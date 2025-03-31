La IA está a la vanguardia de un número creciente de decisiones empresariales en el ámbito empresarial de TI. Desde impulsar la productividad hasta proporcionar información de siguiente nivel, la IA está transformando fundamentalmente la manera en que operan las empresas modernas. Mientras tanto, los mainframes siguen manejando más del 70 % de las cargas de trabajo transaccionales del mundo en todas las industrias y han evolucionado para impulsar la innovación digital actual.
Las organizaciones que buscan lograr una verdadera innovación se dan cuenta de que los mainframes y la IA son socios y los catalizadores de futuras iniciativas y estrategias. Las principales áreas de enfoque incluyen capacidades de IA integradas, confiabilidad crítica, arquitectura de seguridad, cumplimiento, potencia de procesamiento, adaptabilidad y flexibilidad. En pocas palabras, los mainframes proporcionan ventajas que son indispensables en la computación empresarial moderna y las estrategias comerciales de IA.
Los mainframes han redefinido su función dentro de una infraestructura de TI moderna. Estos sistemas capacitan a las organizaciones a través de aceleradores de IA integrados en el chip, impulsando la velocidad y la escala con menor latencia para ayudar a las empresas a lograr más. Los mainframes actuales son potencias capaces de manejar 1 billón de transacciones web diariamente con la seguridad y la confiabilidad como principales prioridades. Y como las organizaciones se están dando cuenta rápidamente, las soluciones impulsadas por IA requieren enormes cantidades de energía y potencia de procesamiento.
Con la IA infundida directamente en las operaciones de mainframe para impulsar el procesamiento, las empresas pueden obtener insights en tiempo real con un mayor rendimiento y tiempos de respuesta reducidos. Al mantener las inferencias conectadas al mainframe, las organizaciones pueden lograr resultados de IA más rápidos y rentables.
Cuando los minutos de tiempo de inactividad pueden costar millones de dólares, los mainframes actuales se destacan por su legendaria confiabilidad. Con un rendimiento de tiempo de actividad del 99.99999 %, lo que se traduce en apenas unos segundos de tiempo de inactividad al año o menos, los mainframes actuales proporcionan las capacidades operativas continuas que exigen las empresas modernas. No se trata solo de mantener los sistemas en funcionamiento; se trata de mantener la confianza de los clientes, socios y stakeholders que dependen de servicios siempre disponibles.
Por ejemplo, cuando los principales bancos procesan millones de transacciones durante las compras en fechas especiales, necesitan un procesamiento confiable y de alta velocidad que no deje a los clientes esperando a la hora de pagar. Con la banca, la atención médica y otras industrias con uso intensivo en datos, el riesgo mínimo de tiempo de inactividad que ofrecen los mainframes es un imperativo estratégico.
A medida que estas industrias integran herramientas de IA en sus propias operaciones, este tiempo de actividad ayuda a reducir una multitud de desafíos, incluido el mantenimiento del acceso a datos e insights valiosos. El mainframe simplemente no tiene competidor en términos de tiempos de respuesta rápidos para obtener insights empresariales más rápidos, entregados de manera experta por soluciones de IA.
Con la aparición de amenazas cibernéticas cada vez más sofisticadas, los mainframes ofrecen una ventaja estratégica a través de su arquitectura de seguridad integral.
Los mainframes proporcionan un nivel de seguridad que está integrado en su propia estructura gracias a las siguientes características:
Los mainframes modernos llevan la detección en tiempo real de amenazas un paso más allá con capacidades de seguridad cuántica y aceleradas por IA para abordar de manera proactiva el futuro de las ciberamenazas. Las empresas pueden reforzar las medidas de seguridad mediante la IA detectando anomalías y generando informes que conduzcan a información valiosa relacionada con las amenazas.
