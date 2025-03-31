Cuando los minutos de tiempo de inactividad pueden costar millones de dólares, los mainframes actuales se destacan por su legendaria confiabilidad. Con un rendimiento de tiempo de actividad del 99.99999 %, lo que se traduce en apenas unos segundos de tiempo de inactividad al año o menos, los mainframes actuales proporcionan las capacidades operativas continuas que exigen las empresas modernas. No se trata solo de mantener los sistemas en funcionamiento; se trata de mantener la confianza de los clientes, socios y stakeholders que dependen de servicios siempre disponibles.

Por ejemplo, cuando los principales bancos procesan millones de transacciones durante las compras en fechas especiales, necesitan un procesamiento confiable y de alta velocidad que no deje a los clientes esperando a la hora de pagar. Con la banca, la atención médica y otras industrias con uso intensivo en datos, el riesgo mínimo de tiempo de inactividad que ofrecen los mainframes es un imperativo estratégico.

A medida que estas industrias integran herramientas de IA en sus propias operaciones, este tiempo de actividad ayuda a reducir una multitud de desafíos, incluido el mantenimiento del acceso a datos e insights valiosos. El mainframe simplemente no tiene competidor en términos de tiempos de respuesta rápidos para obtener insights empresariales más rápidos, entregados de manera experta por soluciones de IA.