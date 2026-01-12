Los minoristas operan en un entorno donde las expectativas de los clientes aumentan más rápido que los márgenes, dejando poco espacio para las dudas respecto a la transformación. La inteligencia artificial se ha convertido rápidamente en una de las fuerzas más poderosas que remodelan la forma en que la industria interactúa con los compradores, diseña productos y ejecuta sus operaciones.
El último estudio del IBM Institute for Business Value, Productos de venta minorista y consumo en la era de la IA, revela que los próximos dos años serán especialmente fundamentales.
Las decisiones que tomen los líderes de la venta minorista sobre la IA en 2026 y 2027 influirán no solo en la diferenciación competitiva. También lo harán en la eficacia con la que las marcas siguen el ritmo de los clientes que están integrando la IA en su vida diaria, utilizándola para fundamentar sus decisiones, navegar por las opciones y dar forma a cómo y dónde compran.
Las expectativas de los clientes están cambiando y la industria ahora requiere una agenda clara y práctica para lo que viene a continuación. Los insights del estudio destacan las áreas donde la IA ya está generando un impacto medible y donde los minoristas deberían centrar su atención para desbloquear valor.
Un hallazgo destacado del estudio del IBV es el cambio en el origen de la inversión en IA. Para 2027, el35% del gasto total en IA quedará fuera del presupuesto de TI, frente al 28% en 2025. Mientras tanto, los gastos en IA dentro de los presupuestos de TI también están aumentando, pasando de poco menos del 10% de los presupuestos anuales de TI actuales al 13% en 2027.
Esto indica un cambio importante en las industrias: la IA se ha convertido en una decisión empresarial, no solo una de tecnología.
Los equipos de comercialización financian cada vez más la IA para mejorar el descubrimiento de productos. Los equipos de marketing están desplegando la IA para personalizar el contenido y las ofertas. Los líderes de la cadena de suministro están aplicando la IA para anticipar la demanda y gestionar las excepciones. Cuando la inversión sale de los silos tradicionales, refleja un cambio organizacional más amplio hacia la operacionalización de la IA en toda la empresa.
El estudio muestra que el 80% de las empresas de venta minorista y productos de consumo ahora tienen una estrategia de innovación a largo plazo para la IA. Este movimiento subraya que la IA ya no se posiciona como un experimento secundario, sino como un motor central para el crecimiento.
Mirando hacia 2026 y 2027, estas inversiones representan un punto de inflexión. El gasto en IA está pasando de la experimentación con herramientas a una fase centrada en desarrollar las capacidades necesarias para competir en un mercado marcado por decisiones en tiempo real, expectativas sofisticadas de los clientes y nuevas formas de digital commerce.
Los minoristas siempre han confiado en los datos para comprender a los clientes, pero gran parte de esos datos siguen infrautilizados. Según el estudio del IBV, el 64% de las empresas afirma que sus datos de propiedad exclusiva son accesibles para la IA, pero solo el 49% de esos datos son utilizables. Además, solo el 26% se utiliza actualmente para entrenar modelos de IA.
Esta brecha destaca una oportunidad significativa. Desbloquear datos patentados es uno de los componentes más críticos de la agenda de la IA para 2026-2027 porque el rendimiento de las capacidades de IA de alto valor, ya sea en personalización, optimización de inventario o forecasting, depende de la calidad y accesibilidad de los datos.
La venta minorista tiene una ventaja: la industria ha recopilado históricamente datos ricos y de alto volumen de clientes y transacciones. A medida que los datos se vuelven más limpios, mejor gobernados y adicionalmente conectados, el valor posterior de la IA aumenta significativamente en experiencias y operaciones.
Los clientes ya están sintiendo el impacto. El 58% de los ejecutivos dice que la IA mejora la satisfacción y la retención del cliente, y durante el último año, la IA ha contribuido a una mejora promedio del 31% en estas áreas. Para una industria basada en la lealtad, esas ganancias son significativas.
El papel de la IA en la venta minorista está pasando de ser consultivo a estar orientado a la acción. El estudio del IBV muestra que el 84% de los ejecutivos esperan que la IA mejore significativamente su capacidad para responder rápido a las disrupciones del mercado y a las necesidades cambiantes de los clientes. Pero el cambio más transformador no es solo la velocidad, sino la capacidad de la IA para llevar a cabo tareas complejas.
