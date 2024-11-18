La gestión de cambios regulatorios (RCM) es esencial para que las organizaciones sigan cumpliendo con las regulaciones en evolución y mitiguen los riesgos potenciales. Un elemento central de la RCM es la práctica del análisis del horizonte, que implica identificar, evaluar y priorizar los riesgos nuevos y emergentes que podrían afectar la postura de riesgo de una organización.

Una herramienta poderosa dentro del escaneo del horizonte es el modelado de escenarios, que utiliza datos y analytics para simular posibles escenarios futuros y sus implicaciones. La IA generativa está transformando el modelado de escenarios para el análisis del horizonte de RCM, ofreciendo mayor precisión, eficiencia e insights estratégicos.