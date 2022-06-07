¿Sus centros de datos le impiden lograr la sustentabilidad?

Para las empresas modernas de hoy, sus aplicaciones son su negocio. Mantener el rendimiento es clave para lograr el crecimiento. El software de gestión de recursos de aplicaciones está diseñado para analizar continuamente cada capa de utilización de recursos de las aplicaciones para garantizar que las aplicaciones obtengan lo que necesitan para funcionar, cuando lo necesitan. Esto no solo garantiza la calidad del rendimiento y la confiabilidad, sino que también ahorra dinero y energía. La electricidad representa hasta el 70 % de los costos operativos totales del centro de datos, según el informe de de Barclays Equity Research Green Data Centers: Beyond Net Zero.

El National Resource Defense Council sugiere que aumentar la utilización de los servidores es una de las mayores oportunidades de ahorro energético de las industrias. Cuando aumenta la utilización del servidor, naturalmente disminuye la cantidad de servidores que tiene que alimentar y enfriar, lo que ahorra electricidad.

Reducir el consumo eléctrico de los centros de datos en un 40 % ahorraría 46 000 millones de kWh de electricidad anualmente. Eso es suficiente para alimentar el estado de Michigan durante un año, lo que no es poca cosa si se tiene en cuenta que es el hogar de Ford, Chrysler y General Motors, así como la Universidad de Michigan, Michigan State y un campus de Google en expansión. Si aumenta la utilización en un 40 % en una instalación de 100 000 pies cuadrados, es como obtener 40 000 pies cuadrados adicionales gratis.