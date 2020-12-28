La extracción de cobalto, una materia prima esencial para las baterías de iones de litio, conlleva un alto costo en sufrimiento humano. Más del 60 por ciento del suministro mundial proviene de la República Democrática del Congo (RDC), y alrededor del 45 por ciento proviene de operaciones mineras a gran escala. El 15 por ciento restante proviene de minas a pequeña escala en la RDC, donde niños y adultos trabajan en condiciones duras y peligrosas para extraer el mineral a mano.
Son esas condiciones de trabajo, junto con el daño ambiental en las áreas minadas, las que han centrado la atención del mundo en las industrias automotriz y electrónica de alto perfil. Sus productos (vehículos eléctricos, teléfonos inteligentes y computadoras portátiles) dependen de baterías de iones de litio y, por lo tanto, de cobalto.
Las empresas que toman en serio la sustentabilidad y la justicia social trabajan para mantener el cobalto extraído a mano fuera de sus cadenas de suministro. Preocupaciones similares son válidas para otros minerales que plantean riesgos de abastecimiento responsable, incluidos el litio, el níquel, el cobre y el grupo "3TG" (estaño, tantalio, tungsteno y oro), y para materiales que crean un peligro para el medio ambiente cuando se desechan incorrectamente.
Los impulsores del abastecimiento responsable de materias primas son fuertes, que van desde la gobernanza corporativo hasta las demandas de los consumidores, accionistas y otros stakeholders, hasta el escrutinio de los gobiernos, los organismos reguladores, los mercados financieros y las ONG. Sin embargo, hasta hace poco, probar el abastecimiento responsable a todas estas partes interesadas era un objetivo difícil de alcanzar, ya que planteaba importantes riesgos reputacionales, legales y comerciales.
Hoy en día, la Responsible Sourcing Blockchain Network (RSBN), basada en IBM Blockchain Platform y garantizada por RCS Global Group, proporciona la transparencia, confianza y seguridad necesarias para demostrar el abastecimiento responsable de cobalto. Además, la infraestructura subyacente que hemos construido para RSBN se puede utilizar para poner en marcha cualquier iniciativa de abastecimiento sostenible.
Los beneficios comprobados del uso de la tecnología blockchain para redes de abastecimiento sostenibles incluyen:
Tradicionalmente, las mineras, las fundiciones, los distribuidores y los fabricantes confían en auditorías de terceros para establecer el cumplimiento de los estándares de la industria generalmente aceptados. Para RSBN, RCS Global Group proporciona esta garantía a través de su práctica de mapeo y auditoría de la cadena de suministro mineral, evaluando a los participantes de la red en función de los estándares y mejores prácticas establecidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y Responsible Minerals Initiative (RMI).
RSBN emplea el libro mayor compartido y distribuido de blockchain para rastrear la producción desde la mina hasta la batería y el producto final, capturando información sobre el grado de abastecimiento responsable en cada nivel de la cadena de suministro. Las empresas downstream pueden acceder a la prueba verificada de que apoyan y contribuyen a las prácticas de abastecimiento responsable, que luego pueden compartir con auditores, órganos de gobierno corporativo e incluso consumidores.
En cada paso, los participantes controlan quién puede ver qué información. Una vez agregados al libro mayor, las certificaciones y otros documentos no se pueden manipular, cambiar ni eliminar. Estas propiedades hacen de blockchain una plataforma confiable para compartir datos entre diferentes empresas y, al mismo tiempo, ayudar a prevenir el fraude.
Las redes como RSBN fomentan y permiten la colaboración entre proveedores y clientes a través de complejas cadenas de suministro de minerales y otras materias primas de origen conflictivo, con valor comercial que se acumula para todos los que participan. Por ejemplo, estos son los beneficios obtenidos por los participantes de RSBN.
Los fabricantes de automóviles se están preparando para introducir muchos más vehículos eléctricos (VE) en el mercado durante 2021 y 2022, creando una nueva demanda de baterías de iones de litio y el cobalto que requieren. Al participar en iniciativas de abastecimiento responsable como RSBN, pueden comercializar sus productos como producidos de manera sostenible y sostenibles en el camino. El abastecimiento responsable de cobalto también contribuye a los esfuerzos de ciudadanía corporativa relacionados con la lucha contra la pobreza, el apoyo a los derechos humanos y la prevención de la degradación ambiental.
Las minas y las fundiciones se encuentran en la parte superior de la cadena de suministro, donde comienzan los esfuerzos de abastecimiento responsable y donde se encuentran los verdaderos desafíos. Mantener el cobalto extraído a mano fuera de los lotes de productos requiere cambios en los procesos, inversiones financieras y un compromiso para combatir la corrupción. Al demostrar sus resultados a través de auditorías y certificaciones, estas empresas se posicionan para obtener un estatus privilegiado como proveedores de los fabricantes de baterías.
Los consumidores han hablado. En un estudio reciente de IBM, el 77 por ciento de los consumidores encuestados dijo que comprar de marcas sostenibles o ambientalmente responsables es importante. Los VE, smartphones y computadoras portátiles son productos de alta visibilidad cuyo valor está estrechamente ligado a sus baterías recargables y de iones de litio de larga duración. Ser capaz de demostrar un abastecimiento responsable puede ayudar a ganar clientes, establecer valor de reputación y evitar reacciones negativas, como acciones legales.
RSBN es una red lista para unirse creada en IBM Blockchain Platform y garantizada por RSC Global. Los miembros fundadores de RSBN incluyen a Ford Motor Company, Volkswagen Group, el fabricante global de baterías LG Chem y el proveedor de cobalto Huayou Cobalt. Volvo Cars, Fiat Chrysler Automobiles y otras empresas que operan en cadenas de suministro de minerales "de origen en conflicto" también son miembros.
Las empresas que desean asegurarse de que las materias primas que utilizan han auditado y documentado los estándares de abastecimiento responsable confirmados pueden unirse a RSBN como empresa individual o con toda su cadena de suministro y comenzar a obtener valor rápidamente. Alternativamente, IBM Blockchain Services puede aprovechar los activos y la infraestructura que sustentan RSBN para crear conjuntamente una red de abastecimiento responsable para otras industrias y materias primas. Hable con nosotros hoy mismo sobre cómo puede comenzar a demostrar el cumplimiento de normas de abastecimiento responsable de su organización.
