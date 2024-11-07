Construyendo el futuro juntos: aproveche el poder de la IA para impulsar resultados estratégicos

No es exagerado decir que la IA está transformando el mundo. Las últimas soluciones de IA generativa (IA gen) y machine learning (ML) pueden realizar tareas con una velocidad y precisión asombrosas en comparación con los trabajadores humanos. Como resultado, las empresas pueden acelerar la programación de días a minutos, personalizar la experiencia del cliente con una precisión sin precedentes y liberar a los empleados de tareas administrativas repetitivas.
Desde 2022, el retorno de la inversión (ROI) de las soluciones de IA ha aumentado del 13 % al 31 %, y las próximas investigaciones del Institute for Business Value (IBM) mostrarán que la incorporación de la IA generativa en los flujos de trabajo de software empresarial existentes promete ofrecer resultados duraderos. Para prosperar en esta nueva revolución industrial, los líderes empresariales buscan soluciones de IA y machine learning (ML) para mantener y agudizar su ventaja competitiva, y más de la mitad de los directores ejecutivos (CEO) ahora ven estas tecnologías más como una oportunidad que como un riesgo.
Para los proveedores de software independientes (ISV) y los proveedores de servicios gestionados (MSP), la oportunidad es clara. Desarrollar nuevas soluciones infundidas con IA o incorporar la IA en soluciones existentes puede abrir potencialmente una amplia gama de nuevas fuentes de ingresos. El uso de la pila de tecnología y el alcance global de IBM puede ayudar a nuestros socios de Build a lograr el éxito de la IA.
IBM ha sido durante mucho tiempo líder en innovación de IA, ofreciendo herramientas y experiencia de vanguardia para ayudar a las empresas a aprovechar el poder de la IA para avanzar en sus objetivos estratégicos. Ya sea que las empresas comiencen desde cero o busquen mejorar los sistemas existentes, IBM puede proporcionar una combinación de infraestructura en la nube, modelos de IA y servicios prácticos de ingeniería para aumentar la eficiencia.
Los equipos de IBM Client Engineering y Build Lab están en el centro de este esfuerzo. Estos equipos trabajan en estrecha colaboración con los clientes, utilizando capacidades como watsonx.ai™ la cartera de productos de IA para crear herramientas de IA adaptadas a sus necesidades específicas. El enfoque de IBM hace hincapié en la colaboración con los socios de Build creando conjuntamente soluciones que pueden impulsar resultados comerciales medibles.
Por ejemplo, el IBM Build Lab desempeñó un papel clave en el apoyo a la empresa con sede en los Países Bajos Migrato en aumentar su solución de tecnología existente y acceder a un nuevo mercado valioso. Migrato, especialista en procesamiento de datos no estructurados, utiliza una herramienta desarrollada a medida para capacitar a las organizaciones para transformar datos no estructurados en insights empresariales procesables.
En los Países Bajos, la nueva legislación exige que las organizaciones de gobierno publiquen toda la información de interés público, al tiempo que ayudan a garantizar que se redacten los datos personales. Al asociarse con IBM, Migrato vio la oportunidad de ayudar a los clientes de gobierno a automatizar este proceso.
Migrato colaboró con IBM Build Lab para mejorar su conjunto de herramientas existente integrando IBM Watson NLP Library for Embed, completando el 70 % del trabajo de desarrollo en cuestión de horas y poniendo en marcha una solución de producción en solo cinco días. Hoy en día, la empresa está configurando la nueva solución para permitir a los municipios de todo el país optimizar sus tareas de cumplimiento normativo.
La combinación de herramientas de IA y servicios prestados por agentes representa una gran oportunidad para que las empresas aumenten el valor de sus servicios de atención al cliente. Según el IBV, el 63% de los directivos informó que han invertido en casos de uso de IA generativa para apoyar directamente a sus agentes de servicio. El servicio de atención al cliente es la función organizativa más comúnmente citada por los directores ejecutivos (CEO) como un área de enfoque clave para la innovación de IA generativa.
Un controlador de esta tendencia es que los centros de atención telefónica son cruciales para mantener la satisfacción del cliente, pero gestionar operaciones eficaces a escala es un desafío importante. ExpertSource, una empresa con más de 300 agentes que realizan alrededor de 250 llamadas al día, tenía como objetivo obtener un control más estricto sobre sus esfuerzos de monitoreo y cumplimiento, al tiempo que mantenía estable el número de empleados.
