueden aplicar automáticamente para dirigirse al cumplimiento. Los usuarios pueden gestionar modelos mediante paneles dinámicos que rastrean el estado de cumplimiento a través de políticas y regulaciones definidas.
