Cinco consejos para establecer un equipo de innovación exitoso

A medida que las organizaciones buscan adoptar tecnologías emergentes como la IA generativa, es cada vez más crítico establecer equipos que tengan el propósito principal de aprovechar la nueva tecnología para generar valor. Los equipos de innovación impulsan el desarrollo de nuevas ideas, productos y procesos, fomentando el crecimiento y la ventaja competitiva. Al centrarse en la resolución creativa de problemas y las tendencias futuras, estos equipos ayudan a las empresas a mantenerse relevantes y adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado. Sin embargo, más del 95 % de la innovación corporativa fracasa. Entonces, ¿cómo podemos configurar los equipos de innovación para tener éxito?

Los equipos de innovación son únicos dentro de una empresa porque deben lograr múltiples objetivos distintos, incluida la investigación y el desarrollo, la educación y la entrega de proyectos. Requieren flexibilidad para probar cosas nuevas, al tiempo que pueden generar impacto de una manera madura. Tres elementos fundamentales pueden ayudar a preparar a los equipos de innovación para el éxito: una estructura de equipo única, asociación con el negocio y procesos específicos de innovación, utilizando la metodología IBM Garage para la innovación como proyecto técnico.