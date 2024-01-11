5 formas en que IBM ayuda a los fabricantes a maximizar los beneficios de la IA generativa

Aunque todavía se encuentra en una fase inicial, la IA generativa puede proporcionar potentes capacidades de optimización a los fabricantes en las áreas que más les importan: productividad, calidad de los productos, eficiencia, seguridad de los trabajadores y cumplimiento normativo. La IA generativa puede trabajar con otros modelos de IA para aumentar la precisión y el rendimiento, como por ejemplo, aumentar las imágenes para mejorar la evaluación de la calidad de un modelo de visión por computadora. Con la IA generativa, hay menos “lecturas erróneas” y evaluaciones generales de mejor calidad.

Veamos cinco formas específicas en las que IBM ofrece soluciones expertas que han ayudado a clientes reales a incorporar la IA generativa en la planificación de operaciones futuras.