Industria 4.0 significa una fabricación más inteligente. Al integrar IA, IoT, analytics y otras tecnologías conectadas en las operaciones de fábrica, los fabricantes pueden iniciar una nueva ola de eficiencia sin grandes inversiones.
La propia experiencia de IBM como fabricante de mainframes, servidores, almacenamiento y dispositivos de TI es un buen ejemplo. Hemos aprendido de primera mano cómo el uso de la inspección visual de componentes y ensamblajes impulsada por IA puede mejorar significativamente la eficiencia de los procesos y la calidad del producto.
A medida que los componentes electrónicos se han vuelto más complejos y los sistemas más densos, la inspección manual es más difícil. Los técnicos que trabajan en una estación pueden fatigarse al inspeccionar ensamblajes complejos. Esto puede llevar a que los defectos se pasen por alto o se detecten en etapas posteriores, cuando los costos de reparación son más altos.
Los sistemas de inspección automatizados tradicionales, generalmente basados en reglas, tienen como objetivo detectar todos los defectos, pero a menudo generan llamadas de falsos positivos. Estos requieren inspecciones manuales adicionales. Además, a medida que la tecnología se vuelve más densa, es posible que los fabricantes tengan que sustituir el equipamiento obsoleto para satisfacer las necesidades de los nuevos productos.
IBM emplea tanto la inspección manual como la automatizada. En 2018, las complementamos con IBM® Maximo Visual Inspection, una solución de visión artificial impulsada por IA. Al ejecutarse en un servidor Power Systems o GPU x86, la solución aplica modelos de aprendizaje profundo para detectar automáticamente defectos de calidad en la fabricación. Una gran ventaja es la facilidad de uso de la solución: nuestros ingenieros y técnicos de fabricación pueden entrenar modelos sin la ayuda de expertos en IA ni científicos de datos.
Integramos la inspección visual en nuestras líneas de producción en sitios de fabricación en Canadá, Hungría, México y Estados Unidos. Tanto si la inspección la inicia el operador como si se realiza automáticamente a través de un controlador lógico programable, el aprendizaje profundo reconoce los defectos a escala con gran precisión. Hemos logrado hasta 5 veces más eficiencia y una reducción del 20 % en los falsos positivos, lo que nos ayuda a mantener los más altos niveles de calidad y rendimiento de producción. Y no es una solución de "configúrelo y olvídese", siguen surgiendo nuevos casos de uso en todas nuestras operaciones.
Nuestra experiencia es un plus para los clientes. Aquellos que necesitan visión artificial reciben ayuda de expertos en inspección visual que han implementado la solución en nuestras plantas. Su experiencia en el mundo real ayuda a los clientes a lograr un rápido tiempo de creación de valor.
El modelo de aprendizaje profundo, específico para cada caso de uso, suele tardar solo unas horas en entrenarse mediante el análisis de imágenes y videos conocidos. Una vez conectado a una cámara, el modelo está listo para su producción y puede ejecutarse en diversos sistemas o desde la nube. El análisis de los feedback de los operadores ayuda a que el modelo sea más inteligente con el tiempo.
El intuitivo conjunto de herramientas de la solución permite a los expertos en la materia, sin necesidad de tener conocimientos de programación o aprendizaje profundo, gestionar los modelos y entrenar otros nuevos. Esto reduce los costos de personal de los clientes y los alienta a explorar nuevas aplicaciones en inspección, seguridad de los trabajadores, mantenimiento, edición de video, análisis de muestras y otras áreas.
En nuestras instalaciones de fabricación que utilizan Inspección visual, hemos recibido a clientes de diversas industrias para demostrar cómo hemos obtenido una comprensión más profunda a partir de terabytes de datos contenidos en imágenes y video. El resultado es una fabricación más inteligente que ayuda a cumplir la promesa de la Industria 4.0.
