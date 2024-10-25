Enfrentar las crecientes preocupaciones sobre la ciberseguridad en la fabricación

Según el Informe del costo de una filtración de datos de IBM de 2024, las filtraciones de datos cuestan a las organizaciones industriales 13 % más que el promedio global de 4.88 millones USD. Además, el sector experimentó el aumento más costoso de cualquier industria, con un promedio de 830 000 USD por filtración con respecto al año pasado. Este aumento de costos podría reflejar la realidad de que los fabricantes son muy sensibles a los tiempos de inactividad operativa. Por ejemplo, el fabricante medio de automóvil pierde 22.000 USD por minuto cuando la línea de producción se detiene.

Desgraciadamente, la dificultad no termina ahí. El tiempo para identificar y contener una filtración de datos en las organizaciones industriales se situó por encima de la mediana de las industrias, con 199 días para identificarla y 73 días para contenerla. Estas tendencias alarmantes subrayan la vulnerabilidad del sector y el costo financiero que los ciberataques pueden suponer para los fabricantes.

Una de las formas más frecuentes de ciberataques en la industria manufacturera es el ransomware. Los ataques de ransomware a sistemas de control industrial se duplicaron solo en 2022. Cuando se interrumpen las operaciones de fabricación, el daño financiero y reputacional puede ser grave. Las cadenas de suministro pueden sumirse en el caos, lo que provoca retrasos en la producción y pérdida de ingresos.

Otra preocupación importante es el robo de propiedad intelectual. Los delincuentes cibernéticos, incluidos los actores de amenazas de estados nación, a menudo se dirigen a diseños patentados y secretos comerciales para obtener ventajas económicas o estratégicas. Este tipo de ciberespionaje puede ser difícil de detectar, ya que los atacantes pueden infiltrarse en las redes y exfiltrar datos durante largos períodos sin ser notados.

Los ataques a la cadena de suministro también son una preocupación importante. En estos ataques, los delincuentes cibernéticos se dirigen a proveedores o socios externos vulnerables para obtener acceso a los sistemas de un fabricante. Dado que los fabricantes a menudo dependen de una compleja red de proveedores, una brecha en un proveedor puede tener un efecto en cascada en toda la línea de producción. Esta interconexión hace que la industria sea particularmente susceptible a ataques a gran escala.

La creciente interconexión de los sistemas de fabricación debido a la digitalización amplió enormemente la superficie de ataque. Los dispositivos IoT y los sistemas conectados permiten el monitoreo y el control en tiempo real, pero también introducen vulnerabilidades si no se protegen adecuadamente. Esta difuminación de las líneas entre TI y OT facilita que los atacantes se infiltren en los sistemas y causen interrupciones generalizadas.