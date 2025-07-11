Coautor del whitepaper "IA agente en servicios financieros: oportunidades, riesgos e implementación responsable" (PDF)
La IA agente está inaugurando una nueva era para los servicios financieros. A diferencia de la IA tradicional o generativa, los agentes de IA poseen la capacidad de tomar decisiones complejas de forma autónoma, planificar e interactuar dinámicamente entre sistemas. Desde administrar carteras y detectar fraude hasta automatizar el cumplimiento y transformar la interacción del cliente, la IA agentic no solo mejora las operaciones financieras, sino que las está redefiniendo. Estos sistemas pueden literalmente cambiar el mundo.
Ahora estamos en el punto de inflexión: un momento en el que potencialmente podemos delegar tareas simples y complejas a los sistemas de IA. Estas capacidades desbloquean una nueva eficiencia y tienen el potencial de cambiar los workflows heredados/existentes por experiencias adaptativas, impulsadas por personas que reducen la fricción y elevan la calidad. Los ejecutivos afirman estar listos. Pero a medida que la adopción de la IA se acelera, las mayores recompensas irán para los directivos que reconozcan la oportunidad y estén preparados para afrontar el riesgo.
Boletín de la industria
Obtenga insights curados sobre las noticias más importantes e intrigantes de la IA. Suscríbase a nuestro boletín semanal Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM .
Su suscripción se entregará en inglés. En cada boletín, encontrará un enlace para darse de baja. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
En el sector de servicios financieros de Australia, la evolución de la IA, especialmente la IA agentiva, ofrece tanto oportunidades como riesgos. Estos sistemas autónomos prometen optimizar los procesos heredados y permitir servicios más adaptables y personalizados.
Pero su creciente autonomía también presenta desafíos únicos: desalineación de objetivos, violaciones de la privacidad de datos, vulnerabilidades de seguridad y fallas en cascada. Por ejemplo, un agente de administración de patrimonio podría cambiar gradualmente las asignaciones hacia inversiones de mayor riesgo para maximizar los retornos, lo que contradice la tolerancia al riesgo y las intenciones del cliente.
A medida que la supervisión humana en tiempo real se vuelve más difícil, surgen preguntas críticas en torno al control, la responsabilidad y las barreras de seguridad necesarias para garantizar un despliegue crítico, seguro y responsable. Además de gestionar los riesgos emergentes, las instituciones financieras también deben desenvolverse en un escenario complejo y en constante evolución. En Australia, hemos visto recientemente la introducción de estándares voluntarios de IA seguidos de pautas obligatorias, cubiertas en el Documento de Propuestas. El documento de propuestas analiza la naturaleza autónoma de los sistemas de IA agentiva como un riesgo amplificado y la posibilidad de "perder el control" en los sistemas de IA agentiva cuando se desvían de las restricciones establecidas por los humanos.
Para los bancos, esto no es teórico. La capacidad de los agentes de IA para acceder de forma independiente a los datos confidenciales de los clientes y actuar sobre ellos desafía los principios básicos de privacidad, explicabilidad y transparencia. De acuerdo con la Ley de IA de la UE, es posible que pronto se requiera que los sistemas de alto riesgo, como los involucrados en la toma de decisiones crediticias o la lucha contra el lavado de dinero, cumplan con nuevos estándares que son particularmente exigentes para los sistemas de agentes. Al mismo tiempo, ya se aplican las leyes existentes.
Esto incluye regulaciones y marcos específicos del sector, así como leyes de protección al consumidor y la ley de privacidad. La Oficina del Comisionado de Información de Australia (OAIC) emitió recientemente una guía para la IA generativa, que se extiende a los agentes, ya que utilizan modelos de lenguaje de gran tamaño. Esta guía demostró cómo se aplican los principios de la ley de privacidad a los sistemas de IA que aprovechan la información privada y enfatizó que la información personal solo se utiliza para su propósito original. Los sistemas de agentes pueden correr el riesgo de utilizar los datos para otros objetivos, a menos que existan controles estrictos.
