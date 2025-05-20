En la era del todo instantáneo, las expectativas de los ciudadanos sobre los servicios de gobierno son más altas que nunca. Según la encuesta ciudadana de gobierno digital de BCG 2024, el 77 % de los encuestados de EE.

UU. dijo que espera que los servicios de gobierno digital coincidan o superen los servicios digitales del sector privado. La misma encuesta encontró que el 74 % de los usuarios encuestados ha enfrentado problemas para acceder a los servicios de gobierno de EE. UU. en línea en los últimos dos años.

Las agencias sienten la presión de modernizarse, pero a menudo tienen dificultades para ofrecer las experiencias fluidas que esperan los ciudadanos. ¿El principal obstáculo? Los sistemas heredados Dado que muchos tienen décadas de antigüedad, puede ser difícil agregar nuevas herramientas o solucionar problemas rápidamente. Estos sistemas obsoletos impiden la innovación y evitan que las agencias sigan el ritmo de las necesidades cambiantes de los ciudadanos.

Para satisfacer las crecientes expectativas y superar las limitaciones heredadas, las agencias necesitan algo más que soluciones rápidas; necesitan un enfoque estratégico. En este sentido, la inteligencia artificial (IA) y la modernización de aplicación impulsada por IA desempeñan un papel fundamental. Al repensar cómo se construyen, mantienen y escalan los sistemas, las agencias pueden despejar el camino hacia la nube, desbloqueando la flexibilidad, la velocidad y la innovación que exigen los servicios digitales actuales.