CXReview, el proveedor de la tecnología automatizada de revisión de llamadas existente de la empresa, creó conjuntamente una solución para ExpertSource utilizando los servicios de IA de Watson. Desarrollada en solo 16 semanas por un equipo conjunto de CXReview e IBM, la nueva solución de revisión de llamadas admite ExpertSource en la realización de 280 000 verificaciones de cumplimiento distintas diariamente. Supervisa todo, desde los saludos de apertura hasta la documentación posterior a la llamada para el 100 % de sus llamadas.
La automatización de la IA no solo ayuda a ExpertSource a garantizar un mayor cumplimiento y estándares de calidad, sino que también contribuye al resultado final: reducir la carga de los equipos de gestión, mejorar la calidad del servicio y mitigar los riesgos de cumplimiento.
Otra organización que se beneficia de la automatización de la IA es Digital Office Company (DOC), un proveedor de soluciones y servicios de gestión de la información con sede en Finlandia. Para mejorar la precisión de la clasificación de documentos, DOC colaboró con el IBM Ecosystem Engineering Build Lab, IBM Client Engineering y IBM Technology Expert Labs para desarrollar un piloto que combina machine learning (ML) e IA generativa. El piloto resultó muy exitoso en términos de aumentar la velocidad y la calidad de la clasificación de documentos: lo que antes tomaba unos minutos, ahora puede tomar tan solo dos segundos.
En una encuesta global del IBV, el 62 % de los directivos informó que la IA generativa altera la forma en que sus organizaciones diseñan experiencias. Hay pocas industrias en las que la experiencia del cliente es más importante que el sector hotelero, y los socios de IBM Build están utilizando nuestras herramientas y tecnología para apoyarlos en la obtención de resultados.
HTOP Hotels gestiona miles de reservas al día en 16 hoteles en toda la región de Cataluña, España, y recibe a más de 500 000 huéspedes cada año. En el pasado, la compañía dependía de procesos manuales basados en hojas de cálculo para gestionar los horarios de los empleados y ayudar a garantizar que hubiera suficiente cobertura de personal para ofrecer una experiencia excepcional a cada huésped. Sin embargo, el proceso era ineficiente y propenso a errores, lo que aumentaba el riesgo de una escasez de personal.
IBM Business Partner Integra desarrolló una solución para HTOP basada en IBM Planning Analytics, que la cadena hotelera utiliza para pronosticar la demanda de los clientes y optimizar sus planes de dotación de personal en tiempo real. La nueva solución infundida con IA ha contribuido a una reducción del tiempo de planificación del 30 % y a insights más profundos sobre la disponibilidad de los empleados, reduciendo la brecha entre la demanda y la dotación de personal en un 75 %, mejorando la rentabilidad operativa y apoyando experiencias brillantes para los huéspedes.
Otro asociado de negocios de IBM que experimenta la eficiencia de las tecnologías IBM watsonx es GigaSpaces, pionero mundial de la computación en memoria. GigaSpaces está construyendo uno de los primeros Centros de Integración Digital (DIH) del mercado con el objetivo de simplificar la transformación digital y permitir que otras empresas desarrollen y lancen servicios digitales más rápido.
Utilizando watsonx.ai y watsonx Assistant y trabajando con IBM Build Lab, GigaSpaces permitirá a sus clientes consultar datos empresariales en lenguaje natural, para que puedan tomar decisiones comerciales más confiables. Actualmente, los ingenieros que emplean IA para trabajar con información estructurada alcanzan hasta un 55 % de precisión. El objetivo de GigaSpaces es ayudar a sus clientes a lograr una precisión de casi el 95 %. Y al integrar watsonx Assistant, GigaSpaces pudo reducir el tiempo de creación de prototipos de su solución de meses a días.
Como hemos visto, los asociados de negocios de IBM Build están trabajando con nosotros para desbloquear capacidades innovadoras para sus clientes. Ya sea que su empresa tenga como objetivo crear nuevos productos de IA desde cero o agregar capacidades de IA a las ofertas existentes, IBM ofrece las herramientas, la experiencia y el enfoque colaborativo que necesita para tener éxito.
Como ISV o MSP, asociarse con IBM le permite lograr grandes resultados rápidamente. Con capacidades de nivel empresarial que incluyen watsonx, API, bibliotecas y aplicaciones, su empresa puede integrar rápidamente una IA confiable en sus aplicaciones.
