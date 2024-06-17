Seis verdades duras que los directores ejecutivos (CEO) deben enfrentar en la era de la IA generativa

Un hombre sentado en su escritorio hablando con su computadora portátil gesticulando con las manos

El auge de la IA generativa es un momento decisivo para los directores ejecutivos (CEO). Todos los ojos están puestos en ellos y en las decisiones que toman ahora para guiar a sus organizaciones hacia el futuro.

Hay un emocionante lienzo de oportunidades por delante con la IA generativa: mejorar la productividad en prácticamente todas las funciones empresariales, ofrecer nuevos y emocionantes tipos de experiencias del cliente y potenciar el desarrollo de nuevos productos y servicios digitales, todo respaldado por la entrega de tecnología transformada.

Para convertir estas oportunidades en realidad, el reciente episodio de AI Academy de IBM identifica cinco pilares clave que deben existir.

  • Estrategia: defina una estrategia clara de IA generativa, identificando casos de uso prioritarios que se vinculen con el valor comercial tangible y el retorno de la inversión (ROI).
  • Centro de control de IA: al escalar la IA, tendrá muchas tecnologías y modelos de IA ejecutándose en diferentes lugares. Un centro de control de IA puede ser la capa que conecta y envuelve múltiples modelos, proporcionando gobernanza de la IA y acceso seguro a sus datos propietarios.
  • Datos: desbloquee todo el potencial de sus datos, reuniendo el tesoro de sus datos patentados con los modelos adecuados para que pueda aprovechar nuevas fuentes de valor.
  • Modelo operativo: replantee todo su modelo operativo de Transformación para ayudar a su organización a mover rápidamente de la idea al producto mínimo viable (MVP) a una solución a escala, con un enfoque en ofrecer experiencia humana fluida.
  • Personas: piense más allá de hacer que su personal sea más eficiente. Hay que reimaginar cómo se realiza el trabajo y crear nuevas habilidades, roles y carreras para impulsar la organización impulsada por la IA del futuro.

Una cosa está muy clara: los directores ejecutivos no pueden dirigir los negocios del mañana con la mentalidad de hoy. La IA generativa es mucho más que una herramienta para mejoras incrementales. Cambiará el negocio en sí mismo, si los líderes se enfrentan a algunas verdades duras.

El nuevo estudio del director ejecutivo (CEO) del IBM Institute for Business Value 2024 ha identificado seis verdades duras que los directores ejecutivos (CEO) deben enfrentar de frente para prosperar en esta nueva era de negocios y tecnología.

 

 

Verdad dura #1: Su equipo no es tan fuerte como piensa

El auge de la IA generativa desató un intenso debate sobre su impacto en la fuerza laboral. Mientras que algunos argumentan que creará nuevos empleos, otros advierten que los eliminará. La realidad es que hará ambas cosas. Considere esto: un pequeño porcentaje de empleos puede crearse recientemente, un pequeño porcentaje puede desaparecer; ¿Qué pasa con el gran porcentaje en el medio que se transformará?

A medida que los directores ejecutivos (CEO) se apresuran a mover en materia de IA generativa, comprenden que esta tecnología redefinirá los puestos de trabajo y las tareas en todos los niveles. Ya, el 51 % de los director ejecutivo (CEO) dicen que actualmente están contratando para puestos relacionados con la IA generativa que no existían el año pasado. Sin embargo, a pesar de este rápido ritmo de cambio, solo el 44 % dice haber evaluado el impacto de la IA generativa en su fuerza laboral.

Los líderes deben considerar el futuro y preguntarse qué habilidades rutinarias y mundanas cubrirán los asistentes de IA, y qué habilidades serán más importantes para las personas. Esto resaltará la importancia de las habilidades humanas innatas, como la creatividad, el diseño, la ética, el pensamiento crítico, las comunicaciones y la capacidad de hacer las preguntas correctas.

Es tarea de los líderes empoderar a su gente para que aproveche la IA generativa para reinventar la forma en que trabajan. Eso significa buscar a las personas que hacen hoy los trabajos del mañana, recompensar la toma de riesgos reflexiva y dotar a los empleados de los recursos y la formación necesarios para explorar la IA generativa con confianza y responsabilidad.

Recuerde, la IA generativa no reemplazará a las personas, pero las personas que usan IA generativa reemplazarán a las personas que no lo hacen.

Verdad dura #2: el cliente no siempre tiene la razón

"Si hubiera preguntado a la gente qué quería, habría dicho caballos más rápidos".

La famosa cita a menudo atribuida a Henry Ford viene a la mente al considerar el potencial de la IA generativa en la experiencia del cliente. Imaginar una mejor solución es una cosa, pero conceptualizar un enfoque completamente nuevo para un problema es una historia diferente. Muchos directores ejecutivos (CEO) ya están adoptando esta mentalidad; clasificaron la innovación de productos y servicios como su máxima prioridad en nuestra encuesta de 2024, frente al sexto lugar del año pasado.

Las experiencias verdaderamente innovadoras se basan en el feedback de los clientes para dar a la gente lo que quiere antes incluso de que sepan que lo quiere. Pero esa conveniencia solo es valiosa cuando se construye sobre una base de confianza.

