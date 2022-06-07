¿Sus centros de datos le impiden lograr la sustentabilidad?

Imagínese conducir su automóvil al trabajo, estacionarlo en el estacionamiento y luego dejarlo encendido todo el día solo porque podría salir a almorzar en algún momento. Si gestiona un centro de datos y deja en ejecución las aplicaciones que utiliza periódicamente, básicamente está haciendo lo mismo: desperdiciar dinero y energía.
Los centros de datos representan el 1 % del uso mundial de electricidad y son uno de los consumidores mundiales de electricidad de más rápido crecimiento. Además, casi todos los centros de datos del mundo están drásticamente sobreaprovisionados. La tasa promedio de utilización del servidor es solo del 12-18 % de la capacidad. La forma inteligente de abordar el tema es automatizar la gestión de recursos de aplicaciones, lo que garantiza el rendimiento de las aplicaciones y aumenta la utilización de su centro de datos. Esto reduce materialmente el costo y el uso de energía.
Para las empresas modernas de hoy, sus aplicaciones son su negocio. Mantener el rendimiento es clave para lograr el crecimiento. El software de gestión de recursos de aplicaciones está diseñado para analizar continuamente cada capa de utilización de recursos de las aplicaciones para garantizar que las aplicaciones obtengan lo que necesitan para funcionar, cuando lo necesitan. Esto no solo garantiza la calidad del rendimiento y la confiabilidad, sino que también ahorra dinero y energía. La electricidad representa hasta el 70 % de los costos operativos totales del centro de datos, según el informe de de Barclays Equity Research Green Data Centers: Beyond Net Zero.
El National Resource Defense Council sugiere que aumentar la utilización de los servidores es una de las mayores oportunidades de ahorro energético de las industrias. Cuando aumenta la utilización del servidor, naturalmente disminuye la cantidad de servidores que tiene que alimentar y enfriar, lo que ahorra electricidad.
Reducir el consumo eléctrico de los centros de datos en un 40 % ahorraría 46 000 millones de kWh de electricidad anualmente. Eso es suficiente para alimentar el estado de Michigan durante un año, lo que no es poca cosa si se tiene en cuenta que es el hogar de Ford, Chrysler y General Motors, así como la Universidad de Michigan, Michigan State y un campus de Google en expansión. Si aumenta la utilización en un 40 % en una instalación de 100 000 pies cuadrados, es como obtener 40 000 pies cuadrados adicionales gratis.
Las herramientas de gestión de recursos de aplicaciones utilizan software para gestionar automáticamente la pila de aplicaciones, optimizando el rendimiento, el cumplimiento y el costo en tiempo real, todo mientras gestionan las limitaciones empresariales.
Todos los líderes empresariales y de TI pueden marcar el ritmo hacia la sustentabilidad y la informática verde, empezando por sus centros de datos. Al automatizar la gestión de recursos de las aplicaciones, las organizaciones pueden garantizar que cada aplicación cuente con los recursos necesarios para funcionar a su nivel óptimo sin ser sobreutilizada. Pero, ¿qué debe buscar en una solución de software? Estas tres capacidades son clave:
A principios de 2016, Bermuda Police Service (BPS) pensó que podría necesitar comprar nuevo hardware para su centro de datos para solucionar el mal rendimiento de las aplicaciones. Las limitaciones presupuestarias los obligaron a considerar alternativas.
El proveedor de soluciones de BPS, Gateway Systems Limited, creía que BPS podría operar su entorno virtualizado de manera mucho más eficaz y eficiente con la ayuda del administrador de operaciones de IBM Turbonomic, un software que crea un mercado para los recursos del centro de datos y los asigna en función de la prioridad de la aplicación. Automatiza cientos de ubicaciones diarias de cargas de trabajo, así como decisiones de tamaño y capacidad. Esto mantiene el centro de datos en un estado adecuado y asegura que solo los servidores host requeridos estén activos en un momento dado.
Además de abordar el problema del bajo rendimiento de las aplicaciones, el software hizo un uso mucho más eficaz de los servidores host existentes de BPS. IBM Turbonomic liberó suficientes recursos de servidor para ejecutar 412 máquinas virtuales adicionales y, en última instancia, permitió a BPS desmantelar y eliminar 16 servidores blade Cisco UCS con 32 sockets de CPU en total, el 67 % de sus hosts. Al hacerlo, se eliminaron todos los costos asociados de mantenimiento de hardware y licencias de software, incluido un estimado de 11 600 USD por año para licencias de VMWare. Como efecto secundario bienvenido, el tiempo de espera de UPS aumentó de 12 a 26 minutos.
UCS Power Calculator de Cisco estima el ahorro directo de energía al eliminar 16 servidores host (32 sockets) en 4550 vatios, suponiendo una utilización promedio del servidor del 60 %. A la tarifa de electricidad de BPS de 0.40 USD por kWh, eso equivale a casi 16 000 USD en ahorros anuales.
IBM Turbonomic puede respaldar su negocio a través de un rendimiento garantizado de las aplicaciones, al tiempo que reduce los costos y la huella de carbono. La optimización del centro de datos es un excelente punto de partida. Por ejemplo, IBM Turbonomic puede aumentar la densidad de máquinas virtuales para lograr el mismo nivel de rendimiento con menos recursos, lo que permite a los clientes suspender la cantidad de hosts o reutilizar. Si está más avanzado en su recorrido hacia la nube, le permite migrar cargas de trabajo on-prem de forma segura a la nube y optimizar continuamente el consumo de la nube, ahorrando así en la huella de carbono.
En un estudio Total Economic Impact de IBM Turbonomic, Forrester descubrió que los clientes ven un retorno de la inversión del 274 % en tres años y evitaron el costo anual de actualización de la infraestructura on-prem en un 75 % en el primer año de implementación. Forrester también señaló que optimizar el consumo de recursos de las aplicaciones en el centro de datos o en la nube pública mejora el perfil de consumo de energía a largo plazo de una organización, lo que contribuye a la sustentabilidad medioambiental.
No tiene que elegir entre la neutralidad de carbono y el rendimiento de la aplicación. Cuando las aplicaciones consumen solo lo que necesitan para funcionar, puede recortar costos y reducir materialmente su huella de carbono de forma inmediata y continua.
