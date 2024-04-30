¿Le preocupa el ransomware? Si es así, no es sorprendente. Según el Foro Económico Mundial, para grandes pérdidas cibernéticas (más de 1 millón de euros), el número de casos en los que se exfiltran datos está aumentando, duplicándose del 40 % en 2019 a casi el 80 % en 2022. Y la actividad más reciente está rastreando aún más.

Mientras tanto, otros peligros aparecen en el horizonte. Por ejemplo, el IBM® X-Force Threat Intelligence Index 2024 afirma que la inversión de los grupos de amenazas se centra cada vez más en herramientas de ataque de IA generativa.

Los delincuentes llevan ya algún tiempo utilizando la IA, por ejemplo, para ayudar en la creación de contenidos de correos electrónicos de phishing. Además, algunos grupos han estado utilizando los LLM para ayudar en tareas básicas de programación, como la manipulación de archivos, la selección de datos, las expresiones regulares y el multiprocesamiento, con el fin de automatizar u optimizar las operaciones técnicas.

Al igual que un partido de ajedrez, las organizaciones deben pensar varios movimientos por delante de sus adversarios. Uno de estos movimientos anticipatorios puede incluir la ciberseguridad de la IA basada en la nube para ayudar a identificar anomalías que podrían indicar el inicio de un ciberataque.

Recientemente, han surgido soluciones de ciberseguridad de IA que pueden detectar anomalías como el ransomware en menos de 60 segundos. Para ayudar a los clientes a contrarrestar las amenazas con una detección más temprana y precisa, IBM ha anunciado nuevas versiones mejoradas con IA de la tecnología IBM® FlashCore Module disponible dentro de los productos IBM® Storage FlashSystem y una nueva versión del software IBM® Storage Defender. Estas soluciones ayudarán a los equipos de seguridad a detectar y responder mejor a los ataques en la era de la inteligencia artificial.