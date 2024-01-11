5 formas en que IBM ayuda a los fabricantes a maximizar los beneficios de la IA generativa

Aunque todavía se encuentra en una fase inicial, la IA generativa puede proporcionar potentes capacidades de optimización a los fabricantes en las áreas que más les importan: productividad, calidad de los productos, eficiencia, seguridad de los trabajadores y cumplimiento normativo. La IA generativa puede trabajar con otros modelos de IA para aumentar la precisión y el rendimiento, como por ejemplo, aumentar las imágenes para mejorar la evaluación de la calidad de un modelo de visión por computadora. Con la IA generativa, hay menos “lecturas erróneas” y evaluaciones generales de mejor calidad.
Veamos cinco formas específicas en las que IBM ofrece soluciones expertas que han ayudado a clientes reales a incorporar la IA generativa en la planificación de operaciones futuras.
Boletín de la industria
Obtenga insights curados sobre las noticias más importantes e intrigantes de la IA. Suscríbase a nuestro boletín semanal Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM .
Su suscripción se entregará en inglés. En cada boletín, encontrará un enlace para darse de baja. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
La capacitación de los trabajadores es una parte importante de la creación de un entorno de fabricación seguro y eficiente, pero es una pérdida de tiempo para los gerentes. La IA generativa puede ver videos y realizar un seguimiento de los pasos de capacitación de los trabajadores, incluida la observación de eventos específicos y la validación de la finalización adecuada. La IA generativa puede entonces resumir los resultados, incluyendo marcas de tiempo para que los responsables revisen el evento, ahorrando tiempo para todos. En industrias altamente reguladas, tener “pruebas” más allá de un certificado mejorará la preparación y las operaciones de la fuerza laboral. Las primeras pruebas sugieren que la IA generativa podría reducir el tiempo de capacitación en aproximadamente un 30 % y aumentar la finalización y certificación de la capacitación en un 25 %.
Los trabajadores que acceden a los procedimientos operativos estándar (SOP) a menudo tienen toneladas de preguntas, especialmente en plantas complejas, que pueden tener más de 3000 SOP. Obtener respuestas rápidas con soporte visual y sonoro de la IA generativa puede mejorar la eficiencia operativa en alrededor de un 15 % y aumentar la resolución de problemas del usuario final hasta en un 90 %. Poder consultar y confirmar pasos operativos reduce el tiempo consumido por otros trabajadores, aumenta la confianza del personal junior y mejora la adherencia general a los procedimientos.
En algunas industrias, la configuración y la puesta en marcha pueden ser tareas muy complejas, lo que puede tener consecuencias económicas significativas si no se maneja correctamente. Un ejemplo es la configuración de la limpieza de línea en la fabricación biofarmacéutica, donde la limpieza de línea ejecutada correctamente puede significar la diferencia entre un lote de medicamentos de alto valor vendido o una chatarra costosa. La IA generativa puede revisar videos para proporcionar una verificación automatizada de las configuraciones de la línea de fabricación, verificando y estableciendo la configuración correcta de la ejecución de producción. Junto con el video y la visión artificial, la IA generativa puede aumentar de forma proactiva las comprobaciones manuales de los trabajadores, reduciendo sustancialmente la repetición del trabajo y disminuyendo los errores de configuración en aproximadamente un 75 %.
Muchas industrias ya están utilizando la IA y la visión artificial para verificar la calidad. La IA generativa puede mejorar la fidelidad de las imágenes que luego se revisan para garantizar la calidad. Identificar y resumir los defectos con estrategias de mitigación ayuda a mejorar la calidad general de primer paso y podría impulsar un aumento del 80 % en la detección de errores de calidad en comparación con otros métodos. Permitir a los trabajadores modificar rápidamente una configuración de fabricación para eliminar problemas de calidad puede reducir considerablemente el número posterior de problemas de calidad, mejorar el rendimiento y mejorar la reputación del mercado.
Las multas regulatorias no son una broma y pueden costar a los fabricantes millones de dólares cada año. Y a medida que más países crean organismos reguladores y emiten regulaciones, las empresas globales se enfrentan a un entorno complejo y en constante cambio. La capacidad de verificar los procesos y políticas actuales con las bases de datos regulatorias para obtener las actualizaciones necesarias aumentará la adherencia, reducirá las multas y evitará la posible vergüenza pública de los requisitos incumplidos. La IA generativa puede impulsar una reducción del 25 % en las multas y una mejora del 60 % en el cumplimiento mediante el acceso de texto en tiempo real y consultas habladas a los organismos reguladores para ayudar a los usuarios finales.
Ahora es el momento de maximizar el uso de la IA generativa, y los expertos de IBM® Consulting pueden ayudarle a diseñar y escalar de forma rápida y segura soluciones de IA de vanguardia y automatización en toda su empresa.
Únase a IBM para un seminario web en el que demostramos cómo encontrar un retorno de la inversión (ROI) real a través de iniciativas de IA agéntica, con ejemplos en todas las industrias, casos de uso e incluso las propias historias de éxito de IBM.
Descubra por qué IBM ha sido reconocida como líder en el 2025 Gartner® Magic Quadrant™ para plataformas de ciencia de datos y machine learning.
Descubra cómo las organizaciones están pasando de lanzar IA en pilotos dispares a usarla para impulsar la transformación en el núcleo.
Acceda a nuestro catálogo completo de más de 100 cursos en línea al adquirir hoy mismo una suscripción individual o multiusuario, lo que le permitirá ampliar sus conocimientos en una amplia gama de nuestros productos a un precio bajo.
IBM® Granite es una familia de modelos de IA abiertos, de alto rendimiento y confiables, diseñados para empresas y optimizados para escalar sus aplicaciones de IA. Explore opciones de lenguaje, código, series de tiempo y medidas de protección.
Dirigida por los principales líderes de opinión de IBM, el plan de estudios está diseñado para ayudar a los líderes empresariales a obtener los conocimientos necesarios para priorizar las inversiones en IA que pueden impulsar el crecimiento.
Encuestamos a 2000 organizaciones sobre sus iniciativas de IA para descubrir qué funciona, qué no y cómo pueden avanzar.
Active estos cinco cambios de mentalidad para superar la incertidumbre, estimular la reinvención empresarial y potenciar el crecimiento con la IA agéntica.
Aprenda a incorporar con confianza la IA generativa y el aprendizaje automático en su negocio.
Entrene, valide, ajuste y despliegue IA generativa, modelos fundacionales y capacidades de machine learning con IBM watsonx.ai, un estudio empresarial de próxima generación para creadores de IA. Diseñe aplicaciones de IA en menos tiempo y con menos datos.
Ponga a trabajar la IA en su negocio con la experiencia en IA líder del sector y la cartera de soluciones de IBM a su lado.
Los servicios de IA de IBM Consulting ayudan a reinventar la forma en que las empresas trabajan con IA para la transformación.
Con la IA, IBM Concert muestra insights cruciales sobre operaciones y proporciona recomendaciones de mejora específicas de las aplicaciones. Descubra cómo Concert puede hacer avanzar su negocio.