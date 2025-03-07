Siguiendo los pasos del sector privado, el gobierno federal está comenzando a aprovechar el poder transformador de la inteligencia artificial (IA). A partir de diciembre de 2023, la Oficina de Responsabilidad del Gobierno (GAO) informó de casi 1200 casos de uso actuales y previstos de IA en 20 agencias federales.



La Comunidad de Práctica de Inteligencia Artificial de la Oficina de Administración y Presupuesto ya ha atraído a 12 000 miembros en más de 100 agencias gubernamentales federales, estatales y locales.

A medida que la IA se arraiga, IBM continúa aprovechando su profunda experiencia con el gobierno federal ayudando a las agencias a comprender cómo implementar esta nueva tecnología. En la base de nuestros esfuerzos de IA se encuentra nuestra asociación con Amazon Web Services (AWS), que nos permite ofrecer soluciones innovadoras de IA basadas en pilas de tecnología de AWS.

Juntos, IBM y AWS están ayudando a las agencias federales a navegar por las complejidades de la implementación de la IA e identificar áreas de oportunidad, desde pruebas de concepto (POC) hasta sistemas totalmente operativos, al tiempo que ayudan a garantizar el cumplimiento de los estrictos requisitos de seguridad y gobernanza de datos.



5 preguntas clave pueden guiar a las agencias federales a medida que implementan la IA: