¿Le preocupa el ransomware? Si es así, no es sorprendente. Según el Foro Económico Mundial, para grandes pérdidas cibernéticas (más de 1 millón de euros), el número de casos en los que se exfiltran datos está aumentando, duplicándose del 40 % en 2019 a casi el 80 % en 2022. Y la actividad más reciente está rastreando aún más.
Mientras tanto, otros peligros aparecen en el horizonte. Por ejemplo, el IBM® X-Force Threat Intelligence Index 2024 afirma que la inversión de los grupos de amenazas se centra cada vez más en herramientas de ataque de IA generativa.
Los delincuentes llevan ya algún tiempo utilizando la IA, por ejemplo, para ayudar en la creación de contenidos de correos electrónicos de phishing. Además, algunos grupos han estado utilizando los LLM para ayudar en tareas básicas de programación, como la manipulación de archivos, la selección de datos, las expresiones regulares y el multiprocesamiento, con el fin de automatizar u optimizar las operaciones técnicas.
Al igual que un partido de ajedrez, las organizaciones deben pensar varios movimientos por delante de sus adversarios. Uno de estos movimientos anticipatorios puede incluir la ciberseguridad de la IA basada en la nube para ayudar a identificar anomalías que podrían indicar el inicio de un ciberataque.
Recientemente, han surgido soluciones de ciberseguridad de IA que pueden detectar anomalías como el ransomware en menos de 60 segundos. Para ayudar a los clientes a contrarrestar las amenazas con una detección más temprana y precisa, IBM ha anunciado nuevas versiones mejoradas con IA de la tecnología IBM® FlashCore Module disponible dentro de los productos IBM® Storage FlashSystem y una nueva versión del software IBM® Storage Defender. Estas soluciones ayudarán a los equipos de seguridad a detectar y responder mejor a los ataques en la era de la inteligencia artificial.
Boletín de noticias Think
Únase a los líderes de seguridad que confían en el boletín Think para obtener noticias seleccionadas sobre IA, ciberseguridad, datos y automatización. Aprende rápido con tutoriales de expertos y documentos explicativos, que se envían directamente a su bandeja de entrada. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su subscripción se entregará en inglés. En cada boletín, encontrará un enlace para darse de baja. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
Las copias inmutables de los datos se utilizan para proteger los datos de la corrupción, como ataques de ransomware, eliminación accidental, desastres naturales e interrupciones. Estos backups también son útiles para ayudar a las organizaciones a cumplir con las regulaciones de datos.
La protección del almacenamiento basada en copias inmutables de datos suele estar separada de los entornos de producción. Nadie puede modificar ni eliminar estas copias protegidas y solo los administradores autorizados pueden acceder a ellas. Este tipo de solución ofrece la resiliencia cibernética necesaria para garantizar el acceso inmediato a la recuperación de datos en respuesta a ataques de ransomware.
Sin embargo, dada la creciente necesidad de seguridad contra ransomware preparada para IA, hay demanda de nuevas soluciones. A diferencia de las matrices de almacenamiento tradicionales, los sistemas como IBM® FlashSystem aprovechan el machine learning para monitorear patrones de datos, buscando comportamientos anómalos indicativos de una amenaza cibernética.
Esta nueva tecnología está diseñada para monitorear continuamente las estadísticas recopiladas de cada E/S utilizando modelos de machine learning para detectar anomalías como el ransomware en menos de un minuto.
Los sistemas avanzados pueden utilizar modelos de machine learning para distinguir el malware y el ransomware del comportamiento normal. Esto acelera drásticamente la detección y respuesta a amenazas, lo que permite a las organizaciones tomar medidas y seguir operando durante un ataque. Por ejemplo, las respuestas autónomas pueden desencadenar alertas o la activación de un playbook que minimizarán el impacto de un ataque contra los datos.
Los ciberdelincuentes desarrollan continuamente capacidades de ataque mejoradas con IA. Los ciberataques impulsados por IA están evolucionando rápidamente y pueden identificar vulnerabilidades, detectar patrones y explotar debilidades. Además, la eficiencia y el rápido análisis de datos de la IA pueden proporcionar a los piratas informáticos una ventaja táctica frente a las ciberdefensas mal equipadas. Los métodos tradicionales de ciberseguridad ya no son suficientes para combatir las amenazas de seguridad de la IA, ya que las nuevas herramientas evolucionan en tiempo real. El resultado es una intrusión rápida y un despliegue de ransomware no detectado.
Además, también hay predicciones sobre cómo los LLM y otras herramientas de IA generativa se ofrecerán como un servicio de pago, como el ransomware como servicio, para ayudar a los atacantes a desplegar sus ataques de forma más eficiente y con menos esfuerzo. Esto significa que la amenaza se convertirá en algo aún más peligroso y proliferativo.
La única respuesta es combatir el fuego con fuego. Las soluciones de ciberseguridad de IA, como las versiones mejoradas de IA de la tecnología IBM FlashCore Module, están diseñadas para frustrar los ataques más peligrosos ahora, así como los que enfrentarán los equipos de seguridad en el futuro.
Obtenga insights para prepararse y responder a los ciberataques con mayor rapidez y eficacia con IBM X-Force Threat Intelligence Index.
Vea por qué IBM ha sido nombrado actor principal y obtenga insights para seleccionar el proveedor de servicios de consultoría de ciberseguridad que mejor se adapte a las necesidades de su organización.
Descubra cómo está cambiando el panorama de seguridad actual y cómo afrontar los desafíos y aprovechar la resiliencia de la IA generativa.
Conozca las amenazas más recientes y fortalezca sus defensas en la nube con el informe IBM® X-Force sobre el escenario de amenazas en la nube.
Descubra cómo la seguridad de datos ayuda a proteger la información digital del acceso no autorizado, la corrupción o el robo a lo largo de todo su ciclo de vida.
Transforme su programa de seguridad con las soluciones del mayor proveedor de seguridad empresarial.
Transforme su negocio y gestione el riesgo con servicios de consultoría de ciberseguridad, nube y seguridad gestionada.
Aumente la velocidad, precisión y productividad de los equipos de seguridad con soluciones cibernéticas potenciadas por IA.
Utilice las soluciones de detección y respuesta a amenazas de IBM para fortalecer su seguridad y acelerar la detección de amenazas.