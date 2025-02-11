Uno de los aspectos más críticos de RCSA es ayudar a garantizar descripciones de control completas y objetivas. Estas descripciones definen cómo una institución percibe los riesgos en sus procesos y cómo los controles los mitigan. Las descripciones de control mal escritas introducen ambigüedad, lo que dificulta probar los controles y garantizar el cumplimiento.

Tradicionalmente, las organizaciones han utilizado el procesamiento de lenguaje natural (NLP) y los modelos de comprensión del lenguaje natural para evaluar la exhaustividad de las descripciones de riesgos y controles. Sin embargo, los avances recientes en los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) han mejorado significativamente este proceso.

Los LLM pueden evaluar las descripciones de control con respecto a los estándares establecidos, como las 5 W (quién, qué, cuándo, dónde, por qué), garantizando que las descripciones sean completas y objetivas.

A diferencia de los modelos tradicionales de NLP que requieren grandes conjuntos de datos de entrenamiento, los LLM pueden operar de manera efectiva con instrucciones bien elaboradas. Esto permite a las organizaciones evaluar conjuntos de datos extensos de manera rápida y confiable. Los LLM también pueden proporcionar retroalimentación en tiempo real sobre las descripciones de los controles, lo que ayuda a garantizar la detección de calidad en el punto de captura de datos.