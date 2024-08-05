Uso de la IA para combatir el calor extremo

La ciudad de Los Ángeles ha logrado grandes avances en la reducción del riesgo de calor extremo utilizando otra herramienta impulsada por la IA: el Tree Canopy Lab. Utilizando imágenes aéreas de Google recopiladas desde aviones, así como imágenes de satélite de la Tierra, el algoritmo puede identificar todos los árboles de una ciudad y medir su densidad.

Luego, un sistema de IA especializado escanea automáticamente las imágenes, detecta la presencia de árboles y produce un mapa que muestra la densidad de la cubierta de árboles o el “dosel de los árboles”.

Por lo general, obtener información sobre la cobertura de árboles es costoso y requiere mucho tiempo, ya que las personas encuestan manualmente las ciudades cuadra por cuadra y, a menudo, solo pueden contar árboles en espacios públicos.

La herramienta de dosel de árboles impulsada por IA puede ayudar a los planificadores urbanos a identificar qué bloques residenciales se beneficiarían más del beneficio de la plantación de árboles y localizar aceras que son vulnerables a temperaturas más altas dada la baja cobertura de dosel.

Pero, ¿cómo se decide si un techo fresco o más árboles es la mejor solución para una zona de calor alta determinada? Los expertos afirman que hay múltiples factores a tener en cuenta, como las recientes investigaciones que sugieren que las copas de los árboles, por ejemplo, tienen un mayor impacto positivo en climas áridos que en climas húmedos.