Una mirada al marco de gestión ética de la IA de IBM

El estudio de caso observa que, “a medida que la IA se adopta más ampliamente en las operaciones comerciales, las organizaciones deben asegurarse de que esta tecnología se utilice de manera ética”. A medida que se expanden los casos de uso de la IA, los principios amplios y abstractos resultan insuficientes al no proporcionar procesos claros para la revisión legal y ética.

La infraestructura de gobernanza de IBM se basa en cuatro roles clave dentro de la compañía:

El Consejo de Ética de IA : un organismo central e interdisciplinario que respalda un proceso centralizado de gobernanza, revisión y toma de decisiones para las políticas, prácticas, comunicaciones, investigaciones, productos y servicios de IBM en materia de ética. La Junta publicó recientemente su punto de vista sobre los modelos fundacionales que abordan los riesgos que plantea la IA generativa.

Puntos focales de ética de IA: representantes de unidades de negocio capacitados en ética de IA, que actúan como puntos de primer contacto para identificar inquietudes, mitigar los riesgos relacionados para cada caso de uso y derivar los problemas al Consejo de Ética de IA cuando sea necesario.

Una red de defensa: una red de base compuesta por empleados de los distintos flujos de trabajo de la junta que comparten y promueven los principios de tecnología ética de IBM dentro de sus equipos y escalan iniciativas de IA ética en toda la organización.

Además, la Oficina de Proyectos de Ética de IA de CPO apoya todas estas iniciativas, sirviendo como enlace entre los roles de gobernanza, apoyando la implementación de prioridades de ética de tecnología, ayudando a establecer agendas del Consejo de Ética de IA y asegurando que este se mantenga actualizado sobre las tendencias de las industrias y la estrategia de la empresa.