Más de la mitad de las personas a las que preguntamos describieron cada uno de estos factores como una barrera para la adopción de la IA en 2024:
• Sistemas de TI y en la nube que son débiles o fragmentados
• Preocupaciones por la privacidad de datos, seguridad, gestión o alineación
de los datos • Falta de habilidades y actitudes de la fuerza laboral
Pero solo sobre un tercio de esas mismas personas predijeron que estos mismos problemas seguirán siendo barreras en 2026.
Grande si es cierto. Pero estos problemas han afectado a las empresas durante mucho tiempo. ¿Cómo superarlos ahora?
Se prevé que la proporción de empresas con sistemas de TI listos para la IA casi se duplique entre 2024 y 2026, del 26 % al 45 %.
En otras palabras, más de la mitad de los encuestados aún esperan no estar completamente preparados. E incluso si ha superado este primer obstáculo, tenga en cuenta que la inversión en tecnología por sí sola no resolverá un problema de preparación.
La preparación para la IA es multifactorial, por lo que sus preparativos también deberían serlo. Nuestras encuestas mostraron estas prioridades principales para la inversión en IA:
Enfoque de inversión 2024
Mejorar los conjuntos de habilidades internas para desplegar y trabajar con IA -
Garantizar la preparación de los datos - Mejorar la confiabilidad de los Resultados de IA
- Identificar el mejor conjunto de herramientas de
IA de la suite - Garantizar que los procesos de IA sean tan buenos como o mejor que el manual
Enfoque de inversión 2026
- Desplegar IA en toda la empresa
- Ampliar los casos de uso de IA
- Garantizar que los procesos de IA sean tan buenos como o mejor que los manuales
- Mejorar la confiabilidad de
IA - Dar acceso a más usuarios a la IA
Aproximadamente dos tercios de nuestros encuestados en todas las funciones y niveles de preparación informan que demostrar el retorno de la inversión no es una prioridad para 2026. En cambio, se centran en la adopción de la IA y en el desarrollo de casos de uso.
Esto tiene sentido. A pesar de la escasez de habilidades requeridas, la adopción de IA es la prioridad estratégica más citada para las empresas, y los objetivos estratégicos exigen acciones ahora para poner a prueba la IA y experimentar con soluciones.
En esta fase piloto, el ROI puede ser difícil de cuantificar. Pero los líderes de IA creen que vale la pena correr el riesgo. Si cae en la trampa de ver a la IA como un centro de costos, es posible que le sea difícil alcanzar a los competidores que tienen una visión más larga.
A menos que se indique lo contrario, las estadísticas y citas se extraen de la investigación original de IBM: 98 entrevistas y 1204 encuestados en EE. UU., Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, China, India, Japón y Australia, realizadas de marzo a junio de 2024. Los roles de los encuestados incluyen a los responsables de la toma de decisiones clave con influencia en la evaluación o selección de servicios o soluciones de IA. Principalmente de empresas con más de 1000 empleados (n= 1,082), con algunas del mercado medio (500–999 empleados, n= 122). Mezcla intersectorial centrada en finanzas y banca, fabricación, venta minorista, energía y utilidad, sector público y telecomunicaciones.
