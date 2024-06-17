Seis verdades duras que los directores ejecutivos (CEO) deben enfrentar en la era de la IA generativa

El auge de la IA generativa es un momento decisivo para los directores ejecutivos (CEO). Todos los ojos están puestos en ellos y en las decisiones que toman ahora para guiar a sus organizaciones hacia el futuro.

Hay un emocionante lienzo de oportunidades por delante con la IA generativa: mejorar la productividad en prácticamente todas las funciones empresariales, ofrecer nuevos y emocionantes tipos de experiencias del cliente y potenciar el desarrollo de nuevos productos y servicios digitales, todo respaldado por la entrega de tecnología transformada.

Para convertir estas oportunidades en realidad, el reciente episodio de AI Academy de IBM identifica cinco pilares clave que deben existir.

Estrategia : defina una estrategia clara de IA generativa, identificando casos de uso prioritarios que se vinculen con el valor comercial tangible y el retorno de la inversión (ROI).

: defina una estrategia clara de IA generativa, identificando casos de uso prioritarios que se vinculen con el valor comercial tangible y el retorno de la inversión (ROI). Centro de control de IA : al escalar la IA, tendrá muchas tecnologías y modelos de IA ejecutándose en diferentes lugares. Un centro de control de IA puede ser la capa que conecta y envuelve múltiples modelos, proporcionando gobernanza de la IA y acceso seguro a sus datos propietarios.

: al escalar la IA, tendrá muchas tecnologías y modelos de IA ejecutándose en diferentes lugares. Un centro de control de IA puede ser la capa que conecta y envuelve múltiples modelos, proporcionando gobernanza de la IA y acceso seguro a sus datos propietarios. Datos : desbloquee todo el potencial de sus datos, reuniendo el tesoro de sus datos patentados con los modelos adecuados para que pueda aprovechar nuevas fuentes de valor.

: desbloquee todo el potencial de sus datos, reuniendo el tesoro de sus datos patentados con los modelos adecuados para que pueda aprovechar nuevas fuentes de valor. Modelo operativo : replantee todo su modelo operativo de Transformación para ayudar a su organización a mover rápidamente de la idea al producto mínimo viable (MVP) a una solución a escala, con un enfoque en ofrecer experiencia humana fluida.

: replantee todo su modelo operativo de Transformación para ayudar a su organización a mover rápidamente de la idea al producto mínimo viable (MVP) a una solución a escala, con un enfoque en ofrecer experiencia humana fluida. Personas: piense más allá de hacer que su personal sea más eficiente. Hay que reimaginar cómo se realiza el trabajo y crear nuevas habilidades, roles y carreras para impulsar la organización impulsada por la IA del futuro.

Una cosa está muy clara: los directores ejecutivos no pueden dirigir los negocios del mañana con la mentalidad de hoy. La IA generativa es mucho más que una herramienta para mejoras incrementales. Cambiará el negocio en sí mismo, si los líderes se enfrentan a algunas verdades duras.

El nuevo estudio del director ejecutivo (CEO) del IBM Institute for Business Value 2024 ha identificado seis verdades duras que los directores ejecutivos (CEO) deben enfrentar de frente para prosperar en esta nueva era de negocios y tecnología.