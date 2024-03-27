El creciente interés por el cálculo y la divulgación de las emisiones de gases de efecto invernadero de Alcance 3 ha puesto el foco en los métodos de cálculo de emisiones. Una de las metodologías de cálculo de Alcance 3 más comunes que utilizan las organizaciones es el método basado en el gasto, que puede llevar mucho tiempo y recursos para implementar. Este artículo explora una forma innovadora de optimizar la estimación de las emisiones de GEI de Alcance 3 aprovechando la IA y los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) para ayudar a categorizar los datos de transacciones financieras para alinearlos con los factores de emisiones basados en el gasto.
Boletín de la industria
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes de la industria sobre IA, automatización, datos y más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se entregará en inglés. En cada boletín, encontrará un enlace para darse de baja. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
Las emisiones de Alcance 3, también llamadas emisiones indirectas, abarcan las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que ocurren en la cadena de valor de una organización y, como tales, no están bajo su control operativo directo o propiedad. En términos más sencillos, estas emisiones provienen de fuentes externas, como las emisiones asociadas con proveedores y clientes, y están fuera del ámbito de las operaciones principales de la empresa.
Un estudio del CDP de 2022 encontró que para las empresas que informan al CDP, las emisiones que ocurren en su cadena de suministro representan un promedio de 11.4 veces más emisiones que sus emisiones operativas.
El mismo estudio mostró que el 72% de las empresas que respondieron al CDP informaron solo sus emisiones operativas (Alcance 1 o 2). Algunas empresas intentan estimar las emisiones de Alcance 3 recopilando datos de los proveedores y clasificándolos manualmente, pero el progreso se ve obstaculizado por retos como la gran base de proveedores, la profundidad de las cadenas de suministro, los complejos procesos de recopilación de datos y los considerables recursos necesarios.
Un enfoque para estimar las emisiones de Alcance 3 es aprovechar los datos de transacciones financieras (por ejemplo, gastos) como proxy de las emisiones asociadas con los bienes o servicios adquiridos. La conversión de estos datos financieros en un inventario de emisiones de GEI requiere información sobre el impacto de las emisiones de GEI del producto o servicio adquirido.
El US Environmentally-Extended Input-Output (USEEIO) es un marco de evaluación que rastrea los flujos económicos y ambientales de bienes y servicios dentro de los Estados Unidos. USEEIO ofrece un conjunto de datos y una metodología integrales que fusionan el análisis económico de OI con datos ambientales para estimar las consecuencias ambientales asociadas con las actividades económicas. Dentro de USEEIO, los bienes y servicios se categorizan en 66 categorías de gasto, denominadas clases de mercancías, basadas en sus características ambientales comunes. Estas clases de productos básicos están asociadas con factores de emisión utilizados para estimar los impactos ambientales utilizando datos de gastos.
El conjunto de datos Eora MRIO (Multi-región entrada-resultados) es un conjunto de factores de emisión basados en el gasto reconocido a nivel mundial que documenta las transferencias intersectoriales entre 15 909 sectores en 190 países. El conjunto de factores Eora se modificó para alinearse con la categorización USEEIO de 66 clasificaciones resumidas por país. Esto implica mapear los 15 909 sectores que se encuentran en las categorías Eora26 y clasificaciones sectoriales nacionales más detalladas a las categorías de gasto USEEIO 66.
Aquí es donde entran en juego los LLM. En los últimos años, se han logrado avances notables en la elaboración de amplios modelos de lenguaje fundacional para el procesamiento del lenguaje natural (PLN). Estas innovaciones han mostrado un sólido rendimiento en comparación con los modelos convencionales de machine learning (ML), especialmente en escenarios en los que escasean los datos etiquetados. Aprovechar las capacidades de estos grandes modelos de PLN previamente entrenados, combinados con técnicas de adaptación de dominio que hacen un uso eficiente de datos limitados, presenta un potencial significativo para abordar el desafío asociado con la contabilidad del impacto ambiental de Alcance 3.
