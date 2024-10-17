1. La tecnología como núcleo: el papel del director financiero ya no se limita a la administración financiera. Los directores financieros desempeñan cada vez más un papel clave en la integración de tecnologías y estrategias empresariales. Los directores financieros destacados afirman que su relación más importante es con los directores de tecnología, y el 72 % los identifica como críticos.

2. La ejecución y la estrategia son como el yin y el yang: opuestos pero interconectados: los directores financieros se posicionan como agentes clave de cambio, necesitando equilibrar precisión y agilidad en respuesta a factores estratégicos en evolución. Un 36 % más de directores financieros líderes pueden responder rápidamente a los cambios de estrategia en comparación con sus pares.

3. Los datos son el alma de su IA: la adopción de la IA en las finanzas no se trata solo de reducir costos; se trata de desbloquear nuevas oportunidades de crecimiento. Un mejor análisis de datos permite a una organización tomar decisiones financieras más inteligentes. A pesar de sus beneficios comprobados, el potencial de la IA en las finanzas está infrautilizado, ya que solo el 34 % de las operaciones financieras utilizan u optimizan la IA tradicional.

4. Asumir el riesgo con confianza: uno de los principales desafíos que enfrentan los directores financieros es equilibrar el apetito por el riesgo y gestionar el riesgo de manera efectiva. Sin una gestión de riesgos adecuada, la organización se vuelve más susceptible a eventos inesperados, pérdidas financieras, toma de decisiones ineficaz, daño a la reputación, mala asignación de recursos e interrupciones operativas. La IA puede ayudar a identificar riesgos potenciales con mayor anticipación, lo que permite una gestión más proactiva y una mejor asignación de recursos.