La IA está impulsando la innovación en mainframes en el sector público

Sesenta años después de que IBM System/360 introdujera la primera familia de mainframe, estas computadoras siguen teniendo una gran demanda. Solo en Estados Unidos, el 89 % de los gobiernos estatales todavía dependen de los mainframes de alguna manera, según un estudio reciente.
El IBM Institute for Business Value, en colaboración con Oxford Economics, encuestó a 2551 ejecutivos de TI de todo el mundo para entender cómo se emplean los mainframes en la era actual de la inteligencia artificial (IA) y la nube híbrida. Este grupo incluyó a 255 líderes gubernamentales de TI.
Los hallazgos destacan el papel fundamental del mainframe en el avance de la innovación en IA, apoyando estrategias de nube híbrida e impulsando la transformación digital en el sector gubernamental, donde la seguridad, la confiabilidad y la escalabilidad son esenciales.
Boletín de la industria
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes de la industria sobre IA, automatización, datos y más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se entregará en inglés. En cada boletín, encontrará un enlace para darse de baja. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
Muchos organismos gubernamentales a nivel local, estatal y nacional, así como en Estados Unidos y otros países, siguen dependiendo de los mainframes para operar diversos servicios esenciales. Estos servicios incluyen sistemas fiscales, registros de vehículos y programas de beneficios. Con su capacidad inigualable para procesar grandes cantidades de datos de forma rápida, confiable y segura, los mainframes han demostrado su vitalidad y son clave para desbloquear todo el potencial de la innovación basada en datos.
Esto es especialmente cierto en el caso de los sistemas que utilizan Linux de código abierto con cargas de trabajo de nube híbrida y de IA que requieren altos niveles de resiliencia y flexibilidad que permitan la innovación en el mainframe.
Con la cuarta generación de IBM LinuxONE, introdujimos varias tecnologías. Entre ellas se encuentra el Security and Compliance Center, que simplifica la preparación para auditorías; algoritmos cuánticos seguros para ayudar a proteger los datos en la era postcuántica; y el Acelerador Integrado para la inferencia de IA en el procesador IBM Telum, diseñado para hacer que la IA en transacciones sea más práctica.
En un nuevo estudio, el 90 % de los líderes mundiales de TI encuestados en el gobierno están de acuerdo en que las aplicaciones basadas en mainframe siguen desempeñando un papel importante en el proceso de transformación digital de su organización. El estudio también revela que los líderes de TI del sector público consideran el mainframe como una plataforma invaluable para desplegar la IA empresarial. Lo utilizan para impulsar la innovación, mejorar la ciberseguridad, optimizar las operaciones y modernizar las aplicaciones. Esta perspectiva está respaldada por estadísticas convincentes del estudio:
Al aplicar la IA directamente a cargas de trabajo transaccionales en el mainframe, las organizaciones gubernamentales pueden descubrir nuevos insights, aumentar la productividad de la fuerza laboral y maximizar el valor de sus sistemas centrales, impulsando en última instancia resultados empresariales significativos.
Los mainframes también juegan un papel vital en las estrategias exitosas de nube híbrida, permitiendo a las organizaciones desplegar cargas de trabajo de aplicaciones en los entornos informáticos más adecuados. El 84 % de los líderes de TI gubernamentales encuestados están de acuerdo con este enfoque y dicen que es importante que los mainframes se integren fácilmente con otras tecnologías.
A medida que avanza la era de la nube híbrida y la IA, el poder de permanencia del mainframe es más evidente que nunca. Su papel como activo estratégico para ayudar a garantizar la seguridad, la privacidad de los datos y la eficiencia operativa lo hace indispensable para las agencias gubernamentales que se esfuerzan por modernizar y ofrecer nuevos servicios mientras gestionan los costos.
Al adoptar estrategias de modernización que aprovechen las fortalezas del mainframe, las organizaciones del sector gubernamental pueden acelerar sus procesos de transformación digital y desbloquear nuevas oportunidades de crecimiento e innovación.
Explore cómo los mainframes modernos pueden mejorar su estrategia de nube híbrida, ayudando a garantizar la seguridad, la eficiencia y la innovación.
Desbloquee más valor de negocio al incorporar IA a las cargas de trabajo de misión crítica en IBM® z17.
IBM® Z es una familia de infraestructura moderna impulsada por el procesador IBM® Telum que ejecuta sistemas operativos empresariales y software IBM Z, lo que brinda una mayor precisión, productividad y agilidad de la IA.
IBM z17 integra IA avanzada en la nube híbrida, optimizando el rendimiento, la seguridad y la toma de decisiones donde residen los datos críticos.
Descubra cómo puede salvaguardar los datos de su organización frente a las ciberamenazas y garantizar una rápida recuperación durante acontecimientos críticos.
Descubra cómo la virtualización transforma sus operaciones de TI al maximizar el uso de los recursos, reducir los costos e impulsar la agilidad. Descubra los beneficios y los casos de uso clave que hacen de la virtualización un elemento revolucionario para las infraestructuras modernas.
IBM zSystems es una familia de hardware de z/Architecture moderno que ejecuta software de sistemas z/OS, Linux, z/VSE, z/TPF, z/VM y zSystems.
Diseñado para manejar la cargas de trabajo de misión crítica mientras mantiene la seguridad, confiabilidad y control de toda su infraestructura de TI.
Acelere la transformación digital modernizando sus aplicaciones mainframe con IBM.
Desbloquee la potencia de IBM Z y Telum para proteger sus datos, optimizar el rendimiento e impulsar los insights de IA en tiempo real. Construya el futuro de su empresa con soluciones de mainframe líderes de la industria y procesadores diseñados para ofrecer velocidad, escalabilidad y seguridad.