No es ningún secreto que