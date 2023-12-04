Una mirada al marco de gestión ética de la IA de IBM

“Las organizaciones son responsables de garantizar que los proyectos de IA que desarrollan, despliegan o utilizan no tengan consecuencias éticas negativas”, según Gartner. Sin embargo, aunque el 79 % de los ejecutivos dice que la ética de la IA es importante para su enfoque de IA en toda la empresa, menos del 25 % ha puesto en práctica los principios de gobernanza de la ética. En un nuevo estudio de caso con IBM, Gartner habla sobre cómo establecer un marco de gobernanza para agilizar el proceso de detección y gestión de preocupaciones éticas de tecnología en proyectos de IA.
El estudio de caso observa que, “a medida que la IA se adopta más ampliamente en las operaciones comerciales, las organizaciones deben asegurarse de que esta tecnología se utilice de manera ética”. A medida que se expanden los casos de uso de la IA, los principios amplios y abstractos resultan insuficientes al no proporcionar procesos claros para la revisión legal y ética.
La infraestructura de gobernanza de IBM se basa en cuatro roles clave dentro de la compañía:
Además, la Oficina de Proyectos de Ética de IA de CPO apoya todas estas iniciativas, sirviendo como enlace entre los roles de gobernanza, apoyando la implementación de prioridades de ética de tecnología, ayudando a establecer agendas del Consejo de Ética de IA y asegurando que este se mantenga actualizado sobre las tendencias de las industrias y la estrategia de la empresa.
IBM ha definido públicamente su enfoque multidisciplinario y multidimensional de la ética de la IA, basado en principios de confianza y transparencia. Estos fundamentos sustentan el trabajo del Consejo de Ética de IA de IBM, que revisa los casos de uso de IA para ayudar a garantizar la alineación con los principios de IBM y el panorama regulatorio en evolución.
Empleando el marco descrito anteriormente, IBM avanza en la gobernanza ética de la IA a través de sus ofertas de productos. IBM watsonx.governance™, un componente de la cartera watsonx™ que estará disponible el 5 de diciembre de 2023, ayuda a las organizaciones a monitorizar y gobernar todo el ciclo de vida de la IA. Ayuda a acelerar flujos de trabajo de IA responsables, transparentes y explicables. Su kit de herramientas automatiza la administración de riesgos, monitorea los modelos en busca de sesgo y deriva, captura metadatos del modelo y facilita el cumplimiento de normas colaborativas en toda la organización.
IBM Consulting también ofrece amplios servicios de consultoría de IA de conformidad con nuestro enfoque de ética de IA en toda la empresa. Nuestros expertos pueden ayudar a las organizaciones a implementar IA confiable, responsable en una amplia gama de casos de uso, incluyendo atención al cliente, modernización de aplicaciones, transformación, marketing y operaciones.
Dirija, gestione y monitoree su IA con una única cartera para acelerar una IA responsable, transparente y explicable.