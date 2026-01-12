Los minoristas operan en un entorno donde las expectativas de los clientes aumentan más rápido que los márgenes, dejando poco espacio para las dudas respecto a la transformación. La inteligencia artificial se ha convertido rápidamente en una de las fuerzas más poderosas que remodelan la forma en que la industria interactúa con los compradores, diseña productos y ejecuta sus operaciones.

El último estudio del IBM Institute for Business Value, Productos de venta minorista y consumo en la era de la IA, revela que los próximos dos años serán especialmente fundamentales.

Las decisiones que tomen los líderes de la venta minorista sobre la IA en 2026 y 2027 influirán no solo en la diferenciación competitiva. También lo harán en la eficacia con la que las marcas siguen el ritmo de los clientes que están integrando la IA en su vida diaria, utilizándola para fundamentar sus decisiones, navegar por las opciones y dar forma a cómo y dónde compran.

Las expectativas de los clientes están cambiando y la industria ahora requiere una agenda clara y práctica para lo que viene a continuación. Los insights del estudio destacan las áreas donde la IA ya está generando un impacto medible y donde los minoristas deberían centrar su atención para desbloquear valor.