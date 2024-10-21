Tres razones por las que el soporte de infraestructura adecuado es esencial para la IA

La adopción de la IA generativa ya no es una cuestión de especulación futura. Con el enorme potencial que ofrece, las empresas ya están maximizando su uso para optimizar las operaciones, aumentar la productividad y trasladar estos beneficios a sus clientes.

Esta transformación viene con nuevos desafíos. A medida que los clientes comienzan a implementar IA on premises, el primer paso es evaluar si sus centros de datos están listos: actualizar la infraestructura de TI implica energía y refrigeración adecuadas, preparar la red para manejar grandes volúmenes de datos, optimizar y ampliar la capacidad de la infraestructura e implementar medidas de protección, al tiempo que permite la escalabilidad. Según un informe del IBM Institute for Business Value (IBM IBV), en colaboración con Oxford Economics, que encuestó a 2500 líderes en 34 países y 26 industrias, el 43 % de los ejecutivos de tecnología afirman que sus preocupaciones sobre su infraestructura de tecnología aumentaron en los últimos seis meses debido a la IA generativa, y ahora están centrados en mejorarla para escalar la tecnología.

Las organizaciones deben contar con una estrategia de implementación que ayude a garantizar operaciones eficientes, un tiempo de inactividad mínimo y respuestas oportunas a los requisitos de TI, mientras se aborda el cumplimiento normativo, las consideraciones éticas y las amenazas de seguridad. Contar con un socio clave con experiencia interna en IA y la capacidad de gestionar todo el ciclo de vida de esta infraestructura subyacente es importante para aprovechar los beneficios de esta evolución tecnológica.

IBM Technology Lifecycle Services (TLS) ofrece una suite completa de soluciones para soporte y servicios de infraestructura desde el despliegue hasta el desmantelamiento, ayudando a las organizaciones a optimizar su infraestructura de TI con disponibilidad y resiliencia. IBM TLS ayuda en la actualización de los centros de datos para que estén listos para la IA, utilizando una cadena de suministro global y una infraestructura para satisfacer las demandas de cargas de trabajo de IA de alta intensidad para productos de IBM y varios fabricantes de equipos originales (OEM), a escala. Estos son algunos de los principales desafíos que los centros de datos pueden enfrentar al ejecutar cargas de trabajo de IA, junto con las formas en que IBM aborda los desafíos: