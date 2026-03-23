El tiempo de respuesta es una de las métricas más importantes en la atención al cliente moderna. Mide la rapidez con la que una empresa reconoce y comienza a atender una solicitud de un cliente.
Muchas organizaciones rastrean el tiempo de primera respuesta (FRT) como un indicador clave de rendimiento (KPI) porque da forma a la impresión inicial del cliente sobre la experiencia de soporte. Cuando las empresas responden rápidamente, los clientes se sienten escuchados y apoyados. Cuando las respuestas son lentas, los clientes suelen frustrarse o perder la confianza en la marca.
Las expectativas de los clientes en cuanto a la velocidad de respuesta han aumentado significativamente a medida que la comunicación se ha movido a Internet. Los clientes ahora se comunican a través de chat, correo electrónico y plataformas de redes sociales y esperan respuestas rápidas. Este flujo constante de comunicación multicanal genera una carga de trabajo cada vez mayor para los equipos de soporte. Los modelos tradicionales de atención al cliente que dependen únicamente de agentes humanos a menudo tienen dificultades para mantenerse al día.
La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una herramienta crítica para resolver este desafío. De hecho, en una entrevista reciente, el director ejecutivo (CEO) de IBM, Arvind Krishna, recomendó la atención al cliente como la primera área donde las empresas deberían implementar la IA: “Tome cosas que sean de riesgo extremadamente bajo y despliegue allí, es decir, la experiencia del cliente y la respuesta a las llamadas de servicio”.1
Los sistemas de IA pueden analizar de inmediato los mensajes entrantes y determinar de qué trata cada solicitud. Tecnologías como el machine learning y la IA conversacional permiten que las plataformas de soporte reconozcan las consultas comunes de los clientes, categoricen los tickets de soporte y los dirijan automáticamente al equipo correcto. Esta mejora reduce los retrasos y ayuda a que las solicitudes lleguen rápidamente al agente adecuado.
La IA también permite a las empresas responder a los clientes más rápido que los flujos de trabajo de soporte tradicionales. Los chatbots de atención al cliente con IA y los agentes virtuales pueden ofrecer respuestas inmediatas a preguntas frecuentes, mientras que las herramientas de IA generativa ayudan a los agentes humanos sugiriendo respuestas y sacando a la luz contenido relevante de la base de conocimiento. Estas capacidades permiten a las empresas reconocer rápidamente las solicitudes y comenzar a resolver problemas sin demoras.
La IA agéntica está ampliando las capacidades de los sistemas automatizados. Los agentes de IA de atención al cliente pueden actuar a través de múltiples herramientas y flujos de trabajo para ayudar a resolver las solicitudes de los clientes más rápidamente. Al automatizar las tareas repetitivas, analizar las intenciones de los clientes y apoyar a los equipos de atención al cliente, la IA ayuda a las empresas a responder con mayor rapidez sin dejar de ofrecer un servicio de alta calidad.
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Antes del auge de la IA, las empresas confiaban en varias estrategias operativas para mejorar los tiempos de respuesta del servicio de atención al cliente. Muchos de estos enfoques todavía se utilizan hoy en día. Sin embargo, a menudo requieren un esfuerzo manual considerable y pueden ser difíciles de escalar a medida que aumentan los volúmenes de soporte. Estos métodos incluyen:
Creación de bases de conocimientos: muchas empresas reducen los tiempos de respuesta creando bases de conocimientos o centros de ayuda en línea donde los clientes pueden encontrar respuestas a preguntas frecuentes. Estos recursos permiten a los clientes resolver problemas simples por su cuenta sin esperar a un agente de soporte humano. Un contenido de ayuda bien organizado puede reducir considerablemente el número de solicitudes de asistencia que deben gestionar los agentes.
Establecimiento de acuerdos de nivel de servicio (SLA): las organizaciones suelen definir objetivos internos de tiempo de respuesta o SLA para garantizar que las consultas de los clientes se atiendan dentro de un plazo determinado. Estas políticas ayudan a los equipos de soporte a priorizar las solicitudes y a mantener estándares de servicio coherentes. Las expectativas claras en torno a los tiempos de respuesta alientan a los equipos a trabajar de manera más eficiente y ayudan a los gerentes a optimizar sus operaciones de soporte a lo largo del tiempo.
Ampliación de los equipos de atención al cliente: una de las formas más directas de reducir los tiempos de respuesta es aumentar el número de agentes de atención al cliente disponibles para gestionar las solicitudes entrantes. Los equipos más grandes pueden responder a más consultas al mismo tiempo, lo que ayuda a reducir las colas y los tiempos de espera. Este enfoque puede ser eficaz, pero también aumenta los costos operativos y requiere contratación y capacitación continuas a medida que crece la demanda de soporte.
