Objetivos para los líderes de IA y tecnología en 2026: agentes de IA y gobernanza de la IA

Publicado el 14 de enero de 2026
Un grupo de empleados de una empresa escribe en notas adhesivas sobre un fondo transparente
By Suzanne Livingston

El año 2025 obligó a las organizaciones a ir más allá del revuelo y plantearse preguntas difíciles sobre dónde la IA generativa y los flujos de trabajo impulsados por la IA realmente aportan valor. El año 2026 es un punto de inflexión para la IA empresarial: el pivote agéntico.

Las cifras proyectadas son significativas: según Gartner, el 40 % de las interacciones con servicios de IA generativa usará modelos de acción y agentes autónomos para completar tareas para 2028. Al mismo tiempo, Deloitte informa que solo una cuarta parte de las organizaciones han puesto a prueba sistemas de agentes este año, una cifra que se espera que se duplique para 2027.

Estas señales son inequívocas. Las perspectivas del negocio apuntan a una rápida adopción de agentes, y al aumento de la complejidad de los agentes de IA, incluso cuando muchas organizaciones siguen en las primeras fases del piloto. Dada esta dinámica, 2026 promete ser un año emocionante para las organizaciones que se enfrentan al escenario agéntico y esperan captar un valor duradero de estas herramientas.

Estos son cuatro objetivos que le ayudarán a poner en funcionamiento la IA agéntica con disciplina en 2026, liderando de manera responsable, innovando con audacia y generando un impacto medible más allá de los pilotos. 

Objetivo 1: Adoptar la orquestación multiagente

La fase de prueba de concepto ha terminado. En 2026, el reto no es si la IA agéntica funciona, sino si puede desplegarla de forma confiable en toda su organización, a escala. Cada vez más, esto significa implementar protocolos para admitir sistemas multiagente. Como Gartner pronosticó recientemente, para 2027, la especialización de agentes dará lugar a que el 70 % de los sistemas multiagente contenga agentes con funciones limitadas y específicas. Esto mejorará la precisión, pero estos ecosistemas interdependientes plantean nuevos desafíos, especialmente porque conllevan el potencial de agravar los errores.

Cómo lograrlo:

  • Identifique casos de uso de alto valor para sistemas multiagente, con flujos de trabajo bien definidos
  • Diseñe agentes para tareas especializadas en lugar de soluciones amplias
  • Abandone las pruebas manuales propensas a errores y adopte herramientas holísticas capaces de observar y evaluar a los agentes
  • Evalúe continuamente el comportamiento de los agentes en múltiples dimensiones, como la finalización del recorrido y la precisión de las llamadas a herramientas
  • Implemente controles granulares a nivel de flujo de trabajo que permitan a su organización aislar y optimizar procesos individuales sin daños colaterales 

Objetivo 2: Crear gobernanza y confianza para los sistemas autónomos

A medida que los sistemas de IA agéntica se vuelven más potentes y sofisticados, las infraestructuras de gobernanza de la última década ya no son suficientes. En 2026, la observabilidad simplemente no es suficiente. Para orquestar grandes patrimonios agénticos de manera confiable, las organizaciones deben reinventar su infraestructura operativa.

Cómo lograrlo:

  • No solo monitoree el tiempo de actividad, sino también el tiempo de ejecución: adopte métricas como la precisión, la deriva, la relevancia del contexto y el costo.
  • Diseñe sistemas que capturen inmediatamente los rastros del razonamiento para mantener la responsabilidad arraigada en el proceso
  • Renuncie a las evaluaciones masivas propensas a errores y opte por pruebas de estrés previas a la producción para garantizar la estabilidad a largo plazo
  • Implemente medidas de seguridad independientes para detectar jailbreaks, inyecciones de instrucción y envenenamientos
  • Optimice de forma activa y continua las compensaciones de costos y rendimiento en lugar de depender de la presupuestación predictiva para guiar un proyecto

Generar confianza en la IA agéntica requiere establecer sistemas de responsabilidad que ofrezcan una gestión de riesgos de extremo a extremo, así como pasar de datos sin procesar ruidosos a insights aplicables en la práctica y del mundo real.