Nuestro enfoque implica ajustar los modelos fundacionales para reconocer las clases de productos básicos de entrada-salida ambientalmente ampliados (EEIO) de órdenes de compra o entradas de libro mayor que están escritas en lenguaje natural. Posteriormente, calculamos las emisiones asociadas con el gasto utilizando factores de emisión EEIO (emisiones por $ gastado) obtenidos de Factores de emisión de gases de efecto invernadero de la cadena de suministro para industrias y bienes en EE. UU. para conjuntos de datos centrados en EE. UU., y Eora MRIO (entrada-salida multirregional) para conjuntos de datos globales. Este marco ayuda a agilizar y simplificar el proceso para que las compañías calculen las emisiones de Alcance 3.
La Figura 1 ilustra el marco para la estimación de emisiones en el Alcance 3 empleando un modelo de lenguaje de gran tamaño. Esta infraestructura comprende cuatro módulos distintos: preparación de datos, adaptación del dominio, clasificación y cálculo de emisiones.
Llevamos a cabo extensos experimentos con varios LLM de vanguardia, incluidos roberta-base, bert-base-uncased y distilroberta-base-climate-f. Además, exploramos modelos clásicos no fundacionales basados en enfoques de vectorización TF-IDF y Word2Vec. Nuestro objetivo era evaluar el potencial de los modelos fundacionales (FM) para estimar las emisiones de Alcance 3 empleando los registros de transacciones financieras como proxy de bienes y servicios. Los resultados experimentales indican que los LLM ajustados muestran mejoras significativas con respecto al enfoque de clasificación zero-shot. Además, superaron a las técnicas clásicas de minería de textos como TF-IDF y Word2Vec, ofreciendo un rendimiento a la par con la clasificación de expertos en dominios.
Emplear LLM en el proceso de estimación de las emisiones de Alcance 3 es un nuevo enfoque prometedor.
Como se explicó anteriormente, los datos de gastos están más disponibles en una organización y son un proxy común de la cantidad de bienes y servicios. Sin embargo, desafíos como el reconocimiento y el mapeo de productos básicos pueden parecer difíciles de abordar. ¿Por qué?
Aquí es donde los modelos fundacionales basados en aprendizaje profundo para NLP pueden ser eficientes en una amplia gama de tareas de clasificación de NLP cuando la disponibilidad de datos etiquetados es insuficiente o limitada. El aprovechamiento de grandes modelos de PLN preentrenados con adaptación de dominio con datos limitados tiene el potencial de respaldar el cálculo de las emisiones de Alcance 3.
En conclusión, calcular las emisiones de Alcance 3 con el apoyo de LLM representa un avance significativo en la gestión de datos para la sustentabilidad. Los resultados prometedores del empleo de LLM avanzados destacan su potencial para acelerar las evaluaciones de la huella de GEI. La integración práctica en software como IBM Envizi ESG Suite puede simplificar el proceso y, al mismo tiempo, aumentar la velocidad de obtención de insights.
Descubra cómo convertir los insights de sustentabilidad en acciones y dé el siguiente paso para aprovechar el poder de la IA generativa.
Conozca las tendencias que dan forma al mundo de los negocios sustentables y los insights que pueden ayudar a impulsar la transformación.
Identifique el mejor software de gestión del rendimiento de activos (APM) que se adapte a sus necesidades.
Cuando se integra la sustentabilidad, se convierte en un acelerador de la transformación del negocio en comparación con la función que tiene en tantas organizaciones: solo un ejercicio de elaboración de informes o contabilidad.
Comience su recorrido hacia la sustentabilidad hoy mismo conectando su roadmap estratégico con las operaciones diarias.
Utilice los servicios de consultoría de sustentabilidad de IBM para convertir la ambición de sustentabilidad en acción y convertir en una empresa más responsable y rentable.
Acelere su camino hacia la sustentabilidad planeando un camino sustentable y rentable con soluciones y plataformas abiertas impulsadas por IA, y la profunda experiencia en la industria de IBM.