Uso de sistemas de tickets para organizar las solicitudes: los equipos de atención al cliente suelen utilizar sistemas de help desk o de tickets para realizar un seguimiento y gestionar las solicitudes de soporte que reciben. El moderno software de atención al cliente organiza las consultas de los clientes en tickets para que los agentes puedan monitorearlas, asignarlas a los miembros del equipo y realizar un seguimiento de su progreso.
Acelerar el tiempo de respuesta de atención al cliente con IA es cada vez más importante a medida que las expectativas de velocidad de los clientes continúan creciendo. Los clientes quieren respuestas rápidas cuando se ponen en contacto con una empresa para pedir ayuda y las largas esperas generan rápidamente frustración o percepciones negativas de una marca.
Los tiempos de respuesta rápidos están estrechamente relacionados con la satisfacción del cliente. Incluso cuando un problema no se puede resolver de inmediato, los clientes quieren saber que se recibió su solicitud y que se está atendiendo. Una primera respuesta rápida garantiza a los clientes que la empresa está prestando atención a su problema.
Los equipos de atención al cliente ahora gestionan volúmenes considerablemente mayores de consultas, lo que hace que la IA sea esencial para mantener tiempos de respuesta rápidos. Los canales de comunicación digital permiten a los clientes ponerse en contacto con las empresas en cualquier momento, lo que crea un flujo constante de solicitudes. Sin la automatización habilitada por IA, muchos equipos de soporte tienen dificultades para mantenerse al día con esta demanda. La IA ayuda a las organizaciones a escalar sus operaciones de soporte mientras responden rápidamente a los clientes y cumplen con los puntos de referencia de tiempo de respuesta.
Las respuestas más rápidas mejoran la experiencia de soporte e influyen en resultados importantes del negocio, como la lealtad y retención del cliente. Cuando las empresas responden rápidamente, es más probable que resuelvan los problemas antes de que crezca la frustración o que los clientes recurran a la competencia. La IA desempeña un papel central para hacer posible este nivel de capacidad de respuesta, brindando a las empresas las herramientas que necesitan para cumplir con las expectativas de una atención al cliente rápida y confiable.
Estos ejemplos, enumerados en orden desde la aceleración de respuesta simple hasta la resolución impulsada por IA completa, destacan algunas de las formas más comunes en que las empresas utilizan la IA para responder a los clientes más rápido.
Los chatbots son una de las herramientas de inteligencia artificial más comunes utilizadas para reducir los tiempos de respuesta de atención al cliente. Cuando los clientes envían una pregunta a través de una ventana de chat del sitio web, una plataforma de mensajería o un portal de soporte, los chatbots interactúan con los clientes de inmediato. En lugar de esperar a un agente humano, los clientes reciben una respuesta instantánea que puede guiarlos hacia una solución. Los sistemas modernos pueden analizar mensajes en tiempo real, lo que permite a las empresas responder casi de inmediato.
Los chatbots modernos usan IA conversacional y procesamiento de lenguaje natural para entender los mensajes de los clientes y responder con información relevante. En muchos entornos de soporte, cada bot está preentrenado para manejar tipos específicos de preguntas, como seguimiento de pedidos, acceso a cuentas o políticas de devolución. El chatbot también se puede entrenar para elevar la consulta del cliente cuando no puede encontrar una solución.
La IA acelera la atención al cliente y mejora el tiempo promedio de primera respuesta al enviar respuestas iniciales automáticamente cuando se recibe una solicitud. Los clientes suelen sentirse más satisfechos cuando saben que se ha tenido en cuenta su mensaje. Estas respuestas automatizadas, entregadas a través de chat o una respuesta automatizada por correo electrónico, confirman que se recibió la solicitud y brindan información sobre los siguientes pasos.
Estas primeras respuestas automatizadas también pueden incluir tiempos de respuesta estimados, enlaces a artículos de soporte relevantes o instrucciones que pueden ayudar al cliente a resolver el problema de forma independiente. Algunos sistemas también programan mensajes de seguimiento automáticos para comprobar si el problema se ha resuelto.
La IA puede ayudar a los clientes a encontrar respuestas por sí mismos a través de sistemas inteligentes de autoservicio. Un estudio reciente de IBM reveló que los ejecutivos de atención al cliente anticipan un aumento del 53 % en el uso de la IA para impulsar el autoservicio personalizado para los clientes. También esperan una mejora del 47 % en la resolución de llamadas de autoservicio para 2027. Proyectan un aumento significativo en NPS de atención al cliente en un 35 %.2
En lugar de buscar manualmente en grandes bases de conocimiento, los clientes pueden hacer preguntas en lenguaje natural y recibir respuestas directas extraídas de la documentación de soporte. Al comprender la intención detrás de cada solicitud, los asistentes de IA generativa pueden mostrar rápidamente información que aborde las necesidades específicas de los clientes sin necesidad de la ayuda de un agente de soporte humano.
