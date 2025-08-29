Los equipos de ingeniería de confiabilidad del sitio (SRE) y de DevOps están agotados. La dispersión de los parques informáticos, la sobrecarga de herramientas y el hecho de estar de guardia contribuyen a un problema general: la fatiga alerta.

La fatiga alerta (a veces llamada fatiga de alarmas) se refiere a "un estado de agotamiento mental y operativo causado por una cantidad abrumadora de alertas". Erosiona la capacidad de respuesta y la eficacia de DevOps, el centro de operaciones de seguridad (SOC), la ingeniería de confiabilidad del sitio (SRE) y otros equipos responsables del rendimiento y la seguridad de TI, y es un problema generalizado y con consecuencias.

El informe “2023 State of Threat Detection” de Vectra (basado en una encuesta a 2000 analistas de seguridad de TI en empresas con 1000 empleados o más) encontró que los equipos de SOC reciben un promedio de 4484 alertas por día. De ellos, el 67 % son ignorados debido al elevado volumen de falsos positivos y a la fatiga de las alertas. El informe también reveló que el 71 % de los analistas creía que su organización ya podría estar "comprometida sin su conocimiento, debido a la falta de visibilidad y confianza en las capacidades de detección de amenazas".



Si bien el informe de Vectra se centra específicamente en la seguridad, los equipos encargados de monitorear el rendimiento de las aplicaciones y la infraestructura enfrentan una sobrecarga similar. Por ejemplo, un solo error de configuración puede causar cientos o miles de alertas de rendimiento, una "tormenta de alertas" que puede distraer o desensibilizar a los equipos de TI y causar respuestas retrasadas a alertas críticas y problemas reales. Esos problemas reales pueden ser costosos.



¿Qué está impulsando este agotamiento, y puede la IA agéntica ser parte de una solución escalable?