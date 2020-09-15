Detrás de escena con pioneros tecnológicos: conozca a Martin Keen

“Si algo me apasiona, siempre estoy ansioso por ver si eso se puede aplicar a mi carrera”. El inventor maestro de IBM Martin Keen ha superado las 200 patentes (situándolo entre los 200 inventores más prolíficos de todos los tiempos), supervisado la producción de innumerables publicaciones técnicas, ayudado a lanzar un proyecto de código abierto popular, creado conjuntamente Coursera training y mucho más. Con experiencia en mainframe y computación empresarial, entre otras materias, Martin ha liderado una carrera inspiradora combinando sus intereses personales y laborales. Y no se detiene ahí: fuera del trabajo, es un ávido cervecero actualmente involucrado en un desafío de elaboración casera que implica elaborar 99 cervezas en 99 semanas.

Tuve la oportunidad de preguntarle a Martin sobre su trabajo, incluso cómo se involucró con la invención y qué tecnología le entusiasma más hoy. Esto es lo que tenía que decir:

Cuéntame un poco sobre tu experiencia en tecnología. ¿Qué tecnologías consideras que son tus áreas de especialización?

Habiendo comenzado mi carrera en el Laboratorio Hursley en el Reino Unido, me crie con una dieta de mainframes, computación empresarial y CICS. Comencé como consultor empresarial ayudando a clientes de todo el mundo a modernizar sus cargas de trabajo CICS. Muchos estaban en Estados Unidos, lo que me dio un gusto por la vida en Estados Unidos y, finalmente, la oportunidad de mudarme permanentemente. Me he mantenido al día con la computación empresarial y CICS, pero también he estado involucrado con la gestión de procesos de negocio, la gestión de datos y muchas habilidades amplias en múltiples disciplinas.

Boletín de la industria Las últimas noticias tecnológicas, respaldadas por los insights de expertos Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes de la industria sobre IA, automatización, datos y más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM. ¡Gracias! Ya está suscrito. Su suscripción se entregará en inglés. En cada boletín, encontrará un enlace para darse de baja. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.



¿Cómo desarrollaste tal habilidad para ayudar a los técnicos a crear contenido excelente?

En los últimos 15 años, he estado en un rol de desarrollo de contenido con el equipo de IBM Redbooks. Eso comenzó reuniendo a expertos en la materia y guiándolos en el desarrollo de publicaciones Redbooks profundamente técnicas. La forma en que presentamos la información técnica cambió significativamente en esos 15 años, con un énfasis mucho mayor ahora en piezas técnicas más pequeñas y consumibles: artículos, entradas en el blog y educación en video online. Trabajar con expertos técnicos para contar una narrativa técnica es mi parte favorita de mi trabajo.

AI Academy ¿Qué sigue para los mainframes y la IA? En este episodio de AI Academy, Christian Jacobi explica cómo los mainframes son parte integral de la TI empresarial y cómo, con nuevas integraciones y mejoras, están reforzando su papel vital en la TI moderna. Descubra IBM AI Academy

Como inventor maestro, superaste las 200 patentes. ¿Cómo lograste los primeros pasos con invención y de dónde surgen nuevas ideas?

Conocí el mundo de las patentes a través de un amigo que es un inventor maestro de IBM. Quería saber cómo se le ocurren inventos en los que nadie más había pensado. Parecía una propuesta inmensamente desalentadora. Y me dijo, un poco en broma, que la forma de crear novedad era combinar tres cosas: análisis predictivo, redes sociales y... cualquier otra cosa. Un día le estaba contando esto a un colega de camino a almorzar y decidimos en ese momento que combinaríamos análisis predictivos, redes sociales y... ¡servilletas! Usaríamos análisis predictivos para analizar las redes sociales y determinar cuántas personas vendrían a la oficina en un día determinado en lugar de trabajar desde casa, y luego usaríamos esa predicción para calcular cuántas servilletas poner en la cafetería ese día. Suena tonto, pero resulta que estábamos en algo. Reemplazamos "servilletas" por "conexiones VPN" e inventamos un sistema de equilibrio de carga de trabajo VPN, que se convirtió en mi primera patente. Desde entonces, he recibido muchos más. Cada uno de ellos ha sido fruto de la colaboración con múltiples coinventores. Y al igual que en mi trabajo diario, en el que colaboro con expertos en la materia, lo mejor de inventar es combinar los diversos conocimientos y experiencias de mis colegas para crear algo único.

¿Cuáles son algunos de tus inventos favoritos hasta la fecha?

