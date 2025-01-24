¿Las estafas de deepfake exitosas son más comunes de lo que creemos?

Muchas veces al día en todo el mundo, un jefe le pide a uno de los miembros de su equipo que realice una tarea durante una videollamada. Pero, ¿la persona que asigna tareas es realmente quien dice ser? ¿O es un deepfake? En lugar de seguir ciegamente las órdenes, los empleados ahora deben preguntarse si se están convirtiendo en víctimas de fraude.
A principios de este año, un trabajador financiero se encontró hablando en una videoconferencia con alguien que se parecía y sonaba igual que su director financiero. Una vez finalizada la reunión, siguieron diligentemente las instrucciones de su jefe de enviar 200 millones de dólares de Hong Kong, lo que equivale a 25 millones de dólares.
Pero en realidad no era su jefe, solo una representación de video de IA llamada deepfake. Más tarde ese día, el empleado se dio cuenta de su terrible error después de consultar con las oficinas corporativas de su empresa multinacional. Habían sido víctimas de un esquema de deepfake que defraudó a la organización por 25 millones de dólares.
El término deepfake se refiere al contenido creado por IA (video, imagen, audio o texto) que contiene información falsa o alterada, como Taylor Swift promocionando utensilios de cocina y el infame falso Tom Cruise. Incluso los recientes huracanes que azotaron Estados Unidos provocaron múltiples imágenes deepfake, incluyendo fotos falsas de Disney World inundadas y desgarradoras imágenes generadas por IA de personas con sus mascotas en las aguas de las inundaciones.
Mientras que los deepfakes, también conocidos como medios sintéticos, dirigidos a individuos suelen servir para manipular a las personas, los delincuentes cibernéticos que se dirigen a las empresas buscan ganancias monetarias. De acuerdo con la hoja informativa de CISA Contextualizando Deepfake Threats a Organizaciones, las amenazas dirigidas a los negocios tienden a caer en una de tres categorías: suplantación ejecutiva para manipulación de marca, suplantación de identidad para obtener ganancias financieras o suplantación para obtener acceso.
Pero el incidente reciente en Hong Kong no fue solo un empleado que cometió un error. Los esquemas de deepfake son cada vez más comunes para las empresas. Una encuesta reciente de Medus encontró que la mayoría (53 %) de los profesionales financieros han sido objeto de intentos de esquemas de deepfake. Aún más preocupante es el hecho de que más del 43 % admitió haber sido víctima del ataque.
La palabra clave de la investigación de Medus es "admitido". Y plantea una gran pregunta. ¿Las personas no informan que son víctimas de un ataque deepfake porque están avergonzadas? La respuesta es probablemente. Después del hecho, parece obvio que era falso para otras personas. Y es difícil admitir que te has dejado engañar por una imagen generada por IA. Pero el hecho de no denunciarlo solo aumenta la vergüenza y facilita que los ciberdelincuentes se salgan con la suya.
La mayoría de las personas asumen que podrían detectar un deepfake. Pero ese no es el caso. El Center for Humans and Machines y CREED encontraron una gran brecha entre la confianza de las personas al identificar un deepfake y su rendimiento real. Debido a que muchas personas sobrestiman su capacidad para identificar un deepfake, se suma a la vergüenza cuando alguien es víctima, lo que probablemente conduce a la falta de informes.
El empleado que fue engañado por el deepfake del CFO por una suma de USD 25 millones admitió más tarde que cuando recibió el correo electrónico supuestamente de su CFO, la mención de una transacción secreta les hizo preguntarse si el correo electrónico era realmente un correo electrónico de phishing. Pero una vez que vio el video, reconocieron a otros miembros de su departamento en el video y decidieron que era auténtico. Sin embargo, el empleado se enteró más tarde de que las imágenes de video de los miembros de su departamento también eran deepfakes.
Muchas personas que son víctimas pasan por alto sus preocupaciones, preguntas y dudas. Pero, ¿qué hace que las personas, incluso aquellas educadas en deepfakes, dejen de lado sus preocupaciones y elijan creer que una imagen es real? Esa es la pregunta de 1 millón de dólares (o 25 millones de dólares) que debemos responder para evitar esquemas costosos y dañinos de deepfake en el futuro.
Sage Journals planteaba quién era más propenso a caer en deepfakes y no encontró ningún patrón relacionado con la edad o el género. Sin embargo, las personas mayores pueden ser más vulnerables al esquema y tener dificultades para detectarlo. Además, los investigadores descubrieron que, si bien la concientización es un buen punto de partida, parece tener una eficacia limitada para evitar que las personas caigan en los deepfakes.
Sin embargo, el neurocientífico computacional Tijl Grootswagers de la Western Sydney University probablemente dio en el clavo en cuanto al desafío de detectar un deepfake: es una habilidad completamente nueva para cada uno de nosotros. Hemos aprendido a ser escépticos ante las noticias y los sesgos, pero cuestionar la autenticidad de una imagen que podemos ver va en contra de nuestros procesos de pensamiento. Grootswagers contó a Science Magazine "En nuestras vidas, nunca tenemos que pensar quién es una persona real o una falsa. No es una tarea en la que hayamos sido entrenados”.
Curiosamente, Grootswagers descubrió que nuestros cerebros son mejores en la detección sin nuestra intervención. Descubrió que cuando las personas miraban una imagen de un deepfake, la imagen daba como resultado una señal eléctrica diferente a la corteza visual del cerebro que una imagen o video legítimo. Cuando se le preguntó por qué, no estaba muy seguro: tal vez la señal nunca llegó a nuestra conciencia debido a la interferencia de otras regiones del cerebro, o tal vez los humanos no reconocen las señales de que una imagen es falsa porque es una tarea nueva.
Esto significa que cada uno de nosotros debe comenzar a entrenar nuestro cerebro para considerar que cualquier imagen o video que veamos podría ser un deepfake. Al hacernos esta pregunta cada vez que empezamos a actuar sobre un contenido, tal vez podamos empezar a detectar las señales de nuestro cerebro que identifican las falsedades antes que nosotros. Y lo más importante, si somos víctimas de un deepfake, especialmente en el trabajo, es clave que cada uno de nosotros informe todos los casos. Solo entonces los expertos y las autoridades podrán comenzar a frenar la creación y proliferación.
