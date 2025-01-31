Toma de decisiones de IA: ¿Dónde trazan la línea las empresas?

"Una computadora nunca puede ser responsable, por lo tanto, una computadora nunca debe tomar una decisión de gestión".
– Manual de capacitación de IBM, 1979
La adopción de inteligencia artificial (IA) va en aumento. Según el IBM Global AI Adoption Index 2023, el 42 % de las empresas ha desplegado activamente la IA y el 40 % está experimentando con la tecnología. De aquellos que utilizan o exploran la IA, el 59 % ha acelerado sus inversiones e implementaciones en los últimos dos años. El resultado es un repunte en la toma de decisiones de IA que aprovecha las herramientas inteligentes para llegar a respuestas (supuestamente) precisas.
Sin embargo, su rápida adopción plantea una pregunta: ¿quién es responsable si la IA toma una mala decisión? ¿La culpa es de los equipos de IT? ¿Ejecutivos? ¿Constructores de modelos de IA? ¿Fabricantes de dispositivos?
En este artículo, exploraremos el mundo en evolución de la IA y reexaminaremos la cita anterior en el contexto de los casos de uso actuales: ¿Las empresas todavía necesitan un ser humano en el circuito o la IA puede tomar la decisión?
Boletín de noticias Think
Únase a los líderes de seguridad que confían en el boletín Think para obtener noticias seleccionadas sobre IA, ciberseguridad, datos y automatización. Aprende rápido con tutoriales de expertos y documentos explicativos, que se envían directamente a su bandeja de entrada. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su subscripción se entregará en inglés. En cada boletín, encontrará un enlace para darse de baja. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
Guy Pearce, consultor principal de DEGI y miembro del grupo de trabajo de tendencias de ISACA, ha estado involucrado con la IA durante más de tres décadas. “Primero, era simbólico”, dice, “y ahora es estadístico. Son los algoritmos y los modelos los que permiten el procesamiento de datos y mejoran el rendimiento empresarial a lo largo del tiempo.
Los datos del reciente informe La IA en acción de IBM muestran el impacto de este cambio. Dos tercios de los líderes dicen que la IA ha impulsado una mejora de más del 25 % en las tasas de crecimiento de los ingresos, y el 72 % dice que los altos ejecutivos están totalmente alineados con el liderazgo de TI sobre lo que sigue en el camino hacia la madurez de la IA.
Con la creciente confianza en la IA, las empresas están implementando herramientas inteligentes para mejorar los resultados comerciales. Por ejemplo, la empresa de gestión patrimonial Consult Venture Partners desplegó AIda AI, un conserje de IA digital conversacional que utiliza la tecnología IBM watsonx Assistant para responder a las preguntas de los clientes potenciales sin necesidad de agentes humanos.
Los Resultados hablan por sí mismos: Alda IA respondió correctamente el 92 % de las consultas, el 47 % de las consultas condujo a registros en seminarios web y el 39 % de las consultas se convirtieron en leads.
El 92 % es un logro impresionante para Alda IA. ¿La advertencia? Todavía estaba mal el 8% de las veces. Entonces, ¿qué sucede cuando la IA comete errores?
Para Pearce, depende de lo que esté en juego.
Utiliza el ejemplo de una empresa financiera que aprovecha la IA para evaluar las calificaciones crediticias y conceder préstamos. Los resultados de estas decisiones son relativamente poco importantes. En el mejor de los casos, IA aprueba préstamos que se pagan a tiempo y en su totalidad. En el peor de los casos, los prestatarios incumplen y las empresas deben emprender acciones legales. Aunque resulten incómodos, los resultados negativos se ven ampliamente compensados por los posibles resultados positivos.
“Cuando se trata de grandes apuestas”, dice Pearce, “observemos la industria médica. Digamos que usamos IA para abordar el problema de los tiempos de espera. ¿Tenemos datos suficientes para garantizar que los pacientes sean atendidos en el orden correcto? ¿Y si nos equivocamos? El resultado podría ser la muerte”.
Como resultado, cómo se emplea la IA en la toma de decisiones depende en gran medida de sobre qué toma decisiones y de cómo estas decisiones afectan tanto a la compañía como a las que la decisión afecta.
En algunos casos, incluso el peor de los casos es un inconveniente menor. En otros, los resultados podrían causar un daño significativo.
En abril de 2024, un Tesla que operaba en modo de “conducción totalmente autónoma”atropelló y mató a un motociclista. El controlador del vehículo admitió haber mirado su teléfono antes del choque a pesar de que se requería supervisión activa del controlador.
Entonces ¿quién tiene la culpa? El conductor es la opción obvia y fue arrestado por cargos de homicidio vehicular.
Pero este no es el único camino hacia la responsabilidad. También hay un caso en el que Tesla tiene cierta responsabilidad, ya que el algoritmo de IA de la empresa no pudo detectar a la víctima. También se podría culpar a los órganos rectores, como la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA). Quizás sus pruebas no fueron lo suficientemente rigurosas o completas.
Incluso se podría argumentar que los creadores de la IA de Tesla podrían ser responsables de permitir que se active el código que podría matar a alguien.
Esta es la paradoja de la toma de decisiones de la IA: ¿Alguien tiene la culpa o todos tienen la culpa? "Si reúne a todos los stakeholders que deberían rendir cuentas, ¿dónde radica esa responsabilidad?" pregunta Pearce. “¿Con los altos ejecutivos? ¿Con todo el equipo? Si tiene una responsabilidad que se extiende a toda la organización, no todos pueden terminar en la cárcel. En última instancia, la responsabilidad compartida a menudo conduce a la falta de responsabilidad”.
Entonces, ¿dónde trazan la línea las organizaciones? ¿Dónde deja paso la información de la IA a la toma de decisiones humana?
Tres consideraciones son clave: ética, riesgo y confianza.
"Cuando se trata de dilemas éticos", dice Pearce, "la IA no puede hacerlo". Esto se debe a que las herramientas inteligentes buscan naturalmente el camino más eficiente, no el más ético. Como resultado, cualquier decisión que implique cuestiones o preocupaciones éticas debe incluir la supervisión humana.
El riesgo, por su parte, es una especialidad de IA. “La IA es buena en situaciones de riesgo”, afirma Pearce. "Lo que hacen los modelos estadísticos es darte algo llamado error estándar, que te permite saber si lo que recomienda la IA tiene una variabilidad potencial alta o baja". Esto hace que la IA sea excelente para decisiones basadas en riesgos como las de finanzas o seguros.
Por último, las empresas deben priorizar la confianza. “Hay niveles decrecientes de confianza en las instituciones”, dice Pearce. "Muchos ciudadanos no se sienten seguros de que los datos que comparten se utilicen de manera confiable".
Por ejemplo, bajo el RGPD, las compañías deben ser transparentes en la recogida y el manejo de datos y dar a los ciudadanos la oportunidad de optar por no participar. Para reforzar la confianza en el uso de IA, las organizaciones deben comunicar claramente cómo y por qué utilizan la IA y (cuando sea posible) permitir que los clientes y clientes opten por no participar en los procesos impulsados por la IA.
¿Debería usar la IA para las decisiones de gestión? Tal vez. ¿Se utilizará para tomar algunas de estas decisiones? Casi seguro. El atractivo de la IA (su capacidad para capturar, correlacionar y analizar múltiples conjuntos de datos y ofrecer nuevos insights) la convierte en una poderosa herramienta para que las empresas optimicen las operaciones y reduzcan los costos.
Lo que está menos claro es cómo afectará el cambio a la toma de decisiones a nivel gerencial en la rendición de cuentas. Según Pearce, las condiciones actuales crean “líneas borrosas” en esta área; la legislación no ha seguido el ritmo del creciente uso de la IA.
Para garantizar la alineación con los principios éticos, reducir el riesgo de decisiones equivocadas y generar confianza en los stakeholders y los clientes, las empresas obtienen mejores resultados si mantienen a los humanos en el bucle. Tal vez esto signifique que se requiere la aprobación directa del personal antes de que la IA pueda actuar. Tal vez signifique la revisión y evaluación ocasional de los resultados de la toma de decisiones de la IA.
Sea cual sea el enfoque que elijan las compañías, el mensaje principal sigue siendo el mismo: cuando se trata de decisiones impulsadas por la IA, no hay una línea fija. Es un objetivo móvil, definido por el posible riesgo, la posible recompensa y los resultados probables.
Obtenga insights para prepararse y responder a los ciberataques con mayor rapidez y eficacia con IBM X-Force Threat Intelligence Index.
Vea por qué IBM ha sido nombrado actor principal y obtenga insights para seleccionar el proveedor de servicios de consultoría de ciberseguridad que mejor se adapte a las necesidades de su organización.
Descubra cómo está cambiando el panorama de seguridad actual y cómo afrontar los desafíos y aprovechar la resiliencia de la IA generativa.
Conozca las amenazas más recientes y fortalezca sus defensas en la nube con el informe IBM® X-Force sobre el escenario de amenazas en la nube.
Descubra cómo la seguridad de datos ayuda a proteger la información digital del acceso no autorizado, la corrupción o el robo a lo largo de todo su ciclo de vida.
Transforme su programa de seguridad con las soluciones del mayor proveedor de seguridad empresarial.
Transforme su negocio y gestione el riesgo con servicios de consultoría de ciberseguridad, nube y seguridad gestionada.
Aumente la velocidad, precisión y productividad de los equipos de seguridad con soluciones cibernéticas potenciadas por IA.
Ya sea que necesite una solución de seguridad de datos, gestión de endpoints o gestión de identidad y acceso (IAM), nuestros expertos están listos para trabajar con usted para lograr una postura de seguridad sólida. Transforme su negocio y gestione el riesgo con un líder global del sector en servicios de consultoría de ciberseguridad, en la nube y de seguridad gestionada.