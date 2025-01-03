El 2024 fue un año notable para el crecimiento de la IA y su impacto en todos los ámbitos, desde el trabajo hasta la educación e incluso nuestras vidas personales. En mi función de líder de los programas de impacto social de IBM en todo el mundo, tengo la oportunidad de hablar con líderes educativos, innovadores, emprendedores y responsables políticos. En estas conversaciones,sigo escuchando que la IA está transformando industrias a través de las comunidades.

Más recientemente, hablé con líderes de arte, belleza, cultura, moda y medios para saber cómo la IA ya está transformando sus industrias. Mi equipo en IBM se ha centrado mucho en cómo usamos la IA para apoyar a nuestras comunidades de manera efectiva. Al mismo tiempo, también nos comprometemos a mejorar las habilidades y volver a capacitar a los estudiantes, independientemente de en qué punto de su trayectoria en la IA se encuentren. Pero, ¿cómo abordan esta nueva tecnología los profesionales de otros campos? Hay una gran cantidad de creadores que exploran cómo pueden usar la IA, desde probar nuevas aplicaciones para su trabajo hasta automatizar las tareas administrativas que impiden su proceso creativo. He incluido algunos de sus insights para que reflexionemos. Está claro que el elemento humano sigue siendo fundamental en su trabajo. Al mismo tiempo, sus historias permiten vislumbrar cómo la IA está empezando a liberar su tiempo, ayudándoles a centrarse en lo que mejor saben hacer.

Esta tendencia es común en todas las industrias. Un nuevo informe de IBM revela que el 87 % de los ejecutivos espera que los puestos de trabajo aumenten en lugar de ser reemplazados por la IA generativa. En cuanto al elemento humano, el desafío actual es que aproximadamente la mitad (47 %) de los ejecutivos dicen que su personal carece del conocimiento y las habilidades para implementar y escalar de manera efectiva la IA en toda la empresa. La respuesta es que necesitamos invertir en educación y capacitación para aprovechar al máximo los beneficios de la IA. Las personas son cruciales para este esfuerzo.

Con eso en mente, estas son las tres predicciones de IBM para la educación en 2025, y las habilidades que necesitamos desarrollar ahora para prepararnos.