Próximamente, watsonx.governance es una infraestructura que utiliza un conjunto de procesos automatizados, metodologías y herramientas para ayudar a administrar el uso de IA de una organización. Los principios coherentes que guían el diseño, el desarrollo, el despliegue y la supervisión de los modelos son críticos para impulsar una IA responsable, transparente y explicable. En IBM, creemos que regular la IA es responsabilidad de todas las organizaciones, y que una regulación adecuada ayudará a las empresas a crear una IA responsable que refuerce la privacidad individual. La creación de una IA responsable requiere una planificación inicial y herramientas y procesos automatizados diseñados para generar resultados justos, precisos, transparentes y explicables.

Watsonx.governance está diseñado para ayudar a las empresas a gestionar sus políticas, mejores prácticas y requisitos normativos, y dirección las preocupaciones relacionadas con el riesgo y la ética mediante la Automatización del software. Impulsa una solución de Gobernanza de la IA sin los costos excesivos de cambiar de su plataforma actual de ciencia de datos.

Esta solución está diseñada para incluir todo lo necesario para desarrollar un proceso de gestión de modelos coherente y transparente. La automatización resultante impulsa la escalabilidad y la responsabilidad al capturar el tiempo de desarrollo del modelo y los metadatos, ofrecer monitoreo del modelo posterior al despliegue y permitir flujos de trabajo personalizados.

Basado en tres principios críticos, watsonx.governance ayuda a satisfacer las necesidades de su organización en cualquier etapa del proceso de implementación de la IA:

1. Gobernanza del ciclo de vida: operacionalice el monitoreo, la catalogación y el gobierno de modelos de IA a escala desde cualquier lugar y durante todo el ciclo de vida de la IA

Automatice la captura de metadatos de modelos a lo largo del ciclo de vida de IA/machine learning (ML) para permitir que los líderes de ciencia de datos y los validadores de modelos tengan una visión actualizada de sus modelos. La gobernanza del ciclo de vida permite a la compañía operar y automatizar la IA a escala y monitorear si los resultados son transparentes, explicables y mitigan los sesgos y derivas perjudiciales. Esto puede ayudar a aumentar la precisión de las predicciones al identificar cómo se utiliza la IA y dónde es necesario volver a entrenar el modelo.

2. Gestión de riesgos: Gestionar el riesgo y el cumplimiento de las normas empresariales, mediante la gestión automatizada de datos y flujos de trabajo

Identifique, gestione, supervise e informe los riesgos a escala. Utilice paneles dinámicos para proporcionar resultados personalizables claros y concisos que permitan un conjunto sólido de flujos de trabajo, una colaboración mejorada y ayuden a impulsar el cumplimiento empresarial en múltiples regiones y geografías.

3. Cumplimiento de normas: Dirección del cumplimiento de las regulaciones actuales y futuras de manera proactiva

Traducir las regulaciones externas de IA en un conjunto de políticas para varias partes interesadas que se pueden aplicar automáticamente para dirigirse al cumplimiento. Los usuarios pueden gestionar modelos mediante paneles dinámicos que rastrean el estado de cumplimiento a través de políticas y regulaciones definidas.

¿Listo para explorar más?

Simplifique la gobernanza de datos, la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo con IBM OpenPages. Aprenda más sobre cómo IBM está impulsando flujos de trabajo de IA responsable (RAI).

Conozca al equipo de expertos de IBM que puede trabajar con usted para ayudarle a crear soluciones de IA confiables a escala y velocidad en todas las etapas del ciclo de vida de la IA.