Por ejemplo, un cliente que pregunte cómo restablecer una contraseña puede recibir de inmediato una guía paso a paso del centro de ayuda de la empresa. Al ayudar a los clientes a resolver problemas sencillos por sí mismos, la IA reduce el número de tickets de soporte que deben gestionar los agentes. Esta reducción permite a los equipos de soporte centrarse en problemas más complejos y responder más rápidamente en general.
El ingeniero sénior de IA de IBM, Morgan Carroll, explicó un sistema sofisticado en un episodio de AI in Action: “Utilizamos IA generativa para tomar lo que dice el usuario y, si la respuesta no está codificada, podemos llamar a un modelo de lenguaje grande con algo de esa información y (hacer que) proporcione una respuesta a este usuario”.3
Los sistemas de IA pueden analizar rápidamente los mensajes entrantes para determinar la intención del cliente y clasificar la solicitud. Los modelos de machine learning examinan palabras clave, redacción y datos históricos de soporte para identificar el tipo de problema que se está reportando. Esta capacidad permite a las plataformas de soporte etiquetar y clasificar automáticamente los tickets a medida que llegan.
Muchas plataformas de atención al cliente visualizan estos patrones en un panel de informes. La clasificación precisa acelera el enrutamiento de tickets y garantiza que los agentes con la experiencia adecuada manejen cada solicitud. También ayuda a los equipos de soporte a identificar problemas comunes más rápidamente.
Los sistemas de IA pueden analizar las solicitudes de soporte entrantes y determinar automáticamente a dónde deben ir. En lugar de depender de la clasificación manual, la IA lee el contenido del mensaje, identifica el tema y dirige el ticket al equipo o agente adecuado. Esta capacidad ayuda a evitar los cuellos de botella en el flujo de trabajo que suelen producirse cuando las solicitudes se envían a un destinatario equivocado o se transfieren entre departamentos.
La IA también puede priorizar los tickets en función de la urgencia o el sentimiento del cliente. Por ejemplo, los mensajes que contienen quejas o problemas urgentes se pueden marcar y mover al principio de la cola. Este enfoque ayuda a garantizar que las solicitudes más importantes reciban atención rápidamente y ayuda a reducir el tiempo de respuesta general.
La inteligencia artificial también se utiliza para apoyar a los agentes humanos durante las interacciones con los clientes. Las herramientas impulsadas por IA pueden analizar el mensaje de un cliente y sugerir respuestas relevantes, artículos de la base de conocimientos o pasos para la resolución de problemas. En muchos sistemas, los agentes humanos pueden insertar rápidamente respuestas predefinidas sugeridas basadas en la pregunta del cliente. Este soporte permite a los agentes responder más rápido sin necesidad de buscar manualmente en la documentación, lo que puede reducir significativamente los tiempos promedio de manejo.
Por ejemplo, cuando un cliente pregunta sobre un problema de facturación o sobre los precios, el sistema de IA puede mostrar automáticamente la información correcta sobre las políticas y recomendar una plantilla de respuesta. El agente puede revisar la sugerencia, hacer los ajustes necesarios y enviar rápidamente una respuesta.
La entrenadora de experiencia del cliente Jeannie Walters explicó en el episodio AI in Action: “Realmente estamos viendo cómo estamos conectando todos esos datos en el backend para que sea más fácil para las personas que atienden a los clientes”.3
La IA generativa puede resumir las conversaciones de los clientes y los tickets de soporte automáticamente. Cuando es necesario transferir una conversación entre agentes o derivarla a otro equipo, el sistema de IA genera un breve resumen de la interacción hasta ese momento. Esta función evita que los agentes tengan que leer todo el historial de mensajes antes de responder.
Las transferencias más rápidas permiten que el siguiente agente comprenda el problema de inmediato y continúe la conversación sin demora. Esta mejora reduce los tiempos de respuesta y ayuda a mantener una experiencia más fluida para el cliente.
La IA puede automatizar muchos de los flujos de trabajo rutinarios involucrados en las interacciones de atención al cliente, lo que ayuda a optimizar las operaciones. En lugar de obligar a los agentes a realizar tareas repetitivas de forma manual, los sistemas de IA pueden activar acciones automáticamente en función del contenido de la solicitud del cliente. Estos sistemas a menudo se integran directamente con el sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM) de una empresa, lo que les permite actualizar automáticamente los registros de los clientes y los historiales de servicio.
