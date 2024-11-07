Construyendo el futuro juntos: aproveche el poder de la IA para impulsar resultados estratégicos

La combinación de herramientas de IA y servicios prestados por agentes representa una gran oportunidad para que las empresas aumenten el valor de sus servicios de atención al cliente. Según el IBV, el 63% de los directivos informó que han invertido en casos de uso de IA generativa para apoyar directamente a sus agentes de servicio. El servicio de atención al cliente es la función organizativa más comúnmente citada por los directores ejecutivos (CEO) como un área de enfoque clave para la innovación de IA generativa.

Un controlador de esta tendencia es que los centros de atención telefónica son cruciales para mantener la satisfacción del cliente, pero gestionar operaciones eficaces a escala es un desafío importante. ExpertSource, una empresa con más de 300 agentes que realizan alrededor de 250 llamadas al día, tenía como objetivo obtener un control más estricto sobre sus esfuerzos de monitoreo y cumplimiento, al tiempo que mantenía estable el número de empleados.

CXReview, el proveedor de la tecnología automatizada de revisión de llamadas existente de la empresa, creó conjuntamente una solución para ExpertSource utilizando los servicios de IA de Watson. Desarrollada en solo 16 semanas por un equipo conjunto de CXReview e IBM, la nueva solución de revisión de llamadas admite ExpertSource en la realización de 280 000 verificaciones de cumplimiento distintas diariamente. Supervisa todo, desde los saludos de apertura hasta la documentación posterior a la llamada para el 100 % de sus llamadas.

La automatización de la IA no solo ayuda a ExpertSource a garantizar un mayor cumplimiento y estándares de calidad, sino que también contribuye al resultado final: reducir la carga de los equipos de gestión, mejorar la calidad del servicio y mitigar los riesgos de cumplimiento.

Otra organización que se beneficia de la automatización de la IA es Digital Office Company (DOC), un proveedor de soluciones y servicios de gestión de la información con sede en Finlandia. Para mejorar la precisión de la clasificación de documentos, DOC colaboró con el IBM Ecosystem Engineering Build Lab, IBM Client Engineering y IBM Technology Expert Labs para desarrollar un piloto que combina machine learning (ML) e IA generativa. El piloto resultó muy exitoso en términos de aumentar la velocidad y la calidad de la clasificación de documentos: lo que antes tomaba unos minutos, ahora puede tomar tan solo dos segundos.