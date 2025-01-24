¿Las estafas de deepfake exitosas son más comunes de lo que creemos?

El empleado que fue engañado por el deepfake del CFO por una suma de USD 25 millones admitió más tarde que cuando recibió el correo electrónico supuestamente de su CFO, la mención de una transacción secreta les hizo preguntarse si el correo electrónico era realmente un correo electrónico de phishing. Pero una vez que vio el video, reconocieron a otros miembros de su departamento en el video y decidieron que era auténtico. Sin embargo, el empleado se enteró más tarde de que las imágenes de video de los miembros de su departamento también eran deepfakes.

Muchas personas que son víctimas pasan por alto sus preocupaciones, preguntas y dudas. Pero, ¿qué hace que las personas, incluso aquellas educadas en deepfakes, dejen de lado sus preocupaciones y elijan creer que una imagen es real? Esa es la pregunta de 1 millón de dólares (o 25 millones de dólares) que debemos responder para evitar esquemas costosos y dañinos de deepfake en el futuro.

Sage Journals planteaba quién era más propenso a caer en deepfakes y no encontró ningún patrón relacionado con la edad o el género. Sin embargo, las personas mayores pueden ser más vulnerables al esquema y tener dificultades para detectarlo. Además, los investigadores descubrieron que, si bien la concientización es un buen punto de partida, parece tener una eficacia limitada para evitar que las personas caigan en los deepfakes.

Sin embargo, el neurocientífico computacional Tijl Grootswagers de la Western Sydney University probablemente dio en el clavo en cuanto al desafío de detectar un deepfake: es una habilidad completamente nueva para cada uno de nosotros. Hemos aprendido a ser escépticos ante las noticias y los sesgos, pero cuestionar la autenticidad de una imagen que podemos ver va en contra de nuestros procesos de pensamiento. Grootswagers contó a Science Magazine "En nuestras vidas, nunca tenemos que pensar quién es una persona real o una falsa. No es una tarea en la que hayamos sido entrenados”.

Curiosamente, Grootswagers descubrió que nuestros cerebros son mejores en la detección sin nuestra intervención. Descubrió que cuando las personas miraban una imagen de un deepfake, la imagen daba como resultado una señal eléctrica diferente a la corteza visual del cerebro que una imagen o video legítimo. Cuando se le preguntó por qué, no estaba muy seguro: tal vez la señal nunca llegó a nuestra conciencia debido a la interferencia de otras regiones del cerebro, o tal vez los humanos no reconocen las señales de que una imagen es falsa porque es una tarea nueva.

Esto significa que cada uno de nosotros debe comenzar a entrenar nuestro cerebro para considerar que cualquier imagen o video que veamos podría ser un deepfake. Al hacernos esta pregunta cada vez que empezamos a actuar sobre un contenido, tal vez podamos empezar a detectar las señales de nuestro cerebro que identifican las falsedades antes que nosotros. Y lo más importante, si somos víctimas de un deepfake, especialmente en el trabajo, es clave que cada uno de nosotros informe todos los casos. Solo entonces los expertos y las autoridades podrán comenzar a frenar la creación y proliferación.