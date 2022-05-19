En 10 segundos pueden pasar muchas cosas

¿Cuándo se convertirían 10 segundos en un gran problema? Cuando se trata del rendimiento de las aplicaciones.

Para las aplicaciones de microservicios nativas de la nube, 10 segundos es mucho tiempo.

Las cosas que pueden sucederle a sus aplicaciones en 10 segundos son inagotables y la mayoría no son buenas.

Pero, antes de profundizar en los detalles sobre lo que podría suceder con sus aplicaciones, veamos algunos eventos del mundo real que muestran lo que puede suceder en 10 segundos:

Usain Bolt puede ganar la medalla de oro de los 100 metros en los Juegos Olímpicos en 9.58 segundos, para ser exactos.

Un semáforo puede cambiar de verde a amarillo y luego a rojo.

Los usuarios deciden en 10 segundos si quieren permanecer en su sitio web.

Curar el hipo.

Desempañar el espejo después de una ducha.

Doblar una camiseta en dos movimientos.

Hace todo tipo de cálculos mentales.

Resolver un cubo Rubik en 2 movimientos.

Abrir una cerradura con un clip.

Nos gusta especialmente el ejemplo de Usain Bolt porque esa distancia es un largo camino para correr en menos de 10 segundos.

Para el rendimiento y la disponibilidad de aplicaciones nativas de la nube, 10 segundos es una eternidad. Las transacciones se realizan a toda velocidad a través de Internet, lo que mantiene las ruedas del comercio bien lubricadas.

¿Qué puede suceder en 10 segundos si algo sale mal? Bueno, miles de transacciones pueden sufrir retrasos o fallos y no completarse en absoluto.

Con este tipo de problema, los ingresos pueden caer debido a la pérdida de ventas. Los clientes abandonarán los carritos de compras y su sitio y buscarán otro lugar para comprar lo que quieren. Y su imagen de marca puede padecerlo.

Entonces, ¿por qué sería aceptable que las herramientas de observabilidad capturen métricas lentamente o, peor aún, muestreen y agreguen métricas y trazas? ¿Cómo puede una plataforma así considerar equivalente a una plataforma de observabilidad, como la plataforma IBM Instana que recopila y contextualiza información a la velocidad de los microservicios modernos? Permiten que los problemas descritos anteriormente persistan durante un período prolongado de tiempo hasta que la información que necesita para remediar el problema esté disponible.