Los sistemas de la IA agéntica y autónoma ya están ejecutando flujos de trabajo de varios pasos: coordinar el inventario, personalizar las ofertas y guiar a los clientes a través de decisiones de compra complejas. Según el estudio, el76% de los ejecutivos están transformando sus modelos de negocio para aprovechar la IA no solo para la eficiencia sino también para nuevas fuentes de ingresos.
Se espera que este cambio hacia la IA impulsada por la acción se convierta en una de las características definitorias de la transformación de la venta minorista en los próximos dos años. Las organizaciones que construyan las bases para la IA agéntica en 2026 estarán mejor posicionadas para elevar las experiencias y capturar nuevo valor para 2027.
Un ejemplo convincente proviene de Al Futtaim Group, cuya aplicación Blue impulsada por IA integra lealtad, pagos y compras en un recorrido unificado. Los clientes ganan y canjean en todas las categories al instante, navegan sin problemas y completan transacciones en un solo flujo, lo que demuestra el impacto de la orquestación dirigida por IA combinada con la supervisión humana.
El estudio deja claro que la IA aumenta los roles humanos en lugar de reemplazarlos. Los agentes de IA asumen cada vez más procesos repetitivos y de varios pasos en toda la cadena de valor (vinculando inventario, pagos, logística y datos de clientes), mientras que los empleados intervienen donde el juicio, la empatía y la confianza en la marca son esenciales.
Este modelo libera a los asociados y equipos de servicio para que se centren en interacciones de mayor valor y en las necesidades complejas de los clientes. Los ejecutivos informan que la IA está brindando el mayor valor en marketing, atención al cliente, operaciones de cadena de suministro y digital commerce: áreas donde se cruzan la precisión operativa y la conexión humana.
El resultado es un modelo operativo híbrido en el que la IA gestiona la complejidad y las personas amplifican lo que hace que la venta minorista sea distintivamente humana.
El estudio también destaca la creciente importancia de los ecosistemas. La IA solo puede tener un impacto transformador cuando las herramientas, los socios, las plataformas y los agentes trabajan juntos de forma segura y perfectamente. La IA autónoma no puede alcanzar su potencial dentro de sistemas fragmentados.
Para prepararse para este cambio, los minoristas deberán modernizar las plataformas de comercio, rediseñar los procesos para recorridos no lineales del cliente y fortalecer la gobernanza de datos. Cuando los sistemas de IA pueden comprender y actuar en todo el negocio, los minoristas pueden orquestar experiencias de manera holística, en lugar de hacerlo en puntos de contacto aislados.
Es por eso que la integración del ecosistema se encuentra en el centro de la agenda de la IA para 2026-2027. El futuro pertenece a los minoristas que pueden coordinar la inteligencia en toda la cadena de valor, no solo dentro de las funciones individuales.
Las insights del estudio del IBV apuntan a tres áreas en las que los líderes de venta minorista pueden enfocarse para acelerar el progreso:
Adapte los recorridos a través de datos seguros de los clientes, despliegue la IA en procesos de alto impacto, como el pedido al cobro y la orquestación de la cadena de suministro, y asegúrese de que las herramientas de IA reflejen la verdad de su marca, incluso cuando los clientes interactúen a través de asistentes externos de IA.
Haga que la información de su producto sea hallable y amigable para la IA. Comience a automatizar tareas operativas repetitivas y luego amplíe el papel de la IA a medida que establece confianza, tanto para sus clientes como para sus equipos.
Derribe los silos Conecte sistemas empresariales. Permita que los agentes de IA coordinen el trabajo en todas las funciones. Asegúrese de que las recomendaciones y transacciones impulsadas por IA permanezcan seguras, precisas y alineadas con los valores de su marca.
En la venta minorista, cada clic, carrito y conversación tiene un peso, y la IA está amplificando lo mejor de lo que hace que la industria sea humana. En los próximos dos años, la brecha se ampliará entre los minoristas que utilizan IA para repensar fundamentalmente cómo operan y aquellos que la ven como una capa más de tecnología.
La diferencia definitiva se reducirá a decisiones claras sobre las bases de datos, los modelos operativos y dónde se confía en la IA para actuar. El fortalecimiento de estas bases ahora dará forma a la próxima era del rendimiento de venta minorista.
La oportunidad que tenemos por delante es significativa y muy real. Los minoristas que actúan con intención hoy ayudarán a definir lo que será "bueno" mañana. Aquellos minoristas que esperen podrían descubrir que el ritmo ya está marcado para ellos.
