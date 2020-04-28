Nuestra experiencia es un plus para los clientes. Aquellos que necesitan visión artificial reciben ayuda de expertos en inspección visual que han implementado la solución en nuestras plantas. Su experiencia en el mundo real ayuda a los clientes a lograr un rápido tiempo de creación de valor.

El modelo de aprendizaje profundo, específico para cada caso de uso, suele tardar solo unas horas en entrenarse mediante el análisis de imágenes y videos conocidos. Una vez conectado a una cámara, el modelo está listo para su producción y puede ejecutarse en diversos sistemas o desde la nube. El análisis de los feedback de los operadores ayuda a que el modelo sea más inteligente con el tiempo.

El intuitivo conjunto de herramientas de la solución permite a los expertos en la materia, sin necesidad de tener conocimientos de programación o aprendizaje profundo, gestionar los modelos y entrenar otros nuevos. Esto reduce los costos de personal de los clientes y los alienta a explorar nuevas aplicaciones en inspección, seguridad de los trabajadores, mantenimiento, edición de video, análisis de muestras y otras áreas.

En nuestras instalaciones de fabricación que utilizan Inspección visual, hemos recibido a clientes de diversas industrias para demostrar cómo hemos obtenido una comprensión más profunda a partir de terabytes de datos contenidos en imágenes y video. El resultado es una fabricación más inteligente que ayuda a cumplir la promesa de la Industria 4.0.