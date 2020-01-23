Las herramientas debusiness intelligence (BI) están experimentando una disrupción masiva. La integración potente de marcos de inteligencia artificial (IA), como el procesamiento de lenguaje natural y los conocimientos predictivos automatizados, está transformando lo que la inteligencia empresarial puede hacer por las empresas.
Aquí tienes un adelanto de lo que encontrarás en el informe.
Una reciente encuesta global de IBM encontró que el despliegue de IA entre las grandes empresas es del 45 %, mientras que en el caso de las pequeñas y medianas empresas (con menos de 1000 empleados) está en 29 %. También se estima que entre el 80 y el 90 % de las grandes empresas planean adoptar el uso de la IA en los próximos dos años.
Las empresas que emplean IA en herramientas de BI ya están a la vanguardia. Por ejemplo, una interfaz de lenguaje natural permite a cualquier usuario empresarial consultar grandes conjuntos de datos y obtener insights en visualizaciones y lenguaje fáciles de entender. Esta democratización del análisis de datos es solo una de las formas en que la IA en BI ofrece un gran avance en comparación con las herramientas de BI tradicionales.
El informe también profundiza en otro poderoso componente de la IA en las herramientas de BI: la limpieza y preparación automatizadas de datos. En lugar de pasar horas editando datos de hojas de cálculo línea por línea o etiquetando contenido con revisión manual, la IA en BI hace el tedioso trabajo de preparar los datos para el análisis, liberando a las personas para que hagan un uso más productivo de su tiempo. En lugar de eliminar trabajo, la IA en BI le brinda superpoderes y le permite enfocarse en el trabajo donde realmente puede agregar valor.
Mediante el uso de cifras y ejemplos útiles, The Value of business intelligence impulsado por IA arroja luz sobre el futuro de la IA en business intelligence. Se incluyen insights de expertos en la materia de IA sobre las características que se deben buscar en la próxima generación de herramientas de BI, incluidos los insights predictivos. A través de este informe, comprenderá cómo la IA está cambiando fundamentalmente la disciplina de business intelligence para mejor.
Invertir en una herramienta de BI impulsada por IA debería ser una obviedad si busca encontrar insights en sus datos para tomar mejores decisiones comerciales. Asegúrese de consultar El valor de business intelligence impulsada por IA de Michael Norris para Aprenda más.