Por ejemplo, un agente de chatbot bancario que escala a recomendaciones financieras en tiempo real sin una pista de auditoría clara o una limitación de propósito podría infringir el cumplimiento. En áreas donde la regulación no es clara, los bancos deben apoyarse desde el principio en bases éticas sólidas y en una gestión proactiva del riesgo. Esto requiere un enfoque de "cumplimiento por diseño": alinear la gobernanza de la IA con los valores de la organización, vincular la estrategia de IA a la estrategia empresarial y priorizar los casos de uso no solo por impacto y viabilidad, sino también por riesgo. Esto implica crear un registro centralizado de casos de uso de IA, estandarizado en todos los departamentos, para supervisar el riesgo y el rendimiento. La incorporación temprana de evaluaciones de riesgos valida las ideas y garantiza la alineación con el apetito de riesgo de la organización.
A medida que los riesgos evolucionan, también deben hacerlo los controles, como las barreras de seguridad modulares y el monitoreo en tiempo real, para escalar de forma segura a los agentes autónomos. Una implementación gradual que comience con proyectos piloto, defina objetivos financieros y de cumplimiento, evalúe los riesgos específicos de los servicios financieros y perfeccione continuamente los controles ayudará a garantizar una adopción segura y escalable en todo el sector.
El éxito a largo plazo requerirá más que tecnología. Exige un cambio cultural: mejorar los marcos de riesgo existentes, integrar la alfabetización en IA en toda la organización y fomentar la colaboración interfuncional entre equipos de riesgo, datos, seguridad y negocio. Así es como las instituciones financieras pueden asegurarse de que están haciendo la IA correcta Y haciendo la IA correctamente.
1. Establezca una estrategia clara
• Alinee la IA con el personal, las herramientas y los procesos existentes.
• Priorizar casos de uso bien definidos y de alto valor.
• Cree y pruebe casos de uso con métricas como los KPI de FinOps. 2. Generar confianza y garantizar la seguridad • Definir la ética y los estándares operativos.
• Actualizar los controles de riesgo y crear una biblioteca compartida de casos de uso.
• Promover la alfabetización en IA entre los equipos.
• Automatice las evaluaciones de riesgos en etapas temprales.
• Fomentar la innovación responsable con una rendición de cuentas clara.
• Monitorear los casos de uso continuamente. 3. Planear para escalar
• Utilice infraestructuras para escalar de manera eficiente sin complejidad.
• Haga que las herramientas sean accesibles para todos los equipos.
• Comience poco a poco, valide rápidamente e itere.
Descubra cómo puede desbloquear todo el potencial de la IA generativa con agentes de IA.
Esta guía completa desglosa casos de uso clave, capacidades principales y recomendaciones paso a paso para ayudarle a elegir las soluciones adecuadas para su negocio.
Dé forma a la IA generativa mediante contribuciones a los LLM de una manera abierta y accesible.
Únase a la comunidad de arquitectos y creadores de IA para aprender, compartir ideas y conectarse con otros.
Explore la diferencia entre los agentes y los asistentes de IA, y aprenda cómo pueden revolucionar la productividad empresarial.
¿Será 2025 el año de los agentes de IA? En este episodio de Mixture of Experts, revisamos modelos de IA, agentes, hardware y lanzamientos de productos con algunos de los principales expertos de la industria.
Permita a los desarrolladores crear, desplegar y monitorear agentes de IA con el estudio IBM watsonx.ai.
Cree una productividad revolucionaria con uno de los conjuntos de capacidades más completos de la industria para ayudar a las empresas a crear, personalizar y gestionar asistentes y agentes de IA.
Logre un ahorro de más del 90 % en costos de energía con los modelos más pequeños y abiertos de Granite, diseñados para mejorar la eficiencia de los desarrolladores. Estos modelos preparados para empresas ofrecen un rendimiento excepcional contra puntos de referencia de seguridad y en una amplia gama de tareas empresariales, desde la ciberseguridad hasta el RAG.
Automatice sus complejos flujos de trabajo y cree una productividad revolucionaria con uno de los conjuntos de capacidades más completos de la industria para ayudar a las empresas a crear, personalizar y gestionar agentes y asistentes de IA.