Objetivo 3: Integrar la seguridad en cada despliegue de IA agéntica

La seguridad no es una ocurrencia tardía: los sistemas agénticos necesitan seguridad empresarial.

Los sistemas de IA agéntica presentan nuevos retos de seguridad que las infraestructuras de ciberseguridad tradicionales no estaban diseñadas para abordar. Priorice la seguridad de nivel empresarial mediante la creación de controles sólidos de autenticación, acreditación y autorización.

Cómo lograrlo:  

  • La seguridad empresarial comienza con la transferencia de acceso basada en roles. Asegúrese de que a cada usuario se le asigne un rol estrictamente limitado y gobernado que dicte su acceso a los datos y herramientas que está autorizado a usar.
  • Priorice el soporte para una variedad de esquemas de autenticación, incluyendo autenticación básica, autenticación de token portador, variantes de OAuth y autenticación basada en clave API.
  • Diseñe procesos de acreditación que estén encriptados y aislados, y que se integren perfectamente con sistemas externos de gestión de credenciales.
  • Cree mejores prácticas para la autorización: establezca la continuidad del contexto del usuario entre sistemas y una aplicación coherente de la autorización, además de permitir una trazabilidad total de las acciones del agente ligadas a usuarios específicos.

Al implementar políticas y controles sólidos de seguridad operativa, las organizaciones inteligentes obtendrán una ventaja competitiva significativa en 2026. 

Objetivo 4: Vincular las inversiones en IA con el ROI y los resultados empresariales

Cada programa de IA agéntica debe adherirse a KPI claros y un modelo de retorno de la inversión (ROI) defendible antes de escalar.

Cómo lograrlo:

La era de la inversión en IA justificada únicamente por su potencial innovador está terminando. Según Forrester, el 25 % del gasto planificado en IA se pospondrá hasta 2027 debido a preocupaciones sobre el ROI.

En 2026, las iniciativas importantes de IA deben tener un camino claro hacia un impacto medible dentro de infraestructuras específicas:

  • Eficiencia operativa (tiempo de ciclo, rendimiento, tasa de errores, porcentaje de reelaboración)
  • Experiencia y crecimiento (puntuaciones CSAT/NPS, aumentos de conversión y retención)
  • Finanzas (costo del servicio, impacto en el margen bruto, mejoras del capital de trabajo)
  • Riesgo y cumplimiento (violaciones de políticas evitadas, horas de auditoría ahorradas)

Comience con casos de uso de IA agéntica bien definidos y establezca KPI específicos del negocio en torno a la eficiencia operativa y la experiencia del cliente. Defina métricas de éxito antes del despliegue e implemente sistemas de seguimiento que atribuyan los resultados del negocio a capacidades específicas de la IA. Informe estos resultados en toda la organización mediante un ciclo de feedback.

Realice un seguimiento de las métricas clave de liderazgo, que incluyen:

  • Periodo de recuperación y tasa interna de retorno por iniciativa
  • Porcentaje del gasto en IA vinculado a beneficios validados
  • Variación mensual frente a caso de negocio
  • Reproducibilidad de resultados entre regiones y unidades

Los líderes de IA más exitosos serán aquellos que puedan expresar no solo lo que hace su IA, sino también qué problemas resuelve y cuánto valor crea.

Lideremos el camino con negocios más inteligentes 

Estos seis objetivos representan más que una lista de tareas pendientes para 2026. En conjunto, son un proyecto técnico para las empresas sobre la responsabilidad y el uso efectivo de la IA agéntica. Los líderes que dominen la orquestación, la gobernanza y la medición no solo definirán 2026, sino que marcarán la trayectoria para la próxima década de la IA. Comience con un enfoque claro, expanda de manera deliberada y gobierne como una plataforma.

