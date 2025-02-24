Algunas películas de IA requieren menos suspensión de la incredulidad que otras. La película de 2013 “Her”, que representa la aventura romántica de un hombre con un chatbot avanzado, resultó profética.



En los últimos años se han visto varios casos documentados de personas que forman vínculos románticos con chatbots, aunque no son tan avanzados como el personaje de “Her” de Scarlett Johansson.

La película planteó preguntas sobre la conveniencia de que los humanos formen vínculos emocionales con la IA. Años más tarde, los investigadores del MIT abordaron el tema. En un estudio de 2024, concluyeron que ciertos patrones de uso de chatbots estaban asociados con aumentos en la confianza de los usuarios, pero que otros aumentaban el riesgo de aislamiento.



Los investigadores sugirieron que es valioso desarrollar enfoques para el compañerismo de la IA “que complementen, en lugar de reemplazar las conexiones humanas”.3 Pero aún queda por ver si esa recomendación gana fuerza.

Al menos una película de IA tuvo un impacto considerable en las prácticas reales de tecnología. “WarGames”, lanzado en 1983, cuenta la historia de un adolescente que casi desencadena una guerra mundial después de acceder sin darse cuenta a una simulación de guerra nuclear controlada por una supercomputadora.



La película convenció al entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, de poner en marcha esfuerzos que dieron como resultado la Política Nacional de Telecomunicaciones y Seguridad de Sistemas de Información Automatizados, o NSSD-145, una amplia directiva de ciberseguridad destinada a proteger redes de gobierno sensibles.

Sin embargo, la importancia de la película se extiende más allá de su impacto en la política de ciberseguridad, dice Boinodiris de IBM. La película plantea preguntas filosóficas sobre el diseño de IA que nosotros, como sociedad, seguimos trabajando en responder.



Por ejemplo, cuando el tema es la guerra, ¿qué debería considerar un sistema de IA como “ganador”? ¿El lado ganador tiene menos muertes? ¿Debería tenerse en cuenta la destrucción del medio ambiente en la decisión? ¿Qué pasa con el daño a la reputación?

“Cuando desarrollas modelos de esta naturaleza para tomar una decisión, todos estos diferentes tipos de expertos en el dominio, incluidos filósofos, historiadores, psicólogos, deben unirse para poder desarrollar estos modelos de una manera que refleje nuestra intención”, dice Boinodiris.

Son desafíos como estos, dice, los que merecen mayor atención que los combates cuerpo a cuerpo de robots humanoides tan a menudo representados en la pantalla. Al mitigar las consecuencias no deseadas reales de la IA, “estamos al comienzo de este camino”, dice Boinodiris. “Tenemos un largo camino por recorrer”.