Una mirada al marco de gestión ética de la IA de IBM

“Las organizaciones son responsables de garantizar que los proyectos de IA que desarrollan, despliegan o utilizan no tengan consecuencias éticas negativas”, según Gartner. Sin embargo, aunque el 79 % de los ejecutivos dice que la ética de la IA es importante para su enfoque de IA en toda la empresa, menos del 25 % ha puesto en práctica los principios de gobernanza de la ética. En un nuevo estudio de caso con IBM, Gartner habla sobre cómo establecer un marco de gobernanza para agilizar el proceso de detección y gestión de preocupaciones éticas de tecnología en proyectos de IA.

Abordar la necesidad de un marco de gobernanza de la IA

El estudio de caso observa que, “a medida que la IA se adopta más ampliamente en las operaciones comerciales, las organizaciones deben asegurarse de que esta tecnología se utilice de manera ética”. A medida que se expanden los casos de uso de la IA, los principios amplios y abstractos resultan insuficientes al no proporcionar procesos claros para la revisión legal y ética.

La infraestructura de gobernanza de IBM se basa en cuatro roles clave dentro de la compañía:

  • El Comité Asesor de Políticas: líderes globales de alto nivel que supervisan la Junta de Ética de IA y ayudan a establecer la estrategia y la tolerancia al riesgo de la empresa.
  • El Consejo de Ética de IA: un organismo central e interdisciplinario que respalda un proceso centralizado de gobernanza, revisión y toma de decisiones para las políticas, prácticas, comunicaciones, investigaciones, productos y servicios de IBM en materia de ética. La Junta publicó recientemente su punto de vista sobre los modelos fundacionales que abordan los riesgos que plantea la IA generativa.
  • Puntos focales de ética de IA: representantes de unidades de negocio capacitados en ética de IA, que actúan como puntos de primer contacto para identificar inquietudes, mitigar los riesgos relacionados para cada caso de uso y derivar los problemas al Consejo de Ética de IA cuando sea necesario.
  • Una red de defensa: una red de base compuesta por empleados de los distintos flujos de trabajo de la junta que comparten y promueven los principios de tecnología ética de IBM dentro de sus equipos y escalan iniciativas de IA ética en toda la organización.

Además, la Oficina de Proyectos de Ética de IA de CPO apoya todas estas iniciativas, sirviendo como enlace entre los roles de gobernanza, apoyando la implementación de prioridades de ética de tecnología, ayudando a establecer agendas del Consejo de Ética de IA y asegurando que este se mantenga actualizado sobre las tendencias de las industrias y la estrategia de la empresa.

Crear una cultura de IA responsable

IBM ha definido públicamente su enfoque multidisciplinario y multidimensional de la ética de la IA, basado en principios de confianza y transparencia. Estos fundamentos sustentan el trabajo del Consejo de Ética de IA de IBM, que revisa los casos de uso de IA para ayudar a garantizar la alineación con los principios de IBM y el panorama regulatorio en evolución.

Pensando en el futuro

Empleando el marco descrito anteriormente, IBM avanza en la gobernanza ética de la IA a través de sus ofertas de productos. IBM watsonx.governance™, un componente de la cartera watsonx™ que estará disponible el 5 de diciembre de 2023, ayuda a las organizaciones a monitorizar y gobernar todo el ciclo de vida de la IA. Ayuda a acelerar flujos de trabajo de IA responsables, transparentes y explicables. Su kit de herramientas automatiza la administración de riesgos, monitorea los modelos en busca de sesgo y deriva, captura metadatos del modelo y facilita el cumplimiento de normas colaborativas en toda la organización.

IBM Consulting también ofrece amplios servicios de consultoría de IA de conformidad con nuestro enfoque de ética de IA en toda la empresa. Nuestros expertos pueden ayudar a las organizaciones a implementar IA confiable, responsable en una amplia gama de casos de uso, incluyendo atención al cliente, modernización de aplicaciones, transformación, marketing y operaciones.

 
Gartner, Case Study: An AI Governance Framework for Managing Use Case Ethics, Legal and Compliance Research Team, 20 de septiembre de 2023.

GARTNER es una marca registrada y una marca de servicio de Gartner, Inc. y/o sus filiales en EE. UU. e internacionalmente y se utiliza aquí con permiso. Todos los derechos reservados. Gartner no respalda a ningún proveedor, producto ni servicio descrito en sus publicaciones de investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a los proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hecho. Gartner renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.
