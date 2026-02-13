En todo el mundo, a los líderes de recursos humanos (RR. HH.) del gobierno se les pide que hagan más, a menudo con menos recursos, sistemas obsoletos y una fuerza laboral que enfrenta cambios constantes. Los empleados esperan la misma facilidad y claridad que tienen como consumidores, mientras que los equipos de RR. HH. trabajan sin descanso entre bastidores para garantizar la precisión de los pagos, la accesibilidad de los beneficios, el cumplimiento de las políticas y el apoyo a las personas.
Este desafío no es solo un problema de tecnología. Se trata de uno humano.
La inteligencia artificial entró en la conversación del sector público en un momento en que las agencias están bajo una presión real para modernizar no solo los sistemas, sino también la experiencia del trabajo en sí. La mayoría de los líderes del gobierno reconocen el potencial de la IA. El desafío ahora es ir más allá de la experimentación y encontrar soluciones que realmente ayuden a los profesionales de RR. HH. a atender mejor a las personas.
Durante el año pasado, la actividad de la IA en todo el gobierno se aceleró rápidamente. Las nuevas políticas, la escasez de fuerza laboral, los programas de modernización y la urgencia pública han llevado a las agencias a probar herramientas en RR. HH, TI, finanzas, adquisiciones y operaciones de misión.
Para los líderes de RR. HH., este aumento trae tanto oportunidades como tensión.
Muchas agencias están llevando a cabo varios proyectos piloto al mismo tiempo, cada uno con su propia interfaz, modelo de datos y enfoque de gobernanza. Para los equipos de recursos humanos, que ya cuentan con pocos recursos, este proceso a menudo genera más complejidad, en lugar de reducirla:
Como dijo un líder de RR. HH. del gobierno: “No necesitamos más pilotos. Necesitamos algo que ayude a nuestro personal y que podamos respaldar”.
Los RR. HH. del gobierno no pueden darse el lujo de “moverse rápido y descomponer cosas”. Cada cambio debe operar dentro de infraestructuras normativas estrictas, desde FedRAMP y los requisitos de residencia de datos hasta las reglas sindicales, estructuras salariales y protecciones de la fuerza laboral.
Eso significa que los líderes de RR. HH. tienen una doble responsabilidad: mejorar el servicio para los empleados y proteger la confianza, el cumplimiento y la integridad institucional. Cualquier solución de IA debe respetar ambos aspectos.
La IA en los RR. HH. del gobierno solo tiene éxito cuando se centra en las personas, no en las plataformas.
Cuando se implementa de manera responsable, la IA puede aliviar la fricción diaria que tienen los empleados en su experiencia y dar a los profesionales de RR. HH. el espacio para hacer el trabajo por el que vinieron al servicio público.
En la práctica, esto puede manifestarse de varias maneras.
En lugar de buscar documentos de políticas o esperar en colas de llamadas, los empleados pueden obtener orientación clara y precisa sobre salarios, beneficios, licencias o eventos de la vida, cuando lo necesiten, en un lenguaje sencillo. Eso significa menos frustración para los empleados y menos consultas repetitivas para los equipos de RR. HH.
La IA puede asumir el trabajo rutinario y transaccional (responder preguntas comunes, enrutar solicitudes, iniciar actualizaciones) para que los profesionales de RR. HH. puedan dedicar más tiempo a apoyar casos complejos, el bienestar de la fuerza laboral, las relaciones laborales y las necesidades de misión crítica.
En lugar de informes estáticos, la IA puede ayudar a los líderes a comprender las brechas de habilidades, el riesgo de la jubilación y las tendencias de la fuerza laboral en tiempo real, lo que permite una planificación proactiva en lugar de una extinción reactiva.
A medida que las agencias modernizan los sistemas de nóminas, beneficios o RR. HH., los empleados a menudo sienten incertidumbre y ansiedad. La IA puede actuar como una guía constante: responder preguntas, explicar qué está cambiando y ayudar a las personas a afrontar las transiciones con confianza.
Estas no son promesas del futuro. Son capacidades que ya se utilizan hoy en día y que ofrecen un valor tangible tanto para los equipos de RR. HH. del gobierno como para los empleados.
Por qué los gobiernos eligen IBM: experiencia, escala y confianza
Muchos proveedores ofrecen IA. Pocos entienden a fondo el funcionamiento interno de los RR. HH. del gobierno.
El propio recorrido de “cliente cero” de IBM refleja lo que se necesita para modernizar los RR. HH. para una fuerza laboral global. El proceso incluye el cambio cultural, el rediseño del flujo de trabajo, los desafíos de adopción y el fomento de la confianza necesarios para que la IA funcione en la práctica. Para los líderes de gobierno, este aspecto es importante. Muestra lo que es posible y lo que se necesita para llegar allí.
Durante más de una década, IBM ha brindado servicios de RR. HH. para organizaciones gubernamentales, apoyando a aproximadamente solo medio millón de empleados federales. Los modelos de IA de IBM están entrenados y ajustados con las políticas reales de RR. HH. del gobierno, lo que permite la precisión, la congruencia y la confianza que las soluciones genéricas no pueden proporcionar.
Las capacidades de IA apoyadas por IBM están ayudando activamente a las agencias a mejorar la capacidad de servicios de RR. HH. y a prepararse para grandes esfuerzos de modernización, incluyendo uno de los primeros nuevos despliegues federales de nóminas en casi veinte años.
Se trata de IA basada en operaciones reales, políticas reales y personas reales.
Reinvente y modernice los Recursos Humanos con la IA como centro para ofrecer mejores resultados comerciales y desbloquear el potencial de los empleados y del trabajo.