No es ningún secreto que la inteligencia artificial (IA) transforma la forma en que trabajamos en la planificación y análisis financiero (FP&A). Ya está sucediendo hasta cierto punto, pero podríamos soñar fácilmente con muchas más cosas que la IA podría hacer por nosotros.

La mayoría de los profesionales de FP&A se consumen con trabajo manual que resta valor a su capacidad para agregar valor a su trabajo. Esto a menudo deja a los directores financieros y líderes empresariales frustrados con el retorno de la inversión de su equipo de FP&A. Sin embargo, la IA puede ayudar a los profesionales de FP&A a mejorar el trabajo que realizan.

Los desarrollos en IA se han acelerado enormemente en los últimos años, y es posible que los profesionales de FP&A ni siquiera sepan lo que es posible. Es hora de ampliar nuestro pensamiento y considerar cómo podríamos maximizar los usos potenciales de la IA.

A medida que imagino más formas en que la IA podría ayudarnos, me he centrado en las tareas prácticas que los profesionales de FP&A realizan hoy. También consideré flujos de trabajo impulsados por IA que sean realistas para implementar dentro del próximo año.