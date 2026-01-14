El año 2025 obligó a las organizaciones a ir más allá del revuelo y plantearse preguntas difíciles sobre dónde la IA generativa y los flujos de trabajo impulsados por la IA realmente aportan valor. El año 2026 es un punto de inflexión para la IA empresarial: el pivote agéntico.
Las cifras proyectadas son significativas: según Gartner, el 40 % de las interacciones con servicios de IA generativa usará modelos de acción y agentes autónomos para completar tareas para 2028. Al mismo tiempo, Deloitte informa que solo una cuarta parte de las organizaciones han puesto a prueba sistemas de agentes este año, una cifra que se espera que se duplique para 2027.
Estas señales son inequívocas. Las perspectivas del negocio apuntan a una rápida adopción de agentes, y al aumento de la complejidad de los agentes de IA, incluso cuando muchas organizaciones siguen en las primeras fases del piloto. Dada esta dinámica, 2026 promete ser un año emocionante para las organizaciones que se enfrentan al escenario agéntico y esperan captar un valor duradero de estas herramientas.
Estos son cuatro objetivos que le ayudarán a poner en funcionamiento la IA agéntica con disciplina en 2026, liderando de manera responsable, innovando con audacia y generando un impacto medible más allá de los pilotos.
Boletín de la industria
Obtenga insights curados sobre las noticias más importantes e intrigantes de la IA. Suscríbase a nuestro boletín semanal Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM .
Su suscripción se entregará en inglés. En cada boletín, encontrará un enlace para darse de baja. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
La fase de prueba de concepto ha terminado. En 2026, el reto no es si la IA agéntica funciona, sino si puede desplegarla de forma confiable en toda su organización, a escala. Cada vez más, esto significa implementar protocolos para admitir sistemas multiagente. Como Gartner pronosticó recientemente, para 2027, la especialización de agentes dará lugar a que el 70 % de los sistemas multiagente contenga agentes con funciones limitadas y específicas. Esto mejorará la precisión, pero estos ecosistemas interdependientes plantean nuevos desafíos, especialmente porque conllevan el potencial de agravar los errores.
Cómo lograrlo:
A medida que los sistemas de IA agéntica se vuelven más potentes y sofisticados, las infraestructuras de gobernanza de la última década ya no son suficientes. En 2026, la observabilidad simplemente no es suficiente. Para orquestar grandes patrimonios agénticos de manera confiable, las organizaciones deben reinventar su infraestructura operativa.
Cómo lograrlo:
Generar confianza en la IA agéntica requiere establecer sistemas de responsabilidad que ofrezcan una gestión de riesgos de extremo a extremo, así como pasar de datos sin procesar ruidosos a insights aplicables en la práctica y del mundo real.
La seguridad no es una ocurrencia tardía: los sistemas agénticos necesitan seguridad empresarial.
Los sistemas de IA agéntica presentan nuevos retos de seguridad que las infraestructuras de ciberseguridad tradicionales no estaban diseñadas para abordar. Priorice la seguridad de nivel empresarial mediante la creación de controles sólidos de autenticación, acreditación y autorización.
Cómo lograrlo:
Al implementar políticas y controles sólidos de seguridad operativa, las organizaciones inteligentes obtendrán una ventaja competitiva significativa en 2026.
Cada programa de IA agéntica debe adherirse a KPI claros y un modelo de retorno de la inversión (ROI) defendible antes de escalar.
Cómo lograrlo:
La era de la inversión en IA justificada únicamente por su potencial innovador está terminando. Según Forrester, el 25 % del gasto planificado en IA se pospondrá hasta 2027 debido a preocupaciones sobre el ROI.
En 2026, las iniciativas importantes de IA deben tener un camino claro hacia un impacto medible dentro de infraestructuras específicas:
Comience con casos de uso de IA agéntica bien definidos y establezca KPI específicos del negocio en torno a la eficiencia operativa y la experiencia del cliente. Defina métricas de éxito antes del despliegue e implemente sistemas de seguimiento que atribuyan los resultados del negocio a capacidades específicas de la IA. Informe estos resultados en toda la organización mediante un ciclo de feedback.
Realice un seguimiento de las métricas clave de liderazgo, que incluyen:
Los líderes de IA más exitosos serán aquellos que puedan expresar no solo lo que hace su IA, sino también qué problemas resuelve y cuánto valor crea.
Estos seis objetivos representan más que una lista de tareas pendientes para 2026. En conjunto, son un proyecto técnico para las empresas sobre la responsabilidad y el uso efectivo de la IA agéntica. Los líderes que dominen la orquestación, la gobernanza y la medición no solo definirán 2026, sino que marcarán la trayectoria para la próxima década de la IA. Comience con un enfoque claro, expanda de manera deliberada y gobierne como una plataforma.
Descubra cómo puede desbloquear todo el potencial de la IA generativa con agentes de IA.
Esta guía completa desglosa casos de uso clave, capacidades principales y recomendaciones paso a paso para ayudarle a elegir las soluciones adecuadas para su negocio.
Dé forma a la IA generativa mediante contribuciones a los LLM de una manera abierta y accesible.
Únase a la comunidad de arquitectos y creadores de IA para aprender, compartir ideas y conectarse con otros.
Explore la diferencia entre los agentes y los asistentes de IA, y aprenda cómo pueden revolucionar la productividad empresarial.
¿Será 2025 el año de los agentes de IA? En este episodio de Mixture of Experts, revisamos modelos de IA, agentes, hardware y lanzamientos de productos con algunos de los principales expertos de la industria.
Permita a los desarrolladores crear, desplegar y monitorear agentes de IA con el estudio IBM watsonx.ai.
Cree una productividad revolucionaria con uno de los conjuntos de capacidades más completos de la industria para ayudar a las empresas a crear, personalizar y gestionar asistentes y agentes de IA.
Logre un ahorro de más del 90 % en costos de energía con los modelos más pequeños y abiertos de Granite, diseñados para mejorar la eficiencia de los desarrolladores. Estos modelos preparados para empresas ofrecen un rendimiento excepcional contra puntos de referencia de seguridad y en una amplia gama de tareas empresariales, desde la ciberseguridad hasta el RAG.
Automatice sus complejos flujos de trabajo y cree una productividad revolucionaria con uno de los conjuntos de capacidades más completos de la industria para ayudar a las empresas a crear, personalizar y gestionar agentes y asistentes de IA.