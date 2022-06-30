Hay un interés renovado en reflexionar sobre lo que se puede y se debe hacer con los datos, cómo lograr esos objetivos y cómo verificar la alineación de la estrategia de datos con los objetivos comerciales. La asombrosa evolución de la tecnología, la nube y los analytics, y lo que significa para el uso de los datos, cambia rápidamente, lo que facilita el retraso si su estrategia de datos y los procesos relacionados no se revisan con frecuencia.
Desde multinube y multidatos hasta multiprocesos y multitecnología, vivimos en un ámbito multitodo. Afortunadamente, los enfoques actuales de gestión de datos no están limitados por restricciones tradicionales como la ubicación o los patrones de datos. La estrategia de datos y la arquitectura adecuadas permiten a los usuarios acceder a diferentes tipos de datos en diferentes lugares (on premises, en cualquier nube pública o en el borde) de manera de autoservicio. Con tecnologías como el machine learning, la inteligencia artificial o el IoT, los insights resultantes son más sofisticados y valiosos, especialmente cuando se entretejen en los procesos y flujos de trabajo de su organización.
A medida que los ecosistemas se transformaron en los últimos años y, al mismo tiempo, aumentaron las oportunidades para mejorar los resultados impulsados por los datos, algunos de los principales factores que contribuyeron impulsaron un cambio importante en la forma en que debe pensar sobre su estrategia de datos:
Cuando se trata de diseñar una estrategia de datos adecuada, me gusta aplicar algunos de los principios básicos de un modelo de negocio exitoso (escalabilidad, rentabilidad y flexibilidad para el cambio) y extender estos conceptos a la tecnología, los procesos y la organización. Las organizaciones con estrategias de datos que carecen de estos factores a menudo capturan solo un pequeño porcentaje del valor potencial de sus datos e incluso pueden aumentar los costos sin beneficios significativos.
Además de las consideraciones tradicionales de la estrategia de datos, como reconocer los datos como un activo corporativo o cambiar a una cultura basada en datos con equipos multifuncionales, aquí hay cinco recomendaciones para una estrategia de datos que use el ámbito multitodo:
Si bien los principios básicos de una estrategia de datos siguen siendo los mismos, el "cómo" ha cambiado drásticamente en el nuevo ámbito de datos y analytics, y las organizaciones más exitosas son las más adaptables al cambio al revisar las estrategias de datos. Hoy en día, los enfoques y patrones arquitectónicos, como el tejido de datos y la malla de datos, desempeñan un papel cada vez más relevante a través de tecnologías y plataformas habilitadoras, como la multinube híbrida. De cara al futuro, revise su estrategia de datos en función de las oportunidades que se presentan en el nuevo ámbito multitodo y prepárese para el cambio.
