Aproximadamente dos tercios de nuestros encuestados en todas las funciones y niveles de preparación informan que demostrar el retorno de la inversión no es una prioridad para 2026. En cambio, se centran en la adopción de la IA y en el desarrollo de casos de uso.



Esto tiene sentido. A pesar de la escasez de habilidades requeridas, la adopción de IA es la prioridad estratégica más citada para las empresas, y los objetivos estratégicos exigen acciones ahora para poner a prueba la IA y experimentar con soluciones.



En esta fase piloto, el ROI puede ser difícil de cuantificar. Pero los líderes de IA creen que vale la pena correr el riesgo. Si cae en la trampa de ver a la IA como un centro de costos, es posible que le sea difícil alcanzar a los competidores que tienen una visión más larga.