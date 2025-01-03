El 2024 fue un año notable para el crecimiento de la IA y su impacto en todos los ámbitos, desde el trabajo hasta la educación e incluso nuestras vidas personales. En mi función de líder de los programas de impacto social de IBM en todo el mundo, tengo la oportunidad de hablar con líderes educativos, innovadores, emprendedores y responsables políticos. En estas conversaciones,sigo escuchando que la IA está transformando industrias a través de las comunidades.
Más recientemente, hablé con líderes de arte, belleza, cultura, moda y medios para saber cómo la IA ya está transformando sus industrias. Mi equipo en IBM se ha centrado mucho en cómo usamos la IA para apoyar a nuestras comunidades de manera efectiva. Al mismo tiempo, también nos comprometemos a mejorar las habilidades y volver a capacitar a los estudiantes, independientemente de en qué punto de su trayectoria en la IA se encuentren. Pero, ¿cómo abordan esta nueva tecnología los profesionales de otros campos? Hay una gran cantidad de creadores que exploran cómo pueden usar la IA, desde probar nuevas aplicaciones para su trabajo hasta automatizar las tareas administrativas que impiden su proceso creativo. He incluido algunos de sus insights para que reflexionemos. Está claro que el elemento humano sigue siendo fundamental en su trabajo. Al mismo tiempo, sus historias permiten vislumbrar cómo la IA está empezando a liberar su tiempo, ayudándoles a centrarse en lo que mejor saben hacer.
Esta tendencia es común en todas las industrias. Un nuevo informe de IBM revela que el 87 % de los ejecutivos espera que los puestos de trabajo aumenten en lugar de ser reemplazados por la IA generativa. En cuanto al elemento humano, el desafío actual es que aproximadamente la mitad (47 %) de los ejecutivos dicen que su personal carece del conocimiento y las habilidades para implementar y escalar de manera efectiva la IA en toda la empresa. La respuesta es que necesitamos invertir en educación y capacitación para aprovechar al máximo los beneficios de la IA. Las personas son cruciales para este esfuerzo.
Con eso en mente, estas son las tres predicciones de IBM para la educación en 2025, y las habilidades que necesitamos desarrollar ahora para prepararnos.
En educación, esperamos el inicio de un cambio de las herramientas tradicionales de IA a los agentes de IA. Al mismo tiempo, el uso generalizado de la tecnología de IA con ChatGPT y OpenAI ha aumentado el riesgo potencial de la IA en la sombra. Estos dos fenómenos resaltan la importancia de la rendición de cuentas, los datos y las políticas de TI, junto con el control de los sistemas autónomos. Esto es especialmente crucial para los proveedores educativos, porque creen que se prestará mayor atención a los mecanismos y procesos de la IA. Para estar preparados, los educadores, estudiantes y encargados de las decisiones en todos los niveles deben estar actualizados en la IA, con un enfoque en la ética de la IA y la gestión de datos.
Durante nuestra conversación reciente, Miles Hicks, encargado de marketing de marca y narración del Brooklyn Museum, dijo: “Queremos encontrar formas de aplicar la IA con integridad, para que podamos sentirnos bien con el trabajo que se está produciendo. El pensamiento crítico es clave. Vivimos en un mundo con sobrecarga de información y aprender a ser exigentes es una de las lecciones más importantes como profesionales”.
Estoy totalmente de acuerdo, e IBM SkillsBuild ofrece un curso sin costo para desarrollar estas habilidades:
Ética de la IA (1 hora y 45 minutos): en este curso, explorará los cinco pilares de la ética de la IA (equidad, robustez, explicabilidad, transparencia y privacidad) a través de ejemplos del mundo real, aprendiendo su importancia en la creación de sistemas de IA confiable.
Puede que esta no sea una predicción radical, pero creo que es un componente crucial y que a menudo se pasa por alto de cómo debemos abordar la educación y la capacitación. El mercado va a cambiar rápidamente en los próximos años, y aumentará la demanda de personas preparadas para asumir futuros trabajos. Los empleados que han sido capacitados como contribuyentes individuales pronto se convertirán en gerentes de los agentes de IA, lo que requeriría nuevas habilidades de IA. El crecimiento de los agentes de IA, el uso futuro de la computación cuántica y el aumento de las ciberamenazas harán que esta transformación sea omnipresente. La mejora de las habilidades no terminará con la IA. La necesidad inmediata es de habilidades de IA, pero pronto habrá una creciente demanda de habilidades cuánticas, junto con una demanda duradera de habilidades de ciberseguridad. El aprendizaje permanente es esencial para las personas que quieren seguir siendo competitivas en el mercado laboral.
