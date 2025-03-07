Siguiendo los pasos del sector privado, el gobierno federal está comenzando a aprovechar el poder transformador de la inteligencia artificial (IA). A partir de diciembre de 2023, la Oficina de Responsabilidad del Gobierno (GAO) informó de casi 1200 casos de uso actuales y previstos de IA en 20 agencias federales.
La Comunidad de Práctica de Inteligencia Artificial de la Oficina de Administración y Presupuesto ya ha atraído a 12 000 miembros en más de 100 agencias gubernamentales federales, estatales y locales.
A medida que la IA se arraiga, IBM continúa aprovechando su profunda experiencia con el gobierno federal ayudando a las agencias a comprender cómo implementar esta nueva tecnología. En la base de nuestros esfuerzos de IA se encuentra nuestra asociación con Amazon Web Services (AWS), que nos permite ofrecer soluciones innovadoras de IA basadas en pilas de tecnología de AWS.
Juntos, IBM y AWS están ayudando a las agencias federales a navegar por las complejidades de la implementación de la IA e identificar áreas de oportunidad, desde pruebas de concepto (POC) hasta sistemas totalmente operativos, al tiempo que ayudan a garantizar el cumplimiento de los estrictos requisitos de seguridad y gobernanza de datos.
5 preguntas clave pueden guiar a las agencias federales a medida que implementan la IA:
Muchas agencias de gobierno a menudo adoptan un enfoque justificadamente cauteloso para aplicar la IA. La implementación de nuevas tecnologías no está exenta de riesgos y la IA es una poderosa herramienta que requiere barandillas.
Un buen lugar para comenzar es con procesos de backend que se centran en sintetizar información para acelerar los procesos de toma de decisiones. Como primer paso, guiamos a las agencias a buscar flujos de trabajo que tengan el mayor backlog de la organización. ¿Qué presenta el mayor obstáculo para el trabajo de misión crítica? A menudo, ese es un buen lugar para comenzar con la IA.
A partir de ahí, identificamos la actividad principal y desarrollamos una solución de IA que puede ayudar a optimizar drásticamente el flujo de trabajo.
En el corto periodo de tiempo que las agencias gubernamentales han estado explorando la IA, ya han surgido distintos casos de uso. Si usted es una agencia que busca agilizar procesos, aquí tiene 4 casos de uso poderosos de IA a considerar:
Estar abierto a buscar POC y experimentar con la tecnología de IA es un buen comienzo, pero muchas agencias se estancan en esta fase cuando sus esfuerzos se estancan. Esto puede afectar negativamente al personal que ya ve su potencial en sus tareas diarias.
IBM ayuda a las agencias a ir más allá de las fases piloto mediante el desarrollo de hojas de ruta integrales. Estas hojas de ruta consideran la pila de tecnología necesaria (incluida la infraestructura y el software de terceros), las estimaciones de costos y la orientación sobre la adquisición para el despliegue a escala.
Trabajamos con las agencias para determinar el modelo operativo final, incluyendo las responsabilidades operativas, el soporte de modelos de IA, el monitoreo y mantenimiento continuos y estrategias para abordar la desviación del modelo.
Para los organismos públicos, la seguridad es primordial. Afortunadamente, AWS incorpora medidas de seguridad en sus productos de IA. Por ejemplo, Bedrock, que se utiliza para crear aplicaciones de IA generativa, nunca utiliza datos de clientes para entrenar sus modelos.
En cambio, las agencias individuales conservan el control seguro de sus datos y modelos únicos, utilizando sus propios datos para entrenar sus modelos. El uso de los recursos de AWS nos permite minimizar los riesgos de seguridad de los datos y, al mismo tiempo, permite a las agencias cumplir de manera eficiente con los requisitos de cumplimiento normativo.
La colaboración de IBM con AWS aprovecha los beneficios de cumplimiento y seguridad de AWS GovCloud, que cumple con FedRAMP y ofrece la Autoridad Provisional de Operación de la Junta de Autorización Conjunta (JAB P-ATO) y Autorizaciones de Múltiples Agencias (A-ATO) para niveles de alto impacto. También admitimos requisitos de residencia de datos más estrictos dentro de GovCloud.
Mantener la calidad de los datos es crucial para las implementaciones seguras de IA. IBM® InfoSphere Information Server for Data Quality utiliza NLP para ayudar a limpiar y clasificar los datos, especialmente dentro de los sistemas de planificación de recursos empresariales de las agencias.
Las agencias que se asocian con IBM obtienen acceso a 3 pilas de tecnología de IA generativa de AWS que se adaptan a diferentes niveles de madurez:
IBM también ofrece la plataforma de datos e IA IBM® watsonx, que utiliza el nodo GP2 de AWS para el procesamiento. Nuestra plataforma watsonx se puede aprovisionar como una solución totalmente administrada en AWS e incluye estos componentes:
Uno de los beneficios del estrecho trabajo de IBM con AWS es que watsonx permite a las agencias combinar fuentes de datos, incluidas las bases de datos IBM® Db2, AWS S3 y Aurora. El acceso a datos de diversas fuentes proporciona a las agencias insights más rápidos sin el costo y la complejidad adicionales.
IBM Db2 también se ofrece como un servicio gestionado a través de AWS. Con acceso a las GPU Nvidia de AWS para instancias de computación acelerada, las agencias pueden usar Db2 para entrenar y desplegar sus propios LLM.
Lea el punto de vista de IBM: Cinco áreas clave para que los gobiernos desplieguen responsablemente la IA generativa - Blog de IBM
IBM® Consulting, con una larga trayectoria de servicio a agencias de gobierno, obtuvo la competencia de IA generativa de AWS, fortaleciendo aún más nuestra experiencia federal. Al asociarnos con AWS, estamos desarrollando soluciones innovadoras impulsadas por IA para abordar desafíos de gobierno comunes, ayudando a las agencias a cumplir sus misiones de manera segura y eficiente. Estas soluciones proactivas permiten ofrecer un servicio más rápido y mejor a los ciudadanos, al tiempo que preparan a las agencias para el futuro.