He inventado en el área de dispositivos móviles, analytics de big data y modernización empresarial. Hay algunos realmente interesantes, como la representación cognitiva de movimientos físicos en realidad virtual, que surgió después de conocer a los desarrolladores de un juego de realidad virtual de Star Trek en un evento de IBM. Pero el más tangible es el zapato microfluídico, que es un zapato con una suela llena de canales microfluídicos que suben y bajan para proporcionar instrucciones para caminar a través de retroalimentación háptica. Si necesitas girar a la izquierda en 30 pies, sentirás esa dirección en la planta del pie. ¿Se acerca una pendiente pronunciada? ¿Cruce peatonal más adelante? Lo notarás antes de verlo. He trabajado en muchos inventos analíticos basados en algoritmos, pero cuando familiares y amigos me preguntan sobre mis inventos, ¡les hablo del zapato!

A principios de este año, ayudaste a lanzar algunos entrenamientos COBOL para principiantes que rápidamente se convirtieron en un popular proyecto de código abierto. ¿Cuáles son las principales lecciones de esa experiencia?

A veces las cosas simplemente se juntan de maneras que nunca podrías predecir. Me pidieron que liderara el desarrollo de un entregable "COBOL para principiantes" que publicaríamos como libro y curso de video en línea. Nuestras expectativas no eran muy altas; ¿Realmente encontraríamos una audiencia de entusiastas programadores principiantes de COBOL? Realizamos una residencia en Sacramento, California, con algunos empleados de IBM y participantes de un gobierno y una universidad local. Una semana después, nos enviaron inesperadamente a casa debido al coronavirus. A medida que continuamos con el proyecto de forma remota, COBOL comenzó a aparecer en las noticias. Había una necesidad urgente de que los programadores de COBOL trabajaran en aplicaciones existentes, como el sistema de beneficios por desempleo, que ahora estaba desbordado por la carga de trabajo. Llevamos nuestro libro al Open Mainframe Project, que propuso que lo convirtiéramos en un proyecto de código abierto. La semana que publicamos el proyecto en Github, nuestro repositorio recibió 130,000 visitas. Desde entonces, nuestro libro ha pasado por múltiples revisiones con libros completamente nuevos propuestos y escritos por la comunidad. Y el curso en video también ha demostrado ser inmensamente popular.

Como productor del Serial de Ponentes Expertos, imagino que tendrás la oportunidad de trabajar con expertos de tecnologías de IBM Systems: nube híbrida, z/OS, almacenamiento, SAP HANA y más. ¿Qué tendencias tecnológicas te entusiasman más?

Conocí a un grupo increíblemente diverso de expertos que trabajan en esta serie de videos, desde desarrolladores de yates autónomos hasta personas que ayudan en la lucha contra el COVID-19. La tendencia general de la abstracción me entusiasma, ya sea a través de la contenerización Docker, la nube híbrida o la virtualización. Ya no estamos limitados a las máquinas y tecnologías subyacentes en las que estamos versados. En estos días, un desarrollador de aplicaciones puede escribir código de nivel empresarial y desplegarlo en un mainframe sin saber nada sobre la tecnología de mainframe subyacente. A medida que abstraemos el hardware subyacente, el lenguaje de programación, el sistema operativo y la ubicación física, abrimos una gama mucho más amplia de posibilidades de quién puede desarrollar qué.

Por último, ¿cuál es tu consejo para las personas que quieren integrar pasiones personales con sus carreras tecnológicas?

Eres bueno en las cosas que disfrutas hacer. Mis pasiones realmente han dado forma a mi carrera. Me encantan los dispositivos tecnológicos, como los cascos de realidad virtual y los drones, y han servido de inspiración para la divulgación de patentes. Soy un ávido creador de YouTube, y tomé el conocimiento que aprendí sobre videografía y edición de video y lo incorporé a mi trabajo diario para convertirme en el líder de video de mi organización. Si algo me apasiona, siempre estoy ansioso por ver si eso se puede aplicar a mi carrera, y me ayudó a impulsarme a trabajar con las cosas que más disfruto. Ahora, si al menos hubiera alguna forma de combinar mi trabajo diario con la elaboración de cerveza... Esta entrada en el blog es parte del serial “Detrás de escena con pioneros tecnológicos”, donde entrevistamos a destacados especialistas y arquitectos de TI, ingenieros distinguidos y expertos en IA, nube híbrida, seguridad y más, brindando una visión de cómo están ayudando a las compañías de todo el mundo a tener éxito con la infraestructura de TI de IBM. Un "pionero tecnológico" es un líder demostrado que aporta innovación, colaboración y pensamiento creativo a su trabajo, que tiene una sed interminable de conocimiento y es un modelo a seguir para sus compañeros. Manténgase pendiente.