Los pilotos de IA son divertidos. La IA a escala es un negocio.

No hay duda de que los pilotos son divertidos y que representan un enfoque cauteloso y gradual para desplegar la IA. Estos proyectos dan a una organización una idea de lo que la tecnología puede hacer, tal vez para mejorar un solo proceso u optimizar un pequeño segmento de las operaciones de una empresa. A menudo estos pilotos tienen resultados impresionantes, aunque hiperlocalizados.

Pero los pilotos a menudo se centran en casos de uso aislados con alcance limitado. Están diseñados para trabajar en un entorno controlado y manejable, como automatizar la experiencia del cliente para un segmento limitado o aplicar IA a un problema específico como la gestión de inventario. Estas pruebas están destinadas a probar un concepto, no a ofrecer una solución holística. No proporcionan verdaderos puntos de referencia para determinar el mayor valor de la IA, desplegada a escala.

Escalar la IA a través de una empresa implica complejidades que no se pueden capturar en una sola ejecución de prueba; una serie de soluciones interdepartamentales para toda la organización, construida sobre una base de tecnología sólida, puede generar retornos exponenciales.

Sin embargo, un número sorprendentemente pequeño de empresas se ha comprometido en verdad a extraer este valor, en particular en el escenario de la IA generativa. Según una investigación reciente de la consultora McKinsey, solo el 11% de las compañías han adoptado IA generativa a escala.

Pero cuando se trata del potencial transformador de la inteligencia artificial, jugar a lo seguro puede ser un riesgo mayor que lanzar con cautela un serial de proyectos aislados. Según un informe reciente del IBM Institute for Business Value (IBV), el 43 % de los CEO planeaba aumentar el ritmo de la transformación digital con IA en 2024, preocupados de que sin ella se quedarían atrás. Esos CEO se dieron cuenta de que la IA es más valiosa cuando se integra profundamente en las operaciones de su organización de principio a fin.