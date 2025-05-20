En la era del todo instantáneo, las expectativas de los ciudadanos sobre los servicios de gobierno son más altas que nunca. Según la encuesta ciudadana de gobierno digital de BCG 2024, el 77 % de los encuestados de EE.
UU. dijo que espera que los servicios de gobierno digital coincidan o superen los servicios digitales del sector privado. La misma encuesta encontró que el 74 % de los usuarios encuestados ha enfrentado problemas para acceder a los servicios de gobierno de EE. UU. en línea en los últimos dos años.
Las agencias sienten la presión de modernizarse, pero a menudo tienen dificultades para ofrecer las experiencias fluidas que esperan los ciudadanos. ¿El principal obstáculo? Los sistemas heredados Dado que muchos tienen décadas de antigüedad, puede ser difícil agregar nuevas herramientas o solucionar problemas rápidamente. Estos sistemas obsoletos impiden la innovación y evitan que las agencias sigan el ritmo de las necesidades cambiantes de los ciudadanos.
Para satisfacer las crecientes expectativas y superar las limitaciones heredadas, las agencias necesitan algo más que soluciones rápidas; necesitan un enfoque estratégico. En este sentido, la inteligencia artificial (IA) y la modernización de aplicación impulsada por IA desempeñan un papel fundamental. Al repensar cómo se construyen, mantienen y escalan los sistemas, las agencias pueden despejar el camino hacia la nube, desbloqueando la flexibilidad, la velocidad y la innovación que exigen los servicios digitales actuales.
La modernización comienza con una comprensión clara de su entorno de TI actual. Con el tiempo, muchas agencias han acumulado deuda técnica a través de arreglos a corto plazo. Para avanzar, las agencias deberían dar un paso atrás y preguntarse: ¿qué motiva la necesidad de modernizarse? ¿Qué desafíos se están resolviendo? ¿Qué es lo que se interpone en el camino?
Estos son los desafíos comunes que están impulsando a las agencias a modernizarse:
Cuando las agencias se enfrentan a múltiples desafíos, puede ser difícil decidir por dónde empezar. Un primer paso inteligente es centrarse en las cargas de trabajo que sean impactantes, pero relativamente independientes de otros sistemas. La identificación temprana de las victorias comienza con una comprensión profunda de su escenario tecnológico actual, por lo que la fase de descubrimiento es crítica.
Durante el descubrimiento, utilizamos herramientas como CAST Highlight para ayudar a las agencias a evaluar el estado y la complejidad de sus aplicaciones dentro del sistema más amplio. Esta acción ayuda a identificar brechas, riesgos y oportunidades. A partir de ahí, aplicamos IA generativa para evaluar la idoneidad de la carga de trabajo y la preparación para la nube y para recomendar la ruta de modernización más eficiente para cada aplicación. A menudo, este enfoque impulsado por IA aumenta la eficiencia de la migración hasta en un 70 %1.
Lea el informe técnico: Ponga a trabajar la IA para la modernización de aplicaciones con IBM y AWS
Pero el éxito no se trata solo de llegar a la nube, sino de prosperar una vez que esté allí. Por eso, también nos centramos en la planeación del día 2: cómo gestionar y mantener su sistema modernizado tras el lanzamiento. Una pregunta crítica que las agencias deben hacerse es: ¿mi equipo tiene las habilidades para gestionar esto?
En esta etapa, IBM Consultinginterviene nuevamente. Ayudamos a automatizar las tareas rutinarias y simplificar las operaciones, reduciendo la carga de su equipo. Estas acciones permiten a las agencias moverse con confianza, incluso con equipos ajustados o experiencia interna limitada.
Modernizar los sistemas de gobierno es un logro significativo, y la colaboración entre IBM y AWS lo hace posible. Con una profunda experiencia en migración de datos y tecnología de mainframe, IBM es uno de los pocos socios en los que se confía la complejidad de los sistemas heredados. También operamos un entorno de nube dedicado y seguro con AWS GovCloud que puede garantizar la privacidad y la protección en todos los niveles.
Juntos, aportamos innovaciones como ATO continuo (cATO) y un enfoque DevSecOps para el cumplimiento. Estas innovaciones agilizan el proceso de desarrollo al tiempo que mantienen los más altos estándares de seguridad, lo que significa un progreso más rápido sin comprometer la confianza.
La modernización no es un proyecto puntual, sino un proceso continuo. La colaboración entre IBM y AWS apoya a las agencias en cada paso del camino, desde la traducción del código del mainframe hasta el diseño de entornos en la nube adaptados a cada misión. ¿El resultado? Más automatización, más personalización y sistemas construidos para escalar de forma segura para el futuro.
