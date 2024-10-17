Los directores financieros (CFO) ya no son solo analistas de números; son líderes estratégicos responsables de impulsar la innovación y el crecimiento. Con los avances en nuevas tecnologías, como la IA generativa, los líderes financieros tienen herramientas notables para remodelar la forma en que operan, innovan y proporcionan valor en todas sus organizaciones.
A medida que la volatilidad económica continúa aumentando, los directores financieros se enfrentan a una presión cada vez mayor para garantizar la eficiencia operativa y, al mismo tiempo, liderar la transformación digital. El desafío radica en adoptar nuevas tecnologías para mantenerse a la vanguardia de la competencia, al tiempo que se gestionan las complejidades del escenario financiero actual. La respuesta a este desafío podría estar en aprovechar el poder de la inteligencia artificial (IA).
La IA ya comenzó a transformar la forma en que los directores financieros gestionan sus equipos, procesos y la estrategia general. Entre todos los rápidos avances en IA en los últimos años se encuentra la IA generativa, una tecnología que no solo analiza datos, sino que también genera contenido, ideas y soluciones basadas en esos datos. Con la IA generativa, los líderes financieros pueden automatizar tareas repetitivas, mejorar la toma de decisiones e impulsar eficiencias que antes eran inimaginables.
Imagine un mundo en el que su asistente de IA genere informes financieros complejos en cuestión de minutos, prediga las tendencias del mercado con gran precisión o incluso sugiera estrategias de reducción de costos basadas en datos en tiempo real. Con la IA generativa, esto ya no es un futuro lejano; está sucediendo ahora.
Pero, ¿cómo emplean eficazmente los directores financieros estas herramientas para maximizar los resultados empresariales? Un nuevo estudio del Institute of Business Value (IBV) de IBM destaca las acciones clave que los CFO deben tomar, que van desde gestionar la tolerancia al riesgo y mejorar las asociaciones tecnológicas hasta adoptar la IA generativa para utilizar la tecnología e impulsar a sus organizaciones.
1. La tecnología como núcleo: el papel del director financiero ya no se limita a la administración financiera. Los directores financieros desempeñan cada vez más un papel clave en la integración de tecnologías y estrategias empresariales. Los directores financieros destacados afirman que su relación más importante es con los directores de tecnología, y el 72 % los identifica como críticos.
2. La ejecución y la estrategia son como el yin y el yang: opuestos pero interconectados: los directores financieros se posicionan como agentes clave de cambio, necesitando equilibrar precisión y agilidad en respuesta a factores estratégicos en evolución. Un 36 % más de directores financieros líderes pueden responder rápidamente a los cambios de estrategia en comparación con sus pares.
3. Los datos son el alma de su IA: la adopción de la IA en las finanzas no se trata solo de reducir costos; se trata de desbloquear nuevas oportunidades de crecimiento. Un mejor análisis de datos permite a una organización tomar decisiones financieras más inteligentes. A pesar de sus beneficios comprobados, el potencial de la IA en las finanzas está infrautilizado, ya que solo el 34 % de las operaciones financieras utilizan u optimizan la IA tradicional.
4. Asumir el riesgo con confianza: uno de los principales desafíos que enfrentan los directores financieros es equilibrar el apetito por el riesgo y gestionar el riesgo de manera efectiva. Sin una gestión de riesgos adecuada, la organización se vuelve más susceptible a eventos inesperados, pérdidas financieras, toma de decisiones ineficaz, daño a la reputación, mala asignación de recursos e interrupciones operativas. La IA puede ayudar a identificar riesgos potenciales con mayor anticipación, lo que permite una gestión más proactiva y una mejor asignación de recursos.
Para los directores financieros que buscan seguir siendo competitivos en un entorno empresarial en constante evolución, es esencial comprender y aplicar la IA generativa. Cosas a tener en cuenta en tu proceso de aprendizaje de IA generativa:
Los directores financieros están en una posición única para impulsar un cambio significativo en sus organizaciones. Al abrazar el poder transformador de la IA generativa, los líderes financieros pueden mover más allá de la gestión financiera tradicional y convertirse en verdaderos innovadores.
Ya sea que busques optimizar operaciones, mejorar la toma de decisiones basada en datos o liderar tu organización a través de la transformación digital, la IA ofrece un conjunto poderoso de herramientas para ayudarte a alcanzar estos objetivos.
No pierda esta oportunidad de explorar el futuro de las finanzas y la innovación. Para obtener más insights, lo invitamos a descargar el estudio completo del director financiero del IBV y escuchar este seminario web bajo demanda para aprender más sobre la evolución del papel de los directores financieros en la era de la IA.
