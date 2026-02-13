A medida que las agencias modernizan los sistemas de nóminas, beneficios o RR. HH., los empleados a menudo sienten incertidumbre y ansiedad. La IA puede actuar como una guía constante: responder preguntas, explicar qué está cambiando y ayudar a las personas a afrontar las transiciones con confianza.

Estas no son promesas del futuro. Son capacidades que ya se utilizan hoy en día y que ofrecen un valor tangible tanto para los equipos de RR. HH. del gobierno como para los empleados.

Por qué los gobiernos eligen IBM: experiencia, escala y confianza

Muchos proveedores ofrecen IA. Pocos entienden a fondo el funcionamiento interno de los RR. HH. del gobierno.

El propio recorrido de “cliente cero” de IBM refleja lo que se necesita para modernizar los RR. HH. para una fuerza laboral global. El proceso incluye el cambio cultural, el rediseño del flujo de trabajo, los desafíos de adopción y el fomento de la confianza necesarios para que la IA funcione en la práctica. Para los líderes de gobierno, este aspecto es importante. Muestra lo que es posible y lo que se necesita para llegar allí.

Durante más de una década, IBM ha brindado servicios de RR. HH. para organizaciones gubernamentales, apoyando a aproximadamente solo medio millón de empleados federales. Los modelos de IA de IBM están entrenados y ajustados con las políticas reales de RR. HH. del gobierno, lo que permite la precisión, la congruencia y la confianza que las soluciones genéricas no pueden proporcionar.

Las capacidades de IA apoyadas por IBM están ayudando activamente a las agencias a mejorar la capacidad de servicios de RR. HH. y a prepararse para grandes esfuerzos de modernización, incluyendo uno de los primeros nuevos despliegues federales de nóminas en casi veinte años.

Se trata de IA basada en operaciones reales, políticas reales y personas reales.

Potencie a su fuerza laboral y modernice su misión con la transformación impulsada por IA.

Aprenda más sobre cómo IBM Consulting para gobiernos

Aprenda cómo IBM puede acelerar la transformación segura, conforme a las normativas y confiable de la fuerza laboral habilitada por IA con soluciones de tecnología de gobierno.