Las herramientas de automatización de sistemas más avanzadas pueden activar una serie de acciones predefinidas en función del tipo de solicitud. Por ejemplo, cuando un cliente pregunta por el estado de un pedido, el sistema puede recuperar automáticamente la información de seguimiento de la base de datos de pedidos y actualizar el ticket de soporte. Luego puede enviar al cliente una respuesta con los detalles de la entrega. La automatización de estos pasos rutinarios reduce el trabajo manual de los agentes y ayuda a resolver las solicitudes comunes más rápido.
La IA agéntica permite que los sistemas de atención al cliente vayan más allá de responder preguntas y completen las tareas de servicio en nombre de los clientes. Estos agentes de servicio de IA pueden analizar una solicitud, determinar los pasos necesarios para resolverla y actuar en múltiples sistemas, incluso otros agentes y asistentes de IA, para resolver consultas sin intervención humana.
Por ejemplo, si un cliente informa que un producto entregado llegó dañado, un sistema de IA agéntica puede analizar la solicitud, verificar los detalles del pedido y la elegibilidad de la cobertura, y determinar las resoluciones adecuadas. El sistema puede iniciar automáticamente un pedido de reemplazo, generar una etiqueta de devolución y enviar actualizaciones de confirmación al cliente en lugar de esperar a que el agente de soporte revise y procese la solicitud.
Al completar las tareas de servicio rutinarias de forma independiente y, a veces, de manera inmediata, la IA agéntica reduce el tiempo entre la solicitud de un cliente y su resolución.
Los siguientes beneficios destacan las formas clave en que los tiempos de respuesta más rápidos respaldados por IA pueden mejorar el rendimiento de la atención al cliente y fortalecer la experiencia del cliente con IA.
Disponibilidad en cualquier momento: los sistemas impulsados por IA pueden responder a los clientes en cualquier momento del día. Esta disponibilidad durante todo el día permite a las empresas brindar soporte fuera del horario comercial normal sin requerir grandes equipos de soporte nocturno. La disponibilidad continua garantiza que los clientes reciban soporte siempre que lo necesiten.
Mayor retención del cliente: es más probable que los clientes se mantengan leales a las empresas que responden rápidamente a sus necesidades. Las respuestas tardías pueden hacer que los clientes pierdan la confianza en una marca y busquen alternativas, lo que aumenta el riesgo de pérdida de clientes. Facilitar una comunicación más ágil gracias a la IA ayuda a las empresas a mantener relaciones más sólidas con sus clientes.
Mejora de la satisfacción del cliente: cuando los clientes reciben respuestas rápidas a sus preguntas, es menos probable que se frustren mientras esperan ayuda. La IA permite a las empresas responder a las solicitudes casi al instante, lo que puede mejorar considerablemente la experiencia general del servicio. Las respuestas más rápidas a menudo conducen a puntuaciones de satisfacción del cliente (CSAT) más altas.
Mayor capacidad de soporte: a medida que las empresas crecen, el número de consultas de los clientes suele aumentar. Los sistemas de IA pueden gestionar grandes volúmenes de consultas de clientes al mismo tiempo sin que se formen largas colas. Este enfoque ayuda a las empresas a escalar sus operaciones de soporte mientras evita tiempos de respuesta lentos.
Mayor eficiencia del equipo de soporte: la IA reduce la cantidad de trabajo manual requerido para gestionar las solicitudes de soporte entrantes. Tareas como la clasificación de tickets, el análisis de mensajes y las sugerencias de respuesta se pueden gestionar de forma automática. Esta eficiencia permite a los agentes humanos dedicar más tiempo a resolver problemas complejos en lugar de realizar tareas repetitivas.
Una atención al cliente más coherente: los sistemas de IA pueden ofrecer respuestas coherentes basadas en la información y las políticas aprobadas por la empresa. Esta capacidad reduce la posibilidad de respuestas incoherentes que a veces ocurren cuando varios agentes manejan solicitudes similares. Ofrecer respuestas coherentes mejora la experiencia de atención al cliente y respalda la estrategia más amplia de experiencia del cliente de una empresa.
Reducción de costos operativos: la IA automatiza las interacciones rutinarias y ayuda a los agentes de soporte, lo que puede reducir el costo general de las operaciones de atención al cliente. Las empresas pueden responder a más solicitudes sin aumentar drásticamente los niveles de personal. Este enfoque crea un modelo de soporte más eficiente y, al mismo tiempo, mantiene tiempos de respuesta rápidos.
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1. CEO Outlook 2025: IBM’s Arvind Krishna advises customers how to achieve AI success, Cloud Wars. 10 de enero de 2025. Actualizado el 3 de febrero de 2025
2. AI-powered productivity: Customer service, IBM Institute for Business Value (IBV). Publicado originalmente el 15 de agosto de 2025
3. AI in Action, Episodio 4: Save people from screaming “representative”. 30 de julio de 2024