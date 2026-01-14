El año 2025 obligó a las organizaciones a ir más allá del revuelo y plantearse preguntas difíciles sobre dónde la IA generativa y los flujos de trabajo impulsados por la IA realmente aportan valor. El año 2026 es un punto de inflexión para la IA empresarial: el pivote agéntico.

Las cifras proyectadas son significativas: según Gartner, el 40 % de las interacciones con servicios de IA generativa usará modelos de acción y agentes autónomos para completar tareas para 2028. Al mismo tiempo, Deloitte informa que solo una cuarta parte de las organizaciones han puesto a prueba sistemas de agentes este año, una cifra que se espera que se duplique para 2027.

Estas señales son inequívocas. Las perspectivas del negocio apuntan a una rápida adopción de agentes, y al aumento de la complejidad de los agentes de IA, incluso cuando muchas organizaciones siguen en las primeras fases del piloto. Dada esta dinámica, 2026 promete ser un año emocionante para las organizaciones que se enfrentan al escenario agéntico y esperan captar un valor duradero de estas herramientas.

Estos son cuatro objetivos que le ayudarán a poner en funcionamiento la IA agéntica con disciplina en 2026, liderando de manera responsable, innovando con audacia y generando un impacto medible más allá de los pilotos.