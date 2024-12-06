En todo el mundo, estamos siendo testigos del eterno tira y afloja entre la innovación y el cumplimiento normativo en lo que respecta a la IA. Sin embargo, acabo de regresar de presentarme en la comisión trilateral europea, y me siento muy inspirado por la audaz visión de la UE para la IA.

Es cierto que en este momento se gasta mucho menos capital de inversión en IA en la UE en comparación con Estados Unidos, y realmente espero que esto cambie pronto. Creo que la UE tiene una enorme oportunidad de redoblar sus esfuerzos para mostrar al mundo cómo permitir que los expertos en el dominio tengan más control sobre los datos y cómo se utilizan para entrenar la IA. Creo que la UE podría mostrar al mundo cómo tener enfoques holísticos de la alfabetización en IA que abarquen programas multidisciplinares. Podría mostrar al mundo cómo certificar a los auditores externos que podrían responsabilizar a las organizaciones por los modelos no autorizados.

Para mí, Europa está liderando la carga de muchas maneras en este momento en términos de gobernanza de la IA, y espero ver que otros países sigan su ejemplo. El compromiso de Europa con la incorporación de principios éticos en el desarrollo de la IA es inigualable. Se pone énfasis en los derechos humanos en términos de proteger la privacidad, promover la transparencia y mitigar los prejuicios no deseados. Y la colaboración interdisciplinaria es enorme con programas como Horizonte Europa y “Cómo cambiar el mundo” y los esfuerzos de la UE por forjar alianzas con países y organizaciones con ideas afines.

La IA responsable no se trata solo de lo que podemos construir, sino de por qué y cómo lo hacemos. La diversidad, la equidad y la inclusión son fundamentales para una estrategia de innovación de IA no solo porque ese es el camino ético, sino porque las diversas perspectivas impulsan una resolución de problemas más creativa, el acceso equitativo garantiza un impacto social más amplio y el diseño inclusivo reduce los sesgos no deseados, creando tecnología que funciona para todos.

