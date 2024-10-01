Cinco consejos para establecer un equipo de innovación exitoso

A medida que las organizaciones buscan adoptar tecnologías emergentes como la IA generativa, es cada vez más crítico establecer equipos que tengan el propósito principal de aprovechar la nueva tecnología para generar valor. Los equipos de innovación impulsan el desarrollo de nuevas ideas, productos y procesos, fomentando el crecimiento y la ventaja competitiva. Al centrarse en la resolución creativa de problemas y las tendencias futuras, estos equipos ayudan a las empresas a mantenerse relevantes y adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado. Sin embargo, más del 95 % de la innovación corporativa fracasa. Entonces, ¿cómo podemos configurar los equipos de innovación para tener éxito?
Los equipos de innovación son únicos dentro de una empresa porque deben lograr múltiples objetivos distintos, incluida la investigación y el desarrollo, la educación y la entrega de proyectos. Requieren flexibilidad para probar cosas nuevas, al tiempo que pueden generar impacto de una manera madura. Tres elementos fundamentales pueden ayudar a preparar a los equipos de innovación para el éxito: una estructura de equipo única, asociación con el negocio y procesos específicos de innovación, utilizando la metodología IBM Garage para la innovación como proyecto técnico.
Los equipos de innovación a menudo están estructurados para apoyar varios objetivos cambiantes, lo que requiere una estructura de equipo flexible y diversa. A menudo, los equipos de innovación tienen la tarea de cumplir con las funciones tanto de I+D como de implementación, cada una con sus responsabilidades y flujos de trabajo únicos. Este enfoque requiere grupos funcionales distintos con sus propios equipos de apoyo, que trabajan hacia diferentes objetivos:
Estas estructuras distintas permiten al equipo de innovación explorar simultáneamente nuevas ideas y luego llevarlas al mercado de manera efectiva.
Además de las dos funciones principales (ejecución y I&D), los equipos de innovación también deben participar en los esfuerzos de educación y activación, asociándose estrechamente con el lado empresarial. Los eventos planificados, como los hackatones, y la creación de herramientas educativas, son esenciales para fomentar una cultura de innovación y cambio organizacional. Estas iniciativas requieren coordinación entre las funciones de I&D y ejecución, junto con la colaboración con las stakeholders del negocio para garantizar que las activaciones sean relevantes e impactantes. A medida que los equipos de innovación crecen, la necesidad de estructuras y procesos escalables se vuelve crítica, asegurando que tanto los aspectos exploratorios como los de entrega del equipo puedan expandirse sin perder efectividad. Este enfoque de doble función permite a los equipos de innovación seguir respondiendo tanto a las demandas del mercado como a las oportunidades internas de crecimiento.
La asociación eficaz con las unidades de negocio requiere un modelo operativo bien definido en el que una función central, como un equipo de innovación, establezca la dirección estratégica y las mejores prácticas. Este modelo permite que otras partes del negocio operen de forma independiente mientras se adhieren a las pautas establecidas. La gobernanza desempeña un papel crucial en esta colaboración al establecer normas, garantizar la alineación con los objetivos de la organización y coordinar el valor entre las distintas unidades. El equipo de gobernanza o PMO puede implementar el control por etapas para monitorear el progreso y gestionar el riesgo, al tiempo que supervisa la financiación para garantizar que los recursos se asignen a iniciativas que se alineen con los objetivos estratégicos de la empresa. Este enfoque estructurado pero flexible fomenta la innovación, impulsa la eficiencia y mantiene la coherencia en toda la organización.
IBM Garage demuestra cómo los tres pasos de crear conjuntamente, coejecutar y cooperar impulsan la innovación y el valor a través de una colaboración estructurada. Aprenda más sobre cómo puede aprovechar la metodología de IBM Garage en la sección "Nuestro método"
Los equipos de innovación a menudo se enfrentan a un sinfín de oportunidades potenciales, por lo que es crucial establecer una infraestructura para la entrada de trabajo. Este enfoque estructurado permite gestionar de manera eficiente y eficaz las solicitudes entrantes, lo que garantiza que el equipo pueda centrarse en las iniciativas más prometedoras y, al mismo tiempo, mantener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las prioridades cambiantes.
Un proceso de admisión puede cubrir muchas bases, incluida la presentación de nuevas ideas, el dimensionamiento de camisetas, la priorización, el desarrollo de productos y las actividades de comercialización, hasta el lanzamiento. Este proceso debe ir acompañado de estructuras de gobernanza adecuadas que abarquen a los líderes empresariales funcionales relevantes de toda la empresa, incluidos los de productos, legales, marketing y finanzas. En las etapas identificadas, el órgano rector realizará comentarios para aprobar el avance. Al tomar la demanda de manera estructurada, los equipos de innovación pueden ayudar a garantizar un flujo fluido entre I&D y los equipos de ejecución, minimizando el riesgo de desalineación y maximizando el potencial de resultados exitosos. Este marco es particularmente importante dada la amplitud de los puntos de contacto que los equipos de innovación tienen con el negocio, ya que les permite priorizar proyectos que se alinean con la estrategia y los objetivos generales de la empresa.
El fracaso rápido y la iteración rápida es un componente crítico del proceso de innovación. Como se puede ver en la imagen anterior, la metodología Garage se basa en iteraciones rápidas y frecuentes para ofrecer valor. Los equipos de innovación deben cultivar una cultura estable de colaboración y una cultura de feedback que fomente una comunicación abierta y honesta. Para lograr esto, los líderes deben hacer que estos procesos sean la norma dentro de sus equipos:
Al priorizar la seguridad psicológica y el feedback, los equipos de innovación pueden convertir el fracaso en una valiosa experiencia de aprendizaje que impulsa el crecimiento y la mejora con el tiempo.
La infraestructura de IBM Garage permite a las compañías generar ideas innovadoras y dota a los clientes de las prácticas y tecnología necesarias para convertir esas ideas en valor en un plazo acelerado. IBM Garage ha ayudado a los clientes a generar ideas diez veces más innovadoras y a lograr resultados un 67 % más rápido. Aprenda más sobre las prácticas de Garage y cómo Garage puede potenciar la innovación para usted.
