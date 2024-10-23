Las alucinaciones de la IA pueden suponer un riesgo para su ciberseguridad

En pocas palabras, una alucinación es cuando un modelo de lenguaje grande (LLM), como una herramienta de IA generativa, ofrece una respuesta incorrecta. A veces, esto significa que la respuesta es totalmente inventada, como inventar un trabajo de investigación que no existe. Otras veces, es la respuesta incorrecta, como con la debacle de Bard.

Las razones de la alucinación son variadas, pero la más importante es que los datos que utiliza el modelo para el entrenamiento son incorrectos: IA solo es tan precisa como la información que ingesta. El sesgo de entrada también es una de las principales causas. Si los datos utilizados para el entrenamiento contienen sesgos, el LLM encontrará patrones que en realidad no existen, lo que conduce a resultados incorrectos.

Dado que las empresas y los consumidores recurren cada vez más a la IA para la automatización y la toma de decisiones, especialmente en áreas clave como la atención médica y las finanzas, la posibilidad de errores representa un gran riesgo. Según Gartner, las alucinaciones de la IA comprometen tanto la toma de decisiones como la reputación de la marca. Además, las alucinaciones de la IA conducen a la difusión de desinformación. Más aún, cada alucinación de IA lleva a que las personas no confíen en los resultados de la IA, lo que tiene consecuencias generalizadas, y las empresas recurren cada vez más a esta tecnología.

Si bien es tentador tener una confianza ciega en la IA, es importante utilizar un enfoque equilibrado al usarla. Al tomar precauciones para reducir las alucinaciones de IA, las organizaciones pueden sopesar los beneficios de la IA con las posibles complicaciones, que incluyen alucinaciones de IA.