Seis factores que impulsan el auge de las nubes de la industria

Antes de la computación en la nube, las industrias dependían de soluciones de software on-premises altamente especializadas. Por ejemplo, muchos confiaban en sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) como SAP, que requerían una personalización significativa.

A principios de la década de 2000, el auge de la computación en la nube comenzó a remodelar el escenario del software. Salesforce fue uno de los pioneros de este cambio, revolucionando la gestión de relaciones con los clientes (CRM) al trasladarla a la nube. Antes de Salesforce, los sistemas de CRM también solían ser on premises, lo que requería una costosa infraestructura de TI gestionada por equipos dedicados.

A medida que la computación en la nube maduraba, los proveedores de servicios en la nube (CSP) comenzaron a reconocer que no todas las industrias tenían los mismos requerimientos, y muchas tenían preocupaciones en torno a la seguridad de los datos, el riesgo y el cumplimiento de normas. Esto creó un obstáculo para industrias altamente reguladas, incluidas la atención médica y las finanzas, lo que ralentizó la adopción de la nube.

En la década de 2010, mientras que la nube seguía siendo principalmente un recurso de TI de uso general, algunos proveedores comenzaron a ampliar sus portfolios para ofrecer soluciones más impulsadas por las industrias para abordar las preocupaciones de seguridad y normativas. En 2012, SAP se trasladó al sector de la nube con SAP Cloud Platform, que ofrecía módulos específicos del sector, como SAP for Healthcare y SAP for Retail.

Los principales proveedores de servicios en la nube, incluido IBM Cloud, comenzaron a ofrecer soluciones especializadas para sectores como las finanzas, la venta minorista y el gobierno, incluida la inteligencia artificial (IA) y las capacidades analíticas construidas para esos sectores. En la actualidad, IBM Cloud sigue innovando en su plataforma de nube empresarial, ofreciendo soluciones en la nube seguras y conformes para industrias reguladas como el gobierno, la atención médica y las telecomunicaciones.

En 2020, IBM presentó IBM Cloud for Financial Services en colaboración con bancos asociados, incluidos Bank of America y BNP Paribas, para ayudar a las organizaciones de servicios financieros a abordar sus requisitos normativos y de ciberseguridad, al tiempo que proporciona los beneficios y la flexibilidad de la nube. El IBM Financial Services Cloud Council, un grupo de más de 130 socios tecnológicos y fintechs, trabaja con IBM para validar su postura de seguridad y cumplimiento. El grupo aborda las preocupaciones de gestión de riesgos de terceros y de terceros, la gobernanza multinube y la soberanía de datos.