Ética y gobernanza de la IA en 2025: Preguntas y respuestas con Phaedra Boinodiris

Empleado con audífonos leyendo preguntas en el micrófono de un podcast.

A medida que nos acercamos al final de un año aparentemente ininterrumpido de innovación, escándalos y asombros en IA, la ética y la gobernanza de esta tecnología nunca han sido tan importantes ni tan inciertas. En esta entrevista de tres partes, hablamos con Phaedra Boinodiris, líder global de IA confiable de IBM Consulting, para echar un vistazo a sus predicciones para 2025.

De cara a 2025, ¿cuál diría que es el problema ético más importante para la IA?

Es muy sencillo: la alfabetización. La alfabetización en IA apunta a la capacidad de comprender, usar y evaluar la inteligencia artificial. La IA se ha vuelto omnipresente en las noticias; cada día nos trae un nuevo titular digno de ciencia ficción. Sin embargo, personas de todo el mundo, en diferentes tipos de roles e industrias, todavía ni siquiera saben que lo están usando. Así que, aunque es crítico resolver los problemas más noticiosos (y muy reales) como los algoritmos con sesgo, la privacidad de datos, el impacto medioambiental, la pérdida de empleo, etcétera, nada de esto se puede lograr sin un mundo con alfabetización en IA, desde la fuerza laboral hasta el gobierno, los sistemas escolares y más allá.

Un segundo muy cercano sería la responsabilidad. Necesitamos personas en puestos de poder financiados que rindan cuentas por los resultados de estos modelos.

¿Cuál es el mayor obstáculo que prevé en el desarrollo real de la IA ética? 

Que los equipos de desarrollo reconozcan que la creación de IA ética no es estrictamente un problema técnico sino un problema sociotécnico, y que el equipo que diseña el modelo debe ser multidisciplinario en lugar de aislado. Durante décadas, hemos estado comunicando que aquellos que no tienen experiencia en el dominio tradicional no pertenecen a la sala. Eso es un gran paso en falso.

Para crear modelos de IA curados de manera responsable que, por cierto, también son modelos más precisos, se necesita un equipo compuesto por algo más que científicos de datos que puedan opinar desde el principio sobre preguntas como "¿está esta IA resolviendo el problema que ¿lo necesita? ¿Son estos los datos correctos según los expertos en dominios? ¿Cuáles son sus efectos no deseados? ¿Cómo podemos mitigar esos efectos? Traiga expertos en lingüística y filosofía, padres, jóvenes, personas comunes con diferentes experiencias de vida de diferentes orígenes socioeconómicos. Cuanto más amplia sea la variedad, mejor. No se trata de moralidad; se trata de matemáticas.

¿En qué dirección se dirige la gobernanza de la IA a nivel mundial?

En todo el mundo, estamos siendo testigos del eterno tira y afloja entre la innovación y el cumplimiento normativo en lo que respecta a la IA. Sin embargo, acabo de regresar de presentarme en la comisión trilateral europea, y me siento muy inspirado por la audaz visión de la UE para la IA.

Es cierto que en este momento se gasta mucho menos capital de inversión en IA en la UE en comparación con Estados Unidos, y realmente espero que esto cambie pronto. Creo que la UE tiene una enorme oportunidad de redoblar sus esfuerzos para mostrar al mundo cómo permitir que los expertos en el dominio tengan más control sobre los datos y cómo se utilizan para entrenar la IA. Creo que la UE podría mostrar al mundo cómo tener enfoques holísticos de la alfabetización en IA que abarquen programas multidisciplinares. Podría mostrar al mundo cómo certificar a los auditores externos que podrían responsabilizar a las organizaciones por los modelos no autorizados.

Para mí, Europa está liderando la carga de muchas maneras en este momento en términos de gobernanza de la IA, y espero ver que otros países sigan su ejemplo. El compromiso de Europa con la incorporación de principios éticos en el desarrollo de la IA es inigualable. Se pone énfasis en los derechos humanos en términos de proteger la privacidad, promover la transparencia y mitigar los prejuicios no deseados. Y la colaboración interdisciplinaria es enorme con programas como Horizonte Europa y “Cómo cambiar el mundo” y los esfuerzos de la UE por forjar alianzas con países y organizaciones con ideas afines.

La IA responsable no se trata solo de lo que podemos construir, sino de por qué y cómo lo hacemos. La diversidad, la equidad y la inclusión son fundamentales para una estrategia de innovación de IA no solo porque ese es el camino ético, sino porque las diversas perspectivas impulsan una resolución de problemas más creativa, el acceso equitativo garantiza un impacto social más amplio y el diseño inclusivo reduce los sesgos no deseados, creando tecnología que funciona para todos.

