Las redes como RSBN fomentan y permiten la colaboración entre proveedores y clientes a través de complejas cadenas de suministro de minerales y otras materias primas de origen conflictivo, con valor comercial que se acumula para todos los que participan. Por ejemplo, estos son los beneficios obtenidos por los participantes de RSBN.

Los fabricantes de automóviles se están preparando para introducir muchos más vehículos eléctricos (VE) en el mercado durante 2021 y 2022, creando una nueva demanda de baterías de iones de litio y el cobalto que requieren. Al participar en iniciativas de abastecimiento responsable como RSBN, pueden comercializar sus productos como producidos de manera sostenible y sostenibles en el camino. El abastecimiento responsable de cobalto también contribuye a los esfuerzos de ciudadanía corporativa relacionados con la lucha contra la pobreza, el apoyo a los derechos humanos y la prevención de la degradación ambiental.

Las minas y las fundiciones se encuentran en la parte superior de la cadena de suministro, donde comienzan los esfuerzos de abastecimiento responsable y donde se encuentran los verdaderos desafíos. Mantener el cobalto extraído a mano fuera de los lotes de productos requiere cambios en los procesos, inversiones financieras y un compromiso para combatir la corrupción. Al demostrar sus resultados a través de auditorías y certificaciones, estas empresas se posicionan para obtener un estatus privilegiado como proveedores de los fabricantes de baterías.

Los consumidores han hablado. En un estudio reciente de IBM, el 77 por ciento de los consumidores encuestados dijo que comprar de marcas sostenibles o ambientalmente responsables es importante. Los VE, smartphones y computadoras portátiles son productos de alta visibilidad cuyo valor está estrechamente ligado a sus baterías recargables y de iones de litio de larga duración. Ser capaz de demostrar un abastecimiento responsable puede ayudar a ganar clientes, establecer valor de reputación y evitar reacciones negativas, como acciones legales.