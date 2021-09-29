Las crecientes expectativas de clientes y empleados no son un fenómeno nuevo. Las nuevas expectativas siempre han impulsado a las empresas a transformarse y hacer frente a nuevos desafíos, al tiempo que crean nuevas oportunidades de crecimiento y aceleración. Pero el mundo de hoy es diferente y nos encontramos en una encrucijada magnificada por la pandemia e implacable con las empresas que se aferran y esperan que las cosas vuelvan a ser como solían ser.
Pero las empresas que miran hacia adelante, aceptan los desafíos y se comprometen con una transformación real son las que continúan separándose de su competencia. Están emergiendo como las empresas modernas de hoy y estarán mejor posicionadas para atraer a los clientes más valiosos, empleados leales y socios comprometidos.
Esta nueva dinámica empresarial, con prioridades cambiantes, condiciones de mercado en constante cambio y modelos de negocio emergentes, ha ofrecido a IBM la oportunidad de reinventar y ampliar nuestro informe anual The State of Salesforce. Este año, en nuestra décima edición, miramos hacia adelante y compartimos insights sobre cómo los líderes de nivel C de todo el mundo ven Salesforce, su cartera en expansión y cómo permite un enfoque moderno para el liderazgo empresarial.
Explore The State of Salesforce: Future of Business 2021-2022
A continuación, comparto un resumen de las tres nuevas reglas que darán forma al futuro de los negocios: reglas que guiarán la creación de una ventaja competitiva e involucrarán a sus clientes y empleados en todo el mundo. Espero que este resumen le resulte útil y le animo a leer el informe completo y profundizar en nuestra investigación, opiniones de expertos y orientación.
Las formas modernas de trabajar consisten en varias áreas, como cultivar la cultura, formas de fomentar la conectividad, políticas, tecnología y, por supuesto, talento de clase mundial. Los empleados de hoy trabajan de manera diferente, con nueva tecnología que involucra, informa y crea conexión y colaboración. Crear una fuerza laboral flexible y conocedora de la tecnología es, y seguirá siendo, un gran desafío y una oportunidad para las empresas en 2022 y más allá. Los líderes empresariales deberán adoptar carteras en la nube como Salesforce y Slack para diseñar sistemas más inteligentes e intuitivos para ampliar sus estrategias de talento y los esfuerzos de habilitación de los empleados.
Slack presenta una nueva oportunidad para involucrar a sus empleados y solicitar retroalimentación de ellos de una manera muy conversacional, similar a cómo se comunican fuera del trabajo. Creemos que invertir en este tipo de plataforma conversacional y colaborativa es una ola importante de la fuerza laboral del futuro y tendrá un impacto significativo en la capacidad de las empresas para atraer, retener y empoderar a una fuerza laboral dinámica y diversa. Conectará a su empresa, empleados y clientes con la información y las experiencias más importantes.
Las inversiones en IA en los canales de clientes continúan con inversiones emergentes en colaboración y personalización de los empleados, el área de mayor crecimiento futuro para la IA y la automatización es en la colaboración, con un aumento del +81 %.
The State of Salesforce: Future of Business Survey, 2021
Los flujos de trabajo en sentido genérico son procesos. Son simplemente cómo se hacen las cosas en su negocio. Pero los flujos de trabajo inteligentes son predictivos, automatizados, ágiles y transparentes. Y cuanto más se expande, más inteligente se vuelve su negocio. Las empresas modernas deben adoptar una visión holística y evaluar todo su proceso de principio a fin, identificando los puntos de fricción y aplicando estratégicamente la IA y la business intelligence para crear experiencias fluidas y flexibles en toda la empresa.
Muchos líderes empresariales con los que trabajamos expresan el mayor interés en los flujos de trabajo infundidos en tecnología porque ven esto como una de las ventajas competitivas más importantes para ellos en los próximos años. Invertir en flujos de trabajo inteligentes en una plataforma tan robusta y expansiva como Salesforce creará un valor significativo y continuo y experiencias mejoradas para sus clientes y empleados.
Salesforce es más que un CRM: es una plataforma conectada a los procesos de actividad principal que permite una transformación más amplia. Más del 80 % de los encuestados cree que Salesforce es importante para brindar IA y automatización de procesos.
– The State of Salesforce: Future of Business Survey, 2021
El futuro de los negocios depende del valor único de las comunidades concéntricas que entrelazan tecnología, ideas y capacidades que impulsan el máximo valor para los clientes. Cuando esas comunidades se conectan, el ecosistema se expande y aumenta el valor para el cliente. Salesforce es un excelente ejemplo de esta regla y Trailhead, AppExchange y la red más amplia de socios trabajan en conjunto para crear valor incremental para los clientes.
Hay muchos ejemplos de industrias que se apoyan en el ecosistema de Salesforce y que abrazan nuevas asociaciones y modelos de negocio, ya que se vieron obligadas a convertirse en digitales de la noche a la mañana durante la pandemia. Los gobiernos, los proveedores de atención médica, los minoristas buscaron y siguen buscando, nuevas formas de servir a sus electores, pacientes y clientes. Los requisitos comerciales en constante evolución para la innovación, la velocidad y la flexibilidad significan que las empresas modernas continuarán apoyándose en sus comunidades y en las capacidades del ecosistema para impulsar experiencias basadas en el valor.
A medida que las disrupciones del mercado obligan a las empresas a adaptarse, muchas se apoyan en la plataforma Salesforce. Ocho de cada 10 líderes de nivel C creen que Salesforce transforma los modelos de negocio, mientras que la mitad de ellos piensa que es esencial.
– The State of Salesforce: Future of Business Survey, 2021
