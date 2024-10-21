Tres razones por las que el soporte de infraestructura adecuado es esencial para la IA

La adopción de la IA generativa ya no es una cuestión de especulación futura. Con el enorme potencial que ofrece, las empresas ya están maximizando su uso para optimizar las operaciones, aumentar la productividad y trasladar estos beneficios a sus clientes.
Esta transformación viene con nuevos desafíos. A medida que los clientes comienzan a implementar IA on premises, el primer paso es evaluar si sus centros de datos están listos: actualizar la infraestructura de TI implica energía y refrigeración adecuadas, preparar la red para manejar grandes volúmenes de datos, optimizar y ampliar la capacidad de la infraestructura e implementar medidas de protección, al tiempo que permite la escalabilidad. Según un informe del IBM Institute for Business Value (IBM IBV), en colaboración con Oxford Economics, que encuestó a 2500 líderes en 34 países y 26 industrias, el 43 % de los ejecutivos de tecnología afirman que sus preocupaciones sobre su infraestructura de tecnología aumentaron en los últimos seis meses debido a la IA generativa, y ahora están centrados en mejorarla para escalar la tecnología.
Las organizaciones deben contar con una estrategia de implementación que ayude a garantizar operaciones eficientes, un tiempo de inactividad mínimo y respuestas oportunas a los requisitos de TI, mientras se aborda el cumplimiento normativo, las consideraciones éticas y las amenazas de seguridad. Contar con un socio clave con experiencia interna en IA y la capacidad de gestionar todo el ciclo de vida de esta infraestructura subyacente es importante para aprovechar los beneficios de esta evolución tecnológica.
IBM Technology Lifecycle Services (TLS) ofrece una suite completa de soluciones para soporte y servicios de infraestructura desde el despliegue hasta el desmantelamiento, ayudando a las organizaciones a optimizar su infraestructura de TI con disponibilidad y resiliencia. IBM TLS ayuda en la actualización de los centros de datos para que estén listos para la IA, utilizando una cadena de suministro global y una infraestructura para satisfacer las demandas de cargas de trabajo de IA de alta intensidad para productos de IBM y varios fabricantes de equipos originales (OEM), a escala. Estos son algunos de los principales desafíos que los centros de datos pueden enfrentar al ejecutar cargas de trabajo de IA, junto con las formas en que IBM aborda los desafíos:
Los centros de datos actuales se han vuelto más complejos debido a la adopción de la IA y a la dependencia de tecnologías de múltiples proveedores. Según el informe “Navigating the Evolving AI Infrastructure Landscape” de TechTarget Enterprise Strategy Group, el 30 % de las organizaciones espera desplegar IA en entornos de nube híbrida, lo que subraya la necesidad de contar con una infraestructura modernizada y una conectividad eficaz.
Mantener la resiliencia operativa exige una infraestructura actualizada y una gestión proactiva de riesgos, pero supervisar varios contratos y solucionar problemas puede ser difícil y costoso para el personal interno de TI. IBM TLS mejora las capacidades existentes de los clientes no solo mediante el despliegue y el soporte de productos IBM (IBM Z, Power y Storage), sino también mediante la integración de nuevas tecnologías de múltiples proveedores compatibles con IA.
Los modelos de lenguaje grandes requieren recursos significativos y múltiples computadoras que operen en paralelo dentro de grandes configuraciones de clústeres de red. Como columna vertebral de la infraestructura, esta red debe admitir arquitecturas de gran ancho de banda, baja latencia y escalables, con optimizaciones específicas para la comunicación de la GPU, el acceso al almacenamiento y las tareas de IA distribuidas. El informe “AI View” de IDC señala que la red fue la partida de gasto en infraestructura más grande para el entrenamiento de IA generativa, que representa el 44 %. Al ofrecer un enfoque integrado y holístico centrado en la resiliencia y la disponibilidad, con equipos especializados en todo el mundo y alianzas estratégicas, IBM TLS actúa como un espacio único para los clientes y como asesor para adquirir, planificar, desplegar, admitir, optimizar y actualizar la infraestructura de los centros de datos (servidores, red, almacenamiento y software), lo que facilita una transición fluida a entornos preparados para la IA.
Si la IA trae obstáculos cada vez más complejos a los centros de datos, abordar estos problemas también podría beneficiarse del uso de la IA en sí. A la vanguardia de este cambio, IBM TLS integra la IA en herramientas y procesos para empoderar a los agentes y mejorar la experiencia del cliente. Para obtener una visión más detallada de cómo IBM TLS utiliza la IA, lea lo que dice Bina Hallman, vicepresidenta de servicios de soporte de TLS para IBM Infrastructure.
Los sistemas de IA generativa, que dependen de componentes complejos como GPU, redes y almacenamiento, pueden enfrentar tasas de falla más altas debido a las intensas cargas de trabajo, y las grandes cantidades de datos que se procesan y comparten también pueden aumentar la vulnerabilidad. El tiempo de inactividad no planificado y las posibles filtraciones de datos son costosos para las empresas, pero el soporte proactivo acelera la resolución de problemas y se anticipa a los problemas antes de que sucedan.
Según la encuesta IBV de IBM “The CEO’s guide to generative AI: Platforms, data, and governance”, la mayoría de los CEO dice que las preocupaciones sobre el linaje y la procedencia de los datos (61 %) y la seguridad de los datos (57 %) serán una barrera para adoptar IA generativa. Para abordar estos desafíos, IBM TLS ofrece soluciones como IBM Support Insights, que gestiona un inventario de más de 3000 clientes y 3.5 millones de activos de TI, identificando y alertando más de 1.5 millones de vulnerabilidades de seguridad activas con recomendaciones para su resolución. Este enfoque ayuda a mantener la integridad de la infraestructura de IA, mitigar las interrupciones y resolver los problemas derivados de los contratos vencidos. Además, IBM TLS asiste a los clientes con la eliminación de datos de activos heredados y proporciona servicios de destrucción de medios, lo que ayuda a garantizar que la desinfección cumpla con las Pautas para la desinfección de medios del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) de EE. UU.
Las crecientes demandas de energía de los centros de datos, resultantes de una mayor integración de la IA, podrían generar mayores gastos operativos por el consumo de energía y las emisiones de carbono, lo que obstaculiza los objetivos de sustentabilidad. Según informó la International Energy Agency (IEA) en enero, el consumo global de electricidad de los centros de datos podría aumentar a más de 1000 TWh en 2026, frente a los 460 TWh estimados en 2022. La adopción de IA no debe pasar por alto los objetivos de sustentabilidad, y la cartera de IBM TLS ayuda a los clientes a tomar decisiones informadas al evaluar las demandas de carga de trabajo y la utilización de la infraestructura, así como monitorear el consumo de energía y la huella de carbono. IBM IT Sustainability Optimization Assessment utiliza el software IBM Turbonomic, que ejecuta escenarios de planificación hipotéticos seleccionados para comprender las posibilidades y los impactos de la optimización del centro de datos. Tras la evaluación, los clientes reciben un informe detallado con las acciones recomendadas, las reducciones de costos estimadas, el consumo de energía proyectado y las mejoras en la huella de carbono, lo que les ayuda a alinear sus iniciativas de IA con los objetivos de sustentabilidad.
A medida que surgen nuevos obstáculos, estar bien preparado, anticipar posibles problemas y aliarse con un socio de soporte y servicios de TI de confianza y experiencia puede afectar el éxito de la adopción y el mantenimiento continuo de la IA. Durante décadas, IBM ha seguido principios básicos que respaldan una pila completa de soluciones de IA con tecnologías de múltiples proveedores. Independientemente de dónde se encuentren los clientes en su recorrido, IBM está posicionada para aprovechar su experiencia para ayudar a las organizaciones con infraestructura para obtener oportunidades de IA, ofertas de productos personalizados, amplia consultoría, servicios de ciclo de vida de tecnología y colaboración con nuestro amplio ecosistema de socios.