Katini Yamaoka, fundadora y directora ejecutiva (CEO) de Katina Skin, destacó la necesidad de habilidades de IA en su empresa de belleza: “Una vez que se inicia un negocio, es necesario construir su base de clientes e investigar a profundidad para descubrir quiénes son, cuáles son sus preocupaciones y qué buscan. La IA ha sido increíble para descubrir eso”.
No importa en qué etapa de su carrera se encuentre: ya sea que desee iniciar un negocio o aumentar su trabajo, necesita la IA hoy. Recientemente hablé con Jamauri Bynum-Bridgewater, un estudiante recién graduado que atribuye su rol en una empresa de Fortune 500 a las credenciales digitales en IA que obtuvo a través de IBM SkillsBuild. Ejemplos como estos son la razón por la que IBM se compromete a capacitar a 2 millones de estudiantes en IA para 2026. Algunos de nuestros cursos más populares son un excelente punto de partida:
Introducción a la inteligencia artificial (1 hora y 15 minutos): en menos de un siglo, la IA ha transformado el análisis de datos y el aprendizaje autónomo. Este curso cubre su historia y su rol en desbloquear insights a partir de datos no estructurados.
Dominar el arte de escribir instrucciones (1 hora): este curso práctico muestra cómo escribir instrucciones efectivas para modelos de lenguaje de IA, como la creación de instrucciones para itinerarios de viaje y listas de reproducción musicales personalizadas.
La IA y la automatización están a punto de convertirse en una ventaja competitiva para las plataformas y los sistemas educativos. Creo que vamos a empezar a ver un uso creciente de la IA en todas las plataformas de aprendizaje, ofreciendo explicaciones simplificadas de los temas y vías de aprendizaje personalizadas. Ya estamos poniendo la IA a trabajar para mejorar IBM SkillsBuild para nuestros alumnos. Por ejemplo, hemos utilizado la IA para analizar los comentarios de más de 60 000 estudiantes en 47 idiomas, lo que nos ha ayudado a simplificar procesos como el registro de aprendizaje en línea. Hay muchísimas aplicaciones para la IA en el sistema educativo, y realmente podemos marcar la diferencia si compartimos nuestros conocimientos a medida que aplicamos la tecnología a cada nueva área.
Breanna Young, diseñadora sénior de productos de Hearst, dijo: "Depende de nosotros compartir conocimientos entre nosotros en nuestras comunidades a medida que exploramos los usos de la IA".
Estoy de acuerdo en que este es un edicto vital, y continuaré compartiendo mis conocimientos a medida que integremos aún más la IA en la plataforma en línea IBM SkillsBuild. Si desea aprender más sobre cómo la IA puede mejorar las ofertas educativas, recomiendo este curso:
Inteligencia artificial en la práctica (40 minutos): desde comunicarse con chatbots hasta pilotar vehículos autónomos y abordar problemas globales complejos, la IA está resolviendo problemas en todas partes.
Necesitamos invertir en nuestras propias habilidades para aprovechar al máximo lo que la IA tiene para ofrecer. Como señaló Katini en nuestra conversación: "la IA está aquí para mejorar nuestras vidas, pero aún tenemos que hacer el trabajo preliminar y construir los cimientos".
No hay mejor momento para empezar que ahora. Miles lo resumió muy bien: “Sea un estudiante. Mantenga una actitud abierta hacia el aprendizaje permanente. No debemos tener demasiado miedo ni demasiado orgullo para tomar un curso de una hora”.
Con eso en mente, los cursos que he sugerido tienen una duración de dos horas o menos y están diseñados para personas de todos los niveles de experiencia. Explore estos cursos para ayudar a desarrollar las habilidades necesarias para tener éxito en un mundo impulsado por la IA.
