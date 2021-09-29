Las crecientes expectativas de clientes y empleados no son un fenómeno nuevo. Las nuevas expectativas siempre han impulsado a las empresas a transformarse y hacer frente a nuevos desafíos, al tiempo que crean nuevas oportunidades de crecimiento y aceleración. Pero el mundo de hoy es diferente y nos encontramos en una encrucijada magnificada por la pandemia e implacable con las empresas que se aferran y esperan que las cosas vuelvan a ser como solían ser.

Pero las empresas que miran hacia adelante, aceptan los desafíos y se comprometen con una transformación real son las que continúan separándose de su competencia. Están emergiendo como las empresas modernas de hoy y estarán mejor posicionadas para atraer a los clientes más valiosos, empleados leales y socios comprometidos.

Esta nueva dinámica empresarial, con prioridades cambiantes, condiciones de mercado en constante cambio y modelos de negocio emergentes, ha ofrecido a IBM la oportunidad de reinventar y ampliar nuestro informe anual The State of Salesforce. Este año, en nuestra décima edición, miramos hacia adelante y compartimos insights sobre cómo los líderes de nivel C de todo el mundo ven Salesforce, su cartera en expansión y cómo permite un enfoque moderno para el liderazgo empresarial.

Explore The State of Salesforce: Future of Business 2021-2022

A continuación, comparto un resumen de las tres nuevas reglas que darán forma al futuro de los negocios: reglas que guiarán la creación de una ventaja competitiva e involucrarán a sus clientes y empleados en todo el mundo. Espero que este resumen le resulte útil y le animo a leer el informe completo y profundizar en nuestra investigación, opiniones de expertos y orientación.