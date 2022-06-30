Cuando se trata de diseñar una estrategia de datos adecuada, me gusta aplicar algunos de los principios básicos de un modelo de negocio exitoso (escalabilidad, rentabilidad y flexibilidad para el cambio) y extender estos conceptos a la tecnología, los procesos y la organización. Las organizaciones con estrategias de datos que carecen de estos factores a menudo capturan solo un pequeño porcentaje del valor potencial de sus datos e incluso pueden aumentar los costos sin beneficios significativos.

Además de las consideraciones tradicionales de la estrategia de datos, como reconocer los datos como un activo corporativo o cambiar a una cultura basada en datos con equipos multifuncionales, aquí hay cinco recomendaciones para una estrategia de datos que use el ámbito multitodo:

Dé la máxima prioridad a los activos de datos y aceleradores: desarrolle un proceso y una cultura en torno a los datos que permitan una verdadera estandarización, reutilización, portabilidad, velocidad de acción y reducción de riesgos en todo el ciclo de vida de los datos de extremo a extremo. Desde el inicio de los casos de uso hasta el desarrollo, despliegue, operación y escalabilidad de sus activos, su estrategia de datos debe estar respaldada por las tecnologías y la plataforma adecuadas para permitir soluciones totalmente operativas y escalables. Establecer un verdadero modelo operacional centrado en la empresa: es crítico contar con el modelo operativo correcto que esté completamente alineado con los objetivos del negocio de la organización y su ecosistema de asociaciones. Esto requiere una comprensión profunda de las fortalezas y debilidades de la organización. Adopte las mejores prácticas, pero huya de los enfoques puramente académicos. Piense en grande, pero priorice y articule planes realistas y aplicables en la práctica, estableciendo los modelos de asociación adecuados en el camino. Dicho esto, adopte y amplíe las técnicas ágiles tan pronto como pueda. Revise el alcance y el enfoque de la gobernanza de datos: en este escenario, las funciones, los procesos y las tecnologías de gobernanza de datos deben revisarse constantemente para gestionar la calidad de los datos, los metadatos, la catalogación de datos, el acceso de autoservicio a los datos, la seguridad y el cumplimiento en todo el ciclo de vida de los datos y analytics de toda la empresa. Amplíe la gobernanza de datos para fomentar la confianza en sus datos creando transparencia, eliminando sesgos y garantizando la explicabilidad de los datos y los insights impulsados por el machine learning y la IA. No pierda de vista lo básico: para mejorar los resultados empresariales, aproveche los datos de forma sostenible y dé prioridad a los proyectos que sean escalables, rentables, adaptables y repetibles para obtener resultados tanto a corto como a largo plazo. En todos los casos, la estrategia de datos debe estar estrechamente alineada con los objetivos y la estrategia del negocio y construirse sobre una arquitectura de datos sólida y regida. Puede ser tentador saltar rápidamente a analytics avanzados y casos de uso de IA con la promesa de resultados asombrosos sin haber considerado todas las implicaciones de la ecuación, pero recuerde que no hay IA sin IA. “Mostrar y contar”: use las experiencias comprobadas, las nuevas tecnologías y los activos existentes tanto como sea posible, y no olvide mostrar los resultados rápidamente. Con las capacidades que ofrecen los entornos multinube híbridos y los métodos innovadores de creación conjunta y aceleración, como IBM Garage, tiene las herramientas para diseñar, implementar y evolucionar su estrategia de datos para ofrecer continuamente resultados empresariales. Al mostrar resultados tangibles, fomentar la adopción y operacionalizar a escala, puedes reducir riesgos y acelerar el camino hacia una cultura duradera, basada en datos.

Si bien los principios básicos de una estrategia de datos siguen siendo los mismos, el "cómo" ha cambiado drásticamente en el nuevo ámbito de datos y analytics, y las organizaciones más exitosas son las más adaptables al cambio al revisar las estrategias de datos. Hoy en día, los enfoques y patrones arquitectónicos, como el tejido de datos y la malla de datos, desempeñan un papel cada vez más relevante a través de tecnologías y plataformas habilitadoras, como la multinube híbrida. De cara al futuro, revise su estrategia de datos en función de las oportunidades que se presentan en el nuevo ámbito multitodo y prepárese para el cambio.

Aprenda más sobre cómo diseñar su estrategia de datos; consulte The Data Differentiator.

Aprenda más sobre nuestras soluciones de datos y analytics de IBM, visite nuestra página de datos and analytics impulsados por IA.