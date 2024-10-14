Los costos ocultos de la IA: cómo los modelos generativos están remodelando los presupuestos corporativos

Los expertos dicen que el camino a seguir es algo más que reducir costos. “Puede utilizar la IA generativa para mejorar su eficiencia de programación; la forma en que codifica una aplicación puede hacer que su uso consuma más o menos energía. Algunas estimaciones sugieren que se puede reducir el consumo de energía del uso de una aplicación hasta en un 50 % cambiando a un mejor lenguaje de programación y a un código más eficiente”.

Las organizaciones también están utilizando la IA generativa para optimizar los diseños de los centros de datos y mejorar el diseño de los servidores. "Hay varias formas en que la IA generativa puede respaldar la eficiencia de su computación y la eficiencia de sus recursos informáticos", dice Dencik. "Puede ser parte de la solución, en lugar de solo la fuente del problema".

Masood sugiere estrategias adicionales: "Hay formas creativas de abordar estos desafíos, como el enrutamiento de LLM o la dirección inteligente de las solicitudes entrantes al modelo de lenguaje grande más adecuado en función de factores como la complejidad, el costo y el rendimiento, lo que garantiza una utilización eficiente de los recursos y resultados óptimos". También menciona “reducir el costo de ejecutar los LLM al reducir su tamaño y hacerlos más rápidos. El uso de la cuantificación para reducir la memoria necesaria para el modelo y el ajuste eficiente para acelerar el entrenamiento significa menores costos de hardware y tiempos de procesamiento más rápidos, lo que hace que estos modelos sean más asequibles para desplegar y usar”.

La creciente complejidad de los modelos de IA es otro factor que aumenta los costos. Dencik recomienda un enfoque estratégico: "No es necesario utilizar modelos de lenguaje grandes para todo", afirma. “Un modelo pequeño entrenado con datos de alta calidad puede ser más eficiente y lograr los mismos resultados, o mejores, dependiendo de la tarea en cuestión. Seleccionar el modelo apropiado es clave, mientras que reutilizar y afinar los modelos existentes puede ser mejor que crear nuevos modelos para cada nueva tarea para la que desee utilizar IA”.

Aboga por un enfoque multimodal y multimodelo para el despliegue de IA: “Para que sea rentable, debe permitir que su organización se mueva hacia un uso multimodal y multimodelo de IA y tener una plataforma que le permita hacerlo dentro de la organización”, afirma. "Aunque eso puede parecer más complejo, es una forma de que su organización aproveche al máximo la IA de la manera más rentable".

Las preocupaciones sobre la sustentabilidad también están influyendo en el costo total de propiedad de los sistemas de IA. Si bien los costos de energía pueden estar ocultos en gran medida en los gastos de la nube, en lugar de aparecer directamente en las facturas de servicios públicos, existe una creciente concientización del impacto ambiental de la IA generativa. “No es solo un costo económico; es un costo ambiental asociado con el uso de la IA”, dice Dencik. Señala prácticas emergentes como las "operaciones ecológicas", cuyo objetivo es optimizar el uso de la nube para reducir el impacto ambiental.

A medida que las empresas se enfrentan a estos desafíos, aprender a gestionar eficazmente el costo de la informática podría convertirse en un diferenciador clave del mercado. El informe concluye que "los CEO que mejor gestionen estos costos podrán gestionar su negocio como una máquina de alto rendimiento, reduciendo la resistencia mientras utilizan la última tecnología para superar a la competencia".