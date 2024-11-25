La IA está impulsando la innovación en mainframes en el sector público

Sesenta años después de que IBM System/360 introdujera la primera familia de mainframe, estas computadoras siguen teniendo una gran demanda. Solo en Estados Unidos, el 89 % de los gobiernos estatales todavía dependen de los mainframes de alguna manera, según un estudio reciente.

El IBM Institute for Business Value, en colaboración con Oxford Economics, encuestó a 2551 ejecutivos de TI de todo el mundo para entender cómo se emplean los mainframes en la era actual de la inteligencia artificial (IA) y la nube híbrida. Este grupo incluyó a 255 líderes gubernamentales de TI.

Los hallazgos destacan el papel fundamental del mainframe en el avance de la innovación en IA, apoyando estrategias de nube híbrida e impulsando la transformación digital en el sector gubernamental, donde la seguridad, la confiabilidad y la escalabilidad son esenciales.