Considere la tecnología portátil (wearable). Las aplicaciones impulsadas por IA generativa pueden capturar datos sobre los hábitos de ejercicio, los patrones de sueño, la dieta y la biometría de los usuarios, y resumir los resultados. Pero primero, los usuarios necesitan aceptar que se recopilen y analicen sus datos. Explicar claramente cómo la IA generativa protegerá y procesará los datos de los clientes puede fomentar el compromiso, la lealtad y la confianza a medida que los clientes se sienten más cómodos con la IA generativa.

Con la confianza y los principios de la IA responsable como pilar, la IA generativa puede revolucionar la forma en que las compañías se conectan con los clientes, proporcionando experiencias verdaderamente personalizadas que no solo cumplen, sino que superan las expectativas.

Verdad dura #3: Los atajos tecnológicos son un callejón sin salida

A medida que los director ejecutivo (CEO) adoptan la IA generativa en sus empresas, se enfrentan a un desafío: buscar ganancias a corto plazo o invertir en el éxito a largo plazo. De hecho, dos de cada tres directores ejecutivos (CEO) afirman que están cumpliendo objetivos a corto plazo reasignando recursos de esfuerzos a largo plazo.

Pero los atajos de tecnología son un callejón sin salida. Los director ejecutivo (CEO) deben dar un paso atrás, evaluar su infraestructura tecnológica y decidir dónde es estructuralmente sólida, dónde necesitan apuntalarla y dónde deben empezar de nuevo. Las capas de experiencia de IA generativa pueden funcionar como una curita en la parte superior, protegiendo a los usuarios de la complejidad y brindando experiencias superiores para clientes y empleados. Sin embargo, todavía tienen que hacer el trabajo duro para arreglar lo que hay debajo.

Verdad dura #4: los altos ejecutivos son los mejores líderes

Hoy en día, muchos líderes sienten una intensa presión para “hacer algo” con la IA generativa. En todo los altos ejecutivos, diferentes oficiales compiten por el liderazgo y el control, y los derechos de toma de decisiones no siempre son claros.

Aun así, el desacuerdo puede ser productivo. Es el panorama completo que surge de escuchar la perspectiva de cada líder lo que muestra a los directores ejecutivos (CEO) cuál dirección debe tomar la organización.

Para garantizar que el conflicto aumente la creatividad, los líderes deben establecer reglas básicas y crear el tipo correcto de tensión constructiva. En particular, los directores ejecutivos (CEO) deben asegurarse de que sus departamentos financieros y tecnológicos tengan la dinámica de colaboración adecuada; casi dos tercios de los directores generales afirman que el éxito está directamente relacionado con la calidad de la colaboración entre los departamentos financieros y tecnológicos.

Verdad dura #5: El sentimentalismo es una debilidad cuando la experiencia es escasa

Es tentador aferrarse a lo que es cómodo y familiar en medio de un cambio tan rápido. Sin embargo, las asociaciones comerciales exitosas requieren algo más que historia, confianza y valores compartidos; exigen la voluntad de adaptarse, innovar y evolucionar.

Para mantenerse a la vanguardia, las empresas deben evaluar sus asociaciones ecosistémicas con un ojo crítico. Esto significa definir claramente lo que necesitan de sus asociaciones y hacer una pregunta difícil, pero necesaria: ¿sus socios actuales están acelerando la transformación o frenándola?

Nadie puede ser el mejor en todo, pero al asociarse con el socio adecuado, las organizaciones pueden aprovechar las fortalezas de las demás para impulsar el crecimiento y desarrollar resiliencia.

Verdad dura #6: La gente odia el progreso

La tecnología es sólo una herramienta, y su poder está en manos de sus usuarios. Si las personas deciden aprovechar el potencial de la IA generativa, las empresas pueden esperar una rápida transformación. Pero si no lo hacen, los esfuerzos se estancarán. De hecho, el 64 % de los directores ejecutivos (CEO) están de acuerdo en que el éxito con la IA generativa depende más de la adopción de las personas que de la tecnología en sí.

Sin embargo, tal como están las cosas, persiste una desconexión. Muchos empleados ven la IA generativa como algo que les está sucediendo, no como una herramienta que les ayuda. Los director ejecutivo (CEO) deben centrarse hiper en su fuerza laboral para cultivar una cultura en la que las personas sientan que son parte de la solución, especialmente cuando gran parte del cambio parece provenir de arriba hacia abajo. Imagine un futuro en el que cada empleado sea un creador, involucrado en reinventar sus roles y escribir la historia del futuro de la organización.

El futuro de los negocios pertenece a aquellos que se atreven a reinventar, a interrumpir e impulsar la transformación con coraje y convicción. Las seis verdades difíciles descritas son una llamada a la acción para que los director ejecutivo (CEO) se enfrenten a las realidades de la IA generativa y aprovechen su potencial para revolucionar su organización. Es hora de dejar “lo que siempre funcionó” y dar un salto de fe hacia una nueva tecnología, un nuevo modelo de negocio y una nueva era de innovación.

