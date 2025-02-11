Un componente clave de un marco sólido de gestión de riesgos es la evaluación de riesgos y controles (RCSA), un proceso sistemático que ayuda a las instituciones financieras a identificar, evaluar y priorizar los riesgos potenciales.
La realización periódica de ejercicios RCSA permite a las organizaciones gestionar los riesgos de forma proactiva, ayudar a garantizar el cumplimiento normativo y salvaguardar los activos. La inteligencia artificial generativa (IA generativa) puede mejorar la eficiencia y precisión de los RCSA, transformando el proceso de listas de verificación estáticas en insights dinámicos basados en datos.
Boletín de la industria
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes de la industria sobre IA, automatización, datos y más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se entregará en inglés. En cada boletín, encontrará un enlace para darse de baja. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
El proceso de RCSA implica una extensa fase de identificación de riesgos que integra datos cuantitativos e insights cualitativos para descubrir riesgos potenciales en todos los niveles de una organización. Un resultado crucial de este proceso es la biblioteca de riesgos, un repositorio dinámico que se actualiza constantemente con los riesgos identificados, sus fuentes y sus posibles repercusiones. La entrada de todas las unidades de negocio ayuda a garantizar un perfil de riesgo completo.
Cuando se identifican los riesgos, se someten a una evaluación, que evalúa su gravedad y probabilidad. Las organizaciones emplean métodos cuantitativos y juicio cualitativo de expertos para clasificar y priorizar los riesgos. Esta evaluación ayuda a determinar qué riesgos requieren mitigación urgente mientras se mantiene una perspectiva holística del riesgo.
Después de evaluar los riesgos, las organizaciones evalúan los controles existentes para determinar su eficacia, diseño y mantenimiento. Un entorno de control bien estructurado debe seguir siendo ágil para adaptarse a los riesgos emergentes, evitando la obsolescencia.
Uno de los aspectos más críticos de RCSA es ayudar a garantizar descripciones de control completas y objetivas. Estas descripciones definen cómo una institución percibe los riesgos en sus procesos y cómo los controles los mitigan. Las descripciones de control mal escritas introducen ambigüedad, lo que dificulta probar los controles y garantizar el cumplimiento.
Tradicionalmente, las organizaciones han utilizado el procesamiento de lenguaje natural (NLP) y los modelos de comprensión del lenguaje natural para evaluar la exhaustividad de las descripciones de riesgos y controles. Sin embargo, los avances recientes en los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) han mejorado significativamente este proceso.
Los LLM pueden evaluar las descripciones de control con respecto a los estándares establecidos, como las 5 W (quién, qué, cuándo, dónde, por qué), garantizando que las descripciones sean completas y objetivas.
A diferencia de los modelos tradicionales de NLP que requieren grandes conjuntos de datos de entrenamiento, los LLM pueden operar de manera efectiva con instrucciones bien elaboradas. Esto permite a las organizaciones evaluar conjuntos de datos extensos de manera rápida y confiable. Los LLM también pueden proporcionar retroalimentación en tiempo real sobre las descripciones de los controles, lo que ayuda a garantizar la detección de calidad en el punto de captura de datos.
La IA generativa proporciona un enfoque innovador para abordar las deficiencias en la descripción del control, ayudando a las organizaciones de cumplimiento de normas a automatizar las evaluaciones de control e identificar brechas en el cumplimiento de las normas.
Un desafío clave en las funciones de cumplimiento y de segunda línea es garantizar que los controles estén escritos de manera clara y completa para que puedan probarse de manera efectiva. Si un control carece de detalles suficientes, no se puede evaluar su eficacia, lo que aumenta el riesgo regulatorio.
Mediante el uso de LLM, las instituciones financieras pueden:
RCSA sigue siendo fundamental para que las instituciones financieras identifiquen, evalúen y prioricen los riesgos. No obstante, los enfoques tradicionales para controlar la evaluación a menudo adolecen de inconsistencia y subjetividad. La IA generativa ofrece una solución transformadora mediante la automatización de las evaluaciones de control de calidad de datos, ayudando a garantizar descripciones de alta calidad y mejorando la infraestructura de administración de riesgos.
IBM watsonx IA generativa puede evaluar descripciones de control dentro de IBM OpenPages. La IA evalúa las descripciones de control en comparación con el marco RCSA y resalta las brechas de calidad de los datos. Este control automatizado de calidad ayuda a los equipos de cumplimiento a garantizar que los controles estén correctamente documentados y comprobables.
Mediante el uso de IA generativa, las instituciones financieras pueden reducir la carga manual de las evaluaciones de control, mejorar el cumplimiento normativo y permitir que los equipos de auditoría interna se centren en tareas de mayor valor. A medida que la industria financiera continúa evolucionando, la integración de IA generativa en RCSA ya no es opcional; es esencial para mantener una infraestructura de administración de riesgos sólida y ágil.
Descubra si los agentes virtuales pueden sustituir a los humanos a medida que se vuelven más rápidos y precisos gracias a la IA generativa.
Explore cómo los directores ejecutivos (CEO) están utilizando la IA generativa y la modernización de las aplicaciones para impulsar la innovación y seguir siendo competitivos.
Descubra por qué, para satisfacer la demanda de los clientes, los minoristas deben conocer el inventario disponible.
Descubra cómo la organización del director de sistemas de información (CIO) de IBM implementó IBM OpenPages para unificar la gobernanza, el riesgo y el cumplimiento, optimizar los procesos de auditoría y mejorar la visibilidad en todas las unidades de negocio.
Simplifique la gobernanza de los datos, la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo con IBM OpenPages, una plataforma de GRC unificada, impulsada por IA y altamente escalable.
Transforme su programa de seguridad con las soluciones del mayor proveedor de seguridad empresarial.
Los flujos de trabajo escalables e inteligentes permiten evaluaciones de riesgos, cumplimiento normativo y prevención de fraudes, lo que ayuda a los clientes a alcanzar sus prioridades y fomentar el crecimiento.
Transforme sus operaciones empresariales con las soluciones líderes de la industria de IBM. Mejore la productividad, la agilidad y la innovación mediante flujos de trabajo inteligentes y tecnologías de automatización.