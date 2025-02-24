A medida que la inteligencia artificial (IA) evoluciona, la historia de amor de Hollywood con los robots continúa. Una de las últimas entregas en el género cinematográfico de IA, “The Wild Robot”, basada en el libro más vendido del mismo nombre, está en disputa por un premio de la Academia este año.
Es la rara representación cinematográfica de una máquina “buena”, una que desarrolla una empatía similar a la humana y se preocupa por otros seres vivos.
Es posible que los cinéfilos estén más familiarizados con las películas de IA que presentan tramas más oscuras. En “Subservience”, “M3gan”, “Ex Machina” y el clásico de Stanley Kubrick, “2001: A Space Odyssey”, los villanos impulsados por IA nos atacan a los humanos uno por uno. En “I, Robot” y en las exitosas franquicias como “The Terminator” y “The Matrix”, los sistemas inteligentes persiguen nuestra esclavización o extinción colectiva.
Pero estos temas, aunque entretenidos, podrían estar socavando la alfabetización en IA.
Phaedra Boinodiris, líder global de IA confiable en IBM Consulting, dice que los cineastas se han concentrado en gran medida en problemas inverosímiles que desvían el enfoque de los problemas de IA de la vida real.
La gente podría tener “la percepción de que solo Skynet y HAL podrían causar daño”, dijo, refiriéndose a los antagonistas en “The Terminator” y “2001”.
Los sistemas de estas y otras películas representan la inteligencia artificial general (AGI), sistemas hipotéticos de IA que pueden rivalizar o superar las capacidades cognitivas de los seres humanos. La fijación del público por este tipo de películas de ciencia ficción “puede terminar exacerbando esta falta de comprensión sobre los riesgos reales de la IA en este momento”.
Esos riesgos reales incluyen resultados con sesgo y perjudiciales que han sido acusados de causar daños sustanciales a los seres humanos. A pesar de los esfuerzos de los especialistas en ética y los desarrolladores, estas cuestiones están resultando complejas y confusas.
Un estudio, por ejemplo, encontró que incluso cuando los modelos de IA generativa muestran un sesgo racial menos manifiesto, demuestran un sesgo racial más encubierto. Sin embargo, lo que sería menos desafiante es prevenir el tipo de crisis existenciales imaginadas en las películas de ciencia ficción.
Las soluciones reales que proporcionan barreras de protección para los modelos de IA actuales podrían sofocar eficazmente las rebeliones de las máquinas de algunas de las mejores películas de Hollywood antes incluso de que los espectadores tocaran sus palomitas.
Echemos un vistazo más de cerca.
Con disculpas a James Cameron, resulta que evitar las visiones de los cineastas de un apocalipsis impulsado por la IA no requiere un guerrero armado. Los ingenieros y programadores podían realizar su trabajo con herramientas y estrategias bastante comunes, tales como:
La tecnología impulsada por GPS que actualmente limita el movimiento de scooters motorizados en algunas ciudades también podría ayudar a controlar las capacidades de viaje de los robots de IA. El geofencing crea límites virtuales que los dispositivos equipados con GPS o RFID no pueden cruzar.
En películas como “Ex Machina” y “Subservience”, el geofencing podría haber impedido eficazmente que los robots humanoides mal intencionados (interpretados por Alicia Vikander y Megan Fox) abandonaran sus respectivos hogares y frustrado algunos de sus peligrosos planes.
Ben Gelman, científico de datos sénior de la empresa de ciberseguridad Sophos, explica que los robots no podrían anular los límites del geofencing porque la tecnología se basa en el hardware. “La IA no puede escribir un programa informático para cambiar una placa de circuito integrado”, dice Gelman. “Muchas películas de robots son casi triviales cuando solo se usa geofencing moderno”.
Generalmente es una mala idea estar cerca de un robot asesino, ya sea empuñando armas (“The Terminator”), veneno (“M3gan”) o apéndices metálicos poderosos (“I, Robot”). Pero, ¿y si estas máquinas pudieran detenerse a distancia?
Aquí entran los interruptores de apagado remoto.
“Si un automóvil Tesla comienza a conducir en una dirección particular, Tesla puede anularlo de forma remota y hacer que se detenga”, señala Shobhit Varshney, vicepresidente y socio sénior de IBM Consulting que se centra en la IA. La misma tecnología utilizada para desactivar de forma remota los vehículos eléctricos también podría aplicarse a los robots no autorizados, dice Varshney.
En escenarios cinematográficos en los que los robots están tratando activamente de impedir que un protagonista acceda a un botón de “apagado” on premises, las capacidades de desactivación remota resultarían especialmente valiosas. “El interruptor de apagado tiene que ser algo de fácil acceso [para los humanos] que asegure que los humanos tengan el control, no la IA”.
Un punto común de la trama en las películas de desastres de IA es que las máquinas malvadas tienen una capacidad ilimitada para ejecutar código y acceder a varios recursos en red.
Sin embargo, en la práctica existen múltiples enfoques para garantizar que los modelos de IA solo puedan hacer hasta cierto punto. Por ejemplo, los scripts de programación fijos que no están impulsados por IA pueden evitar que la IA llame a funciones que no están en una lista previamente aprobada.
Alternativamente, un sistema de IA podría ejecutarse en hardware dedicado o con air gap que no tenga acceso a sistemas externos. Así que, aunque no tenga restricciones en la ejecución de código, no puede tomar el control de otros sistemas.
Tales salvaguardias podrían haber impedido que Skynet, por ejemplo, asumiera el control de los arsenales nucleares en “The Terminator”. “No hay conexiones salientes, así que apague estos sistemas físicos y la IA se apaga”, dice Gelman.
Cada vez más, monitorear y gobernar los sistemas de IA requiere el uso de otros sistemas de IA. Los modelos de clasificación pueden detectar y eliminar discursos de odio, lenguaje abusivo y blasfemias del texto de entrada y salida de un modelo de lenguaje grande (LLM). Los LLM se pueden utilizar para verificar que los resultados de un LLM compañero se ajustan a las reglas delineadas para ese sistema.
Dichos protocolos de verificación podrían haber evitado gran parte de la violencia en las películas centradas en la IA, desde detener la masacre de HAL en “2001” hasta obstaculizar la campaña de Skynet para eliminar a la humanidad.
Quizás el caso de uso más claro para la verificación se pueda encontrar en “I, robot”, donde los robots están aparentemente programados para seguir las Tres leyes de la robótica del autor real Isaac Asimov.
Se supone que las leyes evitan lesiones a los seres humanos, pero en la película, VIKI, el líder del ejército de robots malvados, reinterpreta las leyes y declara: “Para proteger a la humanidad, algunos humanos deben ser sacrificados”. Con la verificación adecuada, dice Gelman, las decisiones de VIKI “podrían haberse clasificado y evitado fácilmente”.
La alineación de la IA es el proceso de codificar los valores y objetivos humanos en los modelos de IA. En términos prácticos, se trata de una medida de seguridad integrada para evitar que los sistemas inteligentes tomen medidas poco éticas o peligrosas en pos de un objetivo, como la decisión de HAL de matar a los astronautas para garantizar que su nave espacial llegara a su destino previsto.
Es importante tener en cuenta que, tal como están ahora, los procesos de alineación de IA no son infalibles. “Las redes neuronales son bastante malas para aplicar reglas abstractas a situaciones y escenarios específicos”, explica Jacek Krywko, escritor asociado del sitio de noticias y análisis tecnológicos Ars Technica.
La buena noticia es que hay avances en este aspecto. Por ejemplo, investigadores de la Universidad de Stanford y Meta crearon un banco de conocimiento diseñado para “fundamentar el razonamiento normativo flexible” para los sistemas de IA.1
El banco de conocimientos consta de más de 150 000 normas situacionales; por ejemplo, un cliente que toma café en una cafetería es normativo, mientras que un niño que toma café en un aula no.
Con un poco de suerte, si la inteligencia artificial del mundo real alcanza el nivel de HAL, VIKI y las otras AGI que vemos en las películas, los procesos de alineación de la IA habrán avanzado lo suficiente como para seguir el ritmo.
Concentrar el desarrollo de la IA en manos de unas pocas entidades puede plantear importantes cuestiones éticas.
“El desarrollo de la IA no puede ser controlado por un puñado de actores, especialmente cuando algunos pueden no compartir valores fundamentales como la protección de los datos empresariales, la privacidad y la transparencia”, escribió el CEO de IBM, Arvind Krishna, en una columna reciente en Fortune.2
“La respuesta no es restringir el progreso: es garantizar que la IA sea construida por una amplia coalición de universidades, empresas, laboratorios de investigación y organizaciones de la sociedad civil”.
En el ámbito de la ciencia ficción, tal descentralización en el desarrollo de IA podría haber ayudado a prevenir la escala del daño causado por hordas de robots maliciosos en las películas de “The Terminator” y “I, Robot”. Varshney, de IBM Consulting, señala que la IA creada por diferentes entidades probablemente se sometería a diferentes procesos de alineación modernos.
Si los robots de una empresa finalmente se volvieran deshonestos, los producidos por otras entidades no seguirían automáticamente su ejemplo. “Los demás no se corrompen. Hay menos colusión”, dice Varshney.
Además, los robots no corruptos en tales escenarios podrían defenderse de los corruptos, por lo que “no se puede tener solo los robots de una empresa que sean tan poderosos que superen al gobierno”, dice Varshney.
Algunas películas de IA requieren menos suspensión de la incredulidad que otras. La película de 2013 “Her”, que representa la aventura romántica de un hombre con un chatbot avanzado, resultó profética.
En los últimos años se han visto varios casos documentados de personas que forman vínculos románticos con chatbots, aunque no son tan avanzados como el personaje de “Her” de Scarlett Johansson.
La película planteó preguntas sobre la conveniencia de que los humanos formen vínculos emocionales con la IA. Años más tarde, los investigadores del MIT abordaron el tema. En un estudio de 2024, concluyeron que ciertos patrones de uso de chatbots estaban asociados con aumentos en la confianza de los usuarios, pero que otros aumentaban el riesgo de aislamiento.
Los investigadores sugirieron que es valioso desarrollar enfoques para el compañerismo de la IA “que complementen, en lugar de reemplazar las conexiones humanas”.3 Pero aún queda por ver si esa recomendación gana fuerza.
Al menos una película de IA tuvo un impacto considerable en las prácticas reales de tecnología. “WarGames”, lanzado en 1983, cuenta la historia de un adolescente que casi desencadena una guerra mundial después de acceder sin darse cuenta a una simulación de guerra nuclear controlada por una supercomputadora.
La película convenció al entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, de poner en marcha esfuerzos que dieron como resultado la Política Nacional de Telecomunicaciones y Seguridad de Sistemas de Información Automatizados, o NSSD-145, una amplia directiva de ciberseguridad destinada a proteger redes de gobierno sensibles.
Sin embargo, la importancia de la película se extiende más allá de su impacto en la política de ciberseguridad, dice Boinodiris de IBM. La película plantea preguntas filosóficas sobre el diseño de IA que nosotros, como sociedad, seguimos trabajando en responder.
Por ejemplo, cuando el tema es la guerra, ¿qué debería considerar un sistema de IA como “ganador”? ¿El lado ganador tiene menos muertes? ¿Debería tenerse en cuenta la destrucción del medio ambiente en la decisión? ¿Qué pasa con el daño a la reputación?
“Cuando desarrollas modelos de esta naturaleza para tomar una decisión, todos estos diferentes tipos de expertos en el dominio, incluidos filósofos, historiadores, psicólogos, deben unirse para poder desarrollar estos modelos de una manera que refleje nuestra intención”, dice Boinodiris.
Son desafíos como estos, dice, los que merecen mayor atención que los combates cuerpo a cuerpo de robots humanoides tan a menudo representados en la pantalla. Al mitigar las consecuencias no deseadas reales de la IA, “estamos al comienzo de este camino”, dice Boinodiris. “Tenemos un largo camino por recorrer”.
1 “NORMBANK: A Knowledge Bank of Situational Social Norms.” arXiv.org. 26 de mayo de 2023.
2 Cita de un artículo que apareció originalmente en Fortune.com.
3 “Chatbot Companionship: A Mixed-Methods Study of Companion Chatbot Usage Patterns and Their Relationship to Loneliness in Active Users.” arXiv.org. 18 de diciembre de 2024.