Muchos mainframes modernos cuentan con marcos de cumplimiento integrados y un seguimiento de auditoría robusto. Esto los hace valiosos para organizaciones que emplean datos sensibles en su IA y deben cumplir con estrictos requisitos regulatorios. Por ejemplo, las compañías de seguros deben manejar de forma segura la información valiosa, como la información del paciente, los registros médicos y la información de facturación. Esta arquitectura de seguridad inherente puede reducir el riesgo, simplificar el cumplimiento normativo y proporcionar tranquilidad a las organizaciones que manejan operaciones confidenciales.
Si bien las plataformas en la nube sobresalen en muchas áreas, los mainframes siguen siendo altamente efectivos en el manejo de cargas de trabajo transaccionales complejas y de gran volumen. Los mainframes tienen la capacidad de aprovechar completamente el potencial de las soluciones impulsadas por IA.
Su capacidad para procesar millones de transacciones por segundo con tiempos de respuesta de microsegundos hace que los mainframes sean ideales para lograr procesamiento financiero en tiempo real, transformaciones de datos a gran escala y operaciones de negocio críticas. La inferencia de baja latencia para trabajos urgentes, como cargas de trabajo en transacciones o en tiempo real, ayuda a garantizar que los resultados basados en insights se entreguen a las empresas y a sus clientes a un gran volumen y con rapidez.
La potencia de procesamiento de alta velocidad del mainframe se traduce directamente en capacidades empresariales, como la capacidad de gestionar las carga de trabajo pico durante las compras navideñas, procesar transacciones bancarias globales al final del día o gestionar sistemas de reservaciones aéreas. En cada uno de estos escenarios, el mainframe es el héroe silencioso que impulsa el valor para los clientes.
Si bien las inversiones iniciales en tecnología de mainframe son sustanciales, se ha demostrado que los beneficios económicos a largo plazo superan los costos. Gracias a la consolidación de los footprints de la infraestructura, la reducción de los gastos operativos y las características de rendimiento predecibles, los mainframes suelen presentar un costo total de propiedad menor en comparación con los sistemas distribuidos que gestionan cargas de trabajo similares.
Varias características del mainframe contribuyen a la eficiencia económica:
Los beneficios de costo también van más allá del sistema. Los sistemas impulsados por IA requieren menos mantenimiento y esfuerzo por parte de la fuerza laboral gracias a sus controles, detecciones y alertas inteligentes.
Los mainframes modernos están diseñados para reducir el consumo de energía y las footprints inmobiliarios, ya sea on-prem o en un centro de datos. Este enfoque en la sustentabilidad no solo aumentará el retorno de la inversión (ROI), sino que también mejorará la eficiencia del centro de datos para un impacto ambiental positivo.
Los mainframes demuestran su agilidad estratégica al integrarse perfectamente con los servicios en la nube para completar una estrategia de transformación digital centrada en la IA. Al admitir lenguajes de programación populares, contenerización y arquitecturas de microservicios, los mainframes ayudan a las organizaciones a utilizar sus inversiones mientras adoptan prácticas de desarrollo modernas.
Un significativo 88 % de los 2500 ejecutivos de TI de todo el mundo encuestados por el IBM Institute for Business Value (IBV) coinciden en que la modernización de aplicaciones en mainframes es esencial para el éxito a largo plazo. Los desarrolladores pueden utilizar la IA para modernizar o crear aplicaciones de forma más rápida y eficiente, al tiempo que cierran las brechas de habilidades.
La adaptabilidad es la clave para optimizar las cargas de trabajo y emplear nuevas capacidades de IA, al tiempo que se reducen los costos y se protegen los datos de misión crítica. Los mainframes sirven como puente entre los sistemas establecidos y las tecnologías emergentes, proporcionando una plataforma estable para la innovación y manteniendo la excelencia operativa.
A medida que las organizaciones redefinen lo que es posible con las soluciones de IA, los mainframes continúan evolucionando y adaptándose como vehículos para la transformación del negocio. Las organizaciones con visión de futuro reconocen el valor estratégico de los mainframes como base para la innovación y el crecimiento. Su combinación única de confiabilidad, seguridad, potencia de procesamiento, adaptabilidad y eficiencia económica los convierte en una herramienta esencial para el éxito de las operaciones empresariales.
