Uso de la IA para combatir el calor extremo

Las ciudades comenzaron a establecer temperaturas récord en mayo, y el 22 de julio de 2024 fue el día más caluroso en la historia del planeta, rompiendo el último récord establecido el día anterior.
"A medida que las temperaturas siguen aumentando, es crítico que alertemos a los más vulnerables sobre las olas de calor extremo", dice Etienne Vos, gerente de investigación en IBM. Vos forma parte de un consorcio que desarrolla un sistema de alerta temprana para eventos de calor extremo, uno de los muchos grupos en todo el mundo que crean nuevas herramientas impulsadas por IA para combatir el calor extremo.
Los urbanistas conocen desde hace décadas la existencia de las islas de calor, zonas urbanas que registran temperaturas más elevadas que las zonas periféricas. Sin embargo, caracterizar y forecasting islas de calor con precisión, a escala y en alta resolución sigue siendo un problema sin resolver, o muy costoso en el mejor de los casos. Algunos satélites en órbita terrestre pueden medir la radiación térmica, que sirve como observaciones reales a partir de las cuales se pueden identificar los puntos calientes y fríos dentro de una ciudad, pero debido a los largos intervalos de tiempo entre los pasos elevados de los satélites, estas observaciones son bastante escasas.
Ahora, investigadores como Vos, parte del Centro Transdisciplinario Africano de Calor y Salud (Centro HE2AT), están aprovechando los modelos fundacionales de Observación de la Tierra de IBM para desarrollar un sistema que puede caracterizar las islas de calor urbanas superficiales y emitir alertas sobre cuándo y dónde aparecen los puntos calientes de calor extremo dentro de una ciudad. Los socios académicos y de la industria del Centro HE2AT están combinando esta información con datos de resultados de estado, información de vulnerabilidad socioeconómica, geolocalizaciones y otros factores que contribuyen al riesgo de exposición al calor. Mediante una aplicación, las personas recibirán información y alertas sobre la exposición al calor en función de su perfil de riesgo individualizado.
Durante más de una década, investigadores, entre ellos un grupo de ingenieros de la Universidad de Princeton, han estado investigando los "techos frescos", techos de colores más claros que se mantienen más frescos que los techos más oscuros. Por ejemplo, los investigadores de Princeton midieron la temperatura de un techo negro cuando la temperatura del aire estaba en los 90. El techo negro alcanzó una temperatura abrasadora de 130 grados Fahrenheit (lo suficientemente caliente como para freír un huevo). Sin embargo, un techo blanco a la misma temperatura del aire oscilaba entre 90 y 100 grados Fahrenheit.
Utilizando imágenes aéreas con algoritmos de IA, Google está generando mediciones de reflectividad solar de alta resolución que, a su vez, pueden ayudar a los desarrolladores urbanos a determinar qué áreas tendrían más beneficio de los techos frescos.
Los techos frescos “reflejan la luz solar y absorben menos calor. Eso conduce a temperaturas interiores reducidas y mejores resultados de estado”, dijo Mansi Kansal, gerente sénior de productos en Google. “Los techos fríos tienen un enorme potencial en las comunidades de bajos ingresos que no tienen acceso a aire acondicionado”, dice Kansal.
La ciudad de Los Ángeles ha logrado grandes avances en la reducción del riesgo de calor extremo utilizando otra herramienta impulsada por la IA: el Tree Canopy Lab. Utilizando imágenes aéreas de Google recopiladas desde aviones, así como imágenes de satélite de la Tierra, el algoritmo puede identificar todos los árboles de una ciudad y medir su densidad.
Luego, un sistema de IA especializado escanea automáticamente las imágenes, detecta la presencia de árboles y produce un mapa que muestra la densidad de la cubierta de árboles o el “dosel de los árboles”.
Por lo general, obtener información sobre la cobertura de árboles es costoso y requiere mucho tiempo, ya que las personas encuestan manualmente las ciudades cuadra por cuadra y, a menudo, solo pueden contar árboles en espacios públicos.
La herramienta de dosel de árboles impulsada por IA puede ayudar a los planificadores urbanos a identificar qué bloques residenciales se beneficiarían más del beneficio de la plantación de árboles y localizar aceras que son vulnerables a temperaturas más altas dada la baja cobertura de dosel.
Pero, ¿cómo se decide si un techo fresco o más árboles es la mejor solución para una zona de calor alta determinada? Los expertos afirman que hay múltiples factores a tener en cuenta, como las recientes investigaciones que sugieren que las copas de los árboles, por ejemplo, tienen un mayor impacto positivo en climas áridos que en climas húmedos.
Los gemelos digitales, réplicas digitales completas de ciudades y ubicaciones impulsadas por IA, son otra nueva frontera en herramientas para combatir el calor extremo. La Dra. Iphigenia Keramitsoglou, directora de investigación del Observatorio Nacional de Atenas, está desarrollando un gemelo digital de Atenas que utiliza machine learning para integrar diversos datos urbanos y predecir la mortalidad relacionada con el calor. Esto permite gestionar las olas de calor en tiempo real y a largo plazo.
Entonces, por ejemplo, el personal de respuesta a emergencias podría asignar ambulancias a las áreas de mayor riesgo para tener más posibilidades de salvar la vida de las personas con mayor probabilidad de sufrir el calor extremo. Luego de Atenas, Keramitsoglou y su equipo, que crearon un serial de herramientas para combatir el calor llamadas Extrema Global, planean crear gemelos digitales de Praga y Budapest.
Más allá de las soluciones técnicas, aprender a evitar el calor extremo puede ser accesible, incluso atractivo. Otra nueva herramienta que está desarrollando el equipo de Extreme Global es un juego digital para que los niños aprendan sobre la seguridad térmica. “Según las condiciones del momento, un niño puede decidir cuál es la ropa adecuada para mantenerse a salvo. No hay razón para que mantenerse fresco no pueda ser divertido”, dice Keramitsoglou.
