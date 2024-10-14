Los costos ocultos de la IA: cómo los modelos generativos están remodelando los presupuestos corporativos

En la prisa por adoptar la IA generativa, las empresas se encuentran con un obstáculo inesperado: el aumento de los costos informáticos que amenazan con descarrilar la innovación y los esfuerzos de transformación del negocio.
Los principales actores de IA también están sintiendo la presión económica. Según se informa, OpenAI está experimentando un crecimiento explosivo de los ingresos, con beneficios mensuales que alcanzaron los 300 millones de dólares en agosto de 2024. A principios de octubre, la empresa anunció que recaudó 6600 millones de dólares en una nueva ronda de financiación con una valoración de 157 000 millones, un esfuerzo por mantenerse al día con sus costos desorbitados y sus ambiciosos planes de crecimiento.
Un nuevo informe del Institute for Business Value (IBV) de IBM pinta un panorama descarnado de los desafíos económicos de los ejecutivos a medida que navegan por la revolución de la IA. El informe, titulado “The CEO’s guide to generative AI: Cost of compute”, revela que se espera que el costo promedio de la computación aumente un 89 % entre 2023 y 2025. Una asombrosa cifra del 70 % de los ejecutivos encuestados por IBM citan la IA generativa como un factor crítico de este aumento. Y el impacto ya se está sintiendo en todas las industrias; cada ejecutivo informa la cancelación o aplazamiento de al menos una iniciativa de IA generativa debido a problemas de costos.
"En este momento, muchas organizaciones están experimentando, por lo que estos costos no necesariamente se están incrementando tanto como lo harán una vez que comiencen a escalar la IA", dice Jacob Dencik, director de investigación de IBV. "El costo de la computación, que a menudo se refleja en los costos de la nube, será un tema clave a considerar, ya que es potencialmente una barrera para que escalen con éxito la IA".
Boletín de la industria
Obtenga insights curados sobre las noticias más importantes e intrigantes de la IA. Suscríbase a nuestro boletín semanal Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM .
Su suscripción se entregará en inglés. En cada boletín, encontrará un enlace para darse de baja. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
La economía de la IA se está convirtiendo en un factor crítico para determinar su verdadero impacto en el negocio. Como señala Dencik, “incluso si algo es técnicamente factible de hacer con IA, si el caso de negocio no se pila debido al costo de la computación o al costo de entrenar estos modelos, entonces no vamos a ver el impacto de la IA en la actividad empresarial que muchas personas anticipan”.
Adnan Masood, arquitecto jefe de IA en UST, plantea este desafío en términos contundentes: "Estamos entrando en un punto de inflexión estratégico, donde la innovación, antes considerada una necesidad competitiva, ahora conlleva un riesgo financiero considerable". Y agrega: “El largo camino hacia el dominio de la IA no es para los débiles de corazón. Estamos ante un futuro en el que las empresas deben hacer apuestas estratégicas sobre si continuar superando los límites de la IA o arriesgarse a quedarse atrás en la carrera de armas de la IA”.
Muchas organizaciones están recurriendo a arquitecturas de nube híbrida para combatir el aumento de los costos. “La nube híbrida se convierte en un mecanismo para garantizar que pueda administrar su costo informático”, dice Dencik. “El uso de una plataforma de nube híbrida que incluye un plano de control común y capacidades de operaciones financieras le brinda la visibilidad que necesita para ejecutar datos, cargas de trabajo y aplicaciones en los entornos de menor costo. Le permitirá ver dónde se generan los costos y cómo optimizarlos”.
Los expertos dicen que el camino a seguir es algo más que reducir costos. “Puede utilizar la IA generativa para mejorar su eficiencia de programación; la forma en que codifica una aplicación puede hacer que su uso consuma más o menos energía. Algunas estimaciones sugieren que se puede reducir el consumo de energía del uso de una aplicación hasta en un 50 % cambiando a un mejor lenguaje de programación y a un código más eficiente”.
Las organizaciones también están utilizando la IA generativa para optimizar los diseños de los centros de datos y mejorar el diseño de los servidores. "Hay varias formas en que la IA generativa puede respaldar la eficiencia de su computación y la eficiencia de sus recursos informáticos", dice Dencik. "Puede ser parte de la solución, en lugar de solo la fuente del problema".
Masood sugiere estrategias adicionales: "Hay formas creativas de abordar estos desafíos, como el enrutamiento de LLM o la dirección inteligente de las solicitudes entrantes al modelo de lenguaje grande más adecuado en función de factores como la complejidad, el costo y el rendimiento, lo que garantiza una utilización eficiente de los recursos y resultados óptimos". También menciona “reducir el costo de ejecutar los LLM al reducir su tamaño y hacerlos más rápidos. El uso de la cuantificación para reducir la memoria necesaria para el modelo y el ajuste eficiente para acelerar el entrenamiento significa menores costos de hardware y tiempos de procesamiento más rápidos, lo que hace que estos modelos sean más asequibles para desplegar y usar”.
La creciente complejidad de los modelos de IA es otro factor que aumenta los costos. Dencik recomienda un enfoque estratégico: "No es necesario utilizar modelos de lenguaje grandes para todo", afirma. “Un modelo pequeño entrenado con datos de alta calidad puede ser más eficiente y lograr los mismos resultados, o mejores, dependiendo de la tarea en cuestión. Seleccionar el modelo apropiado es clave, mientras que reutilizar y afinar los modelos existentes puede ser mejor que crear nuevos modelos para cada nueva tarea para la que desee utilizar IA”.
Aboga por un enfoque multimodal y multimodelo para el despliegue de IA: “Para que sea rentable, debe permitir que su organización se mueva hacia un uso multimodal y multimodelo de IA y tener una plataforma que le permita hacerlo dentro de la organización”, afirma. "Aunque eso puede parecer más complejo, es una forma de que su organización aproveche al máximo la IA de la manera más rentable".
Las preocupaciones sobre la sustentabilidad también están influyendo en el costo total de propiedad de los sistemas de IA. Si bien los costos de energía pueden estar ocultos en gran medida en los gastos de la nube, en lugar de aparecer directamente en las facturas de servicios públicos, existe una creciente concientización del impacto ambiental de la IA generativa. “No es solo un costo económico; es un costo ambiental asociado con el uso de la IA”, dice Dencik. Señala prácticas emergentes como las "operaciones ecológicas", cuyo objetivo es optimizar el uso de la nube para reducir el impacto ambiental.
A medida que las empresas se enfrentan a estos desafíos, aprender a gestionar eficazmente el costo de la informática podría convertirse en un diferenciador clave del mercado. El informe concluye que "los CEO que mejor gestionen estos costos podrán gestionar su negocio como una máquina de alto rendimiento, reduciendo la resistencia mientras utilizan la última tecnología para superar a la competencia".
Descubra cómo los directores ejecutivos (CEO) pueden equilibrar el valor que la IA generativa puede crear con la inversión que exige y los riesgos que representa.
Aprenda los conceptos fundamentales y construya sus habilidades con laboratorios prácticos, cursos, proyectos guiados, ensayos y mucho más.
Aprenda a incorporar con confianza la IA generativa y el aprendizaje automático en su negocio.
¿Quiere rentabilizar mejor sus inversiones en IA? Descubra cómo la IA generativa escalable en áreas clave impulsa el cambio ayudando a sus mejores mentes a crear y ofrecer nuevas soluciones innovadoras.
Encuestamos a 2000 organizaciones sobre sus iniciativas de IA para descubrir qué funciona, qué no y cómo pueden avanzar.
IBM® Granite es nuestra familia de modelos abiertos de IA, de alto rendimiento y confiables, diseñados para empresas y optimizados para escalar sus aplicaciones de IA. Explore opciones de lenguaje, código, series de tiempo y medidas de protección.
Aprenda a seleccionar el modelo fundacional de IA más adecuado para su caso de uso.
Entrene, valide, ajuste y despliegue IA generativa, modelos fundacionales y capacidades de machine learning con IBM watsonx.ai, un estudio empresarial de próxima generación para creadores de IA. Diseñe aplicaciones de IA en menos tiempo y con menos datos.
Ponga la IA a trabajar en su negocio con la experiencia en IA líder en la industria y la cartera de soluciones de IBM a su lado.
Reinvente los flujos de trabajo y las operaciones críticas añadiendo IA para maximizar las experiencias, la toma de decisiones en tiempo real y el valor empresarial.
Obtenga acceso único a capacidades que abarcan el ciclo de vida del desarrollo de IA. Produzca potentes soluciones de IA con interfaces fáciles de usar, flujos de trabajo y acceso a API y SDK estándar de la industria.