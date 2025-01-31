Toma de decisiones de IA: ¿Dónde trazan la línea las empresas?

"Una computadora nunca puede ser responsable, por lo tanto, una computadora nunca debe tomar una decisión de gestión".

– Manual de capacitación de IBM, 1979

La adopción de inteligencia artificial (IA) va en aumento. Según el IBM Global AI Adoption Index 2023, el 42 % de las empresas ha desplegado activamente la IA y el 40 % está experimentando con la tecnología. De aquellos que utilizan o exploran la IA, el 59 % ha acelerado sus inversiones e implementaciones en los últimos dos años. El resultado es un repunte en la toma de decisiones de IA que aprovecha las herramientas inteligentes para llegar a respuestas (supuestamente) precisas.

Sin embargo, su rápida adopción plantea una pregunta: ¿quién es responsable si la IA toma una mala decisión? ¿La culpa es de los equipos de IT? ¿Ejecutivos? ¿Constructores de modelos de IA? ¿Fabricantes de dispositivos?

En este artículo, exploraremos el mundo en evolución de la IA y reexaminaremos la cita anterior en el contexto de los casos de uso actuales: ¿Las empresas todavía necesitan un ser humano en el circuito o la IA puede tomar la decisión?