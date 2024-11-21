Los pilotos de IA son divertidos. La IA a escala es un negocio.

En el mundo de la inteligencia artificial, es fácil quedar atrapado en la emoción de los experimentos a pequeña escala. Los proyectos piloto de IA pueden ser emocionantes, especialmente cuando se prevé que la tecnología en la que se basan genere un valor anual de hasta 4.4 billones USD. Una demostración exitosa de chatbot, una herramienta interna de análisis de currículum: estos pilotos ofrecen la oportunidad de probar las aguas sin comprometerse (o invertir) demasiado. Pero si bien estos experimentos a pequeña escala pueden sentirse como una victoria, rara vez ofrecen una imagen clara del verdadero valor de la IA para una empresa. A medida que la novedad se va apagando, los líderes empresariales están luchando por medir la efectividad de la IA basándose en estos experimentos aislados.
Esto se debe en gran parte a que un simple piloto o prueba no puede desbloquear completamente el potencial de la IA. Es en el nivel de escala, donde la IA está profundamente integrada en los procesos del negocio y en todos los departamentos, que la IA cumple su enorme promesa. La IA empresarial a escala es donde surge el valor real, transformando los modelos de negocio, impulsando la eficiencia y creando nuevas oportunidades de crecimiento.
No hay duda de que los pilotos son divertidos y que representan un enfoque cauteloso y gradual para desplegar la IA. Estos proyectos dan a una organización una idea de lo que la tecnología puede hacer, tal vez para mejorar un solo proceso u optimizar un pequeño segmento de las operaciones de una empresa. A menudo estos pilotos tienen resultados impresionantes, aunque hiperlocalizados.
Pero los pilotos a menudo se centran en casos de uso aislados con alcance limitado. Están diseñados para trabajar en un entorno controlado y manejable, como automatizar la experiencia del cliente para un segmento limitado o aplicar IA a un problema específico como la gestión de inventario. Estas pruebas están destinadas a probar un concepto, no a ofrecer una solución holística. No proporcionan verdaderos puntos de referencia para determinar el mayor valor de la IA, desplegada a escala.
Escalar la IA a través de una empresa implica complejidades que no se pueden capturar en una sola ejecución de prueba; una serie de soluciones interdepartamentales para toda la organización, construida sobre una base de tecnología sólida, puede generar retornos exponenciales.
Sin embargo, un número sorprendentemente pequeño de empresas se ha comprometido en verdad a extraer este valor, en particular en el escenario de la IA generativa. Según una investigación reciente de la consultora McKinsey, solo el 11% de las compañías han adoptado IA generativa a escala.
Pero cuando se trata del potencial transformador de la inteligencia artificial, jugar a lo seguro puede ser un riesgo mayor que lanzar con cautela un serial de proyectos aislados. Según un informe reciente del IBM Institute for Business Value (IBV), el 43 % de los CEO planeaba aumentar el ritmo de la transformación digital con IA en 2024, preocupados de que sin ella se quedarían atrás. Esos CEO se dieron cuenta de que la IA es más valiosa cuando se integra profundamente en las operaciones de su organización de principio a fin.
La IA a escala es donde es posible la verdadera transformación del negocio. Sacar estas herramientas del silo de proyectos puntuales e infundirlas en toda la organización puede suponer un beneficio estratégico significativo. Una organización que invierte en la arquitectura fundamental necesaria para escalar la IA no solo puede eliminar los puntos débiles, sino también obtener insights holísticos basados en datos sobre sus operaciones en todos los ámbitos.
Y, en el entorno actual, la ampliación puede resolver varios problemas concretos. Solo mire los números recopilados por el IBV:
Un solo proyecto piloto no puede articular estos beneficios a largo plazo de adoptar la IA a escala, o el costo de capacitar a los empleados y crear herramientas de IA individualmente.
La IA se nutre de datos, y crear una base de datos de alta calidad para su uso en toda la organización aumenta las posibilidades de precisión, así como la capacidad de crear rápidamente nuevas herramientas. Además, a medida que los modelos de IA mejoran con el tiempo, es probable que los compromisos a largo plazo con la IA empresarial en toda la empresa den mejores resultados.
Para ver estos conceptos en acción, tomemos, por ejemplo, los proveedores de servicios de comunicación (CSP). La industria de las telecomunicaciones adoptó la IA, y particularmente la tecnología de Virtual Agent (VAT), desde el principio. Es una opción natural para los CSP: muchos tienen grandes volúmenes de interacciones diversas con los clientes y el mandato de proporcionar experiencias del cliente coherentes. La mayoría de estos negocios monitorean de cerca el costo de una interacción individual, ya que los clientes individuales pueden tener contratos relativamente pequeños.
Aplicar VAT a un conjunto reducido de casos de uso de la experiencia del cliente ha mejorado el rendimiento de los CSP. Según un informe de Forrester, una gran organización que implemente VAT podría lograr un ahorro de costos de 5.50 USD por conversación contenida. El IBM Institute for Business Value descubrió que el 84 % de estas empresas alcanzaron su retorno de la inversión (ROI) o lo superaron después de la adopción, y el 97 % informó un impacto positivo en la satisfacción del cliente. Según todos los informes, la adopción de VAT por parte de los CSP para la experiencia del cliente ha sido un piloto ampliamente exitoso. Dada la rentabilidad de estas iniciativas, es sorprendente que no se hayan ampliado o escalado a menudo.
Pero Vodaphone, un valor atípico, hizo más que solo aplicar la IA a una función estrechamente definida. En 2017, la empresa puso en marcha su propio asistente, TOBi, en el Reino Unido. Seis años después, TOBi maneja cientos de miles de llamadas al mes. Y TOBi también se convirtió en una plataforma de lanzamiento para una serie de integraciones más profundas. La compañía creó un chatbot complementario que direcciones diferentes marcas y geografías con la voz unificada de la marca, y luego lo desplegó en canales como redes sociales y SMS.
Hoy, Vodaphone ha agregado chatbots adaptados a los proveedores y para su uso en entornos de venta minorista. La integración vertical ha facilitado no solo la reducción del costo de cada interacción, sino también la rápida incorporación de soporte para nuevos canales y productos. Estas herramientas multicanal y escalables, diseñadas específicamente para realizar diferentes funciones en toda la compañía, revelan la brecha entre un piloto de IA y un enfoque estratégico de IA: el primero puede mejorar la productividad, pero el segundo crea vías para un crecimiento significativo en los ingresos.
Dados los beneficios potenciales de pasar de los pilotos de IA a las transformaciones a gran escala, los líderes empresariales deben tomar una decisión: crear herramientas individuales de forma reactiva para superar los cuellos de botella y los departamentos de bajo rendimiento, o invertir de forma proactiva en el andamiaje para hacer de la IA una faceta central de sus operaciones.
Se requiere un mayor esfuerzo inicial para entrenar, ajustar, desplegar y adoptar la IA en todas las funciones empresariales, pero en el ámbito actual, aquellos que no elijan adaptarse se quedarán atrás. Ya, dos tercios de los directores ejecutivos (CEO) que encuestamos dicen que las ganancias de productividad de la automatización son tan grandes que asumen riesgos para seguir siendo competitivos. Construir la arquitectura fundamental para infundir IA en toda una organización es más que un piloto; es un modelo de negocio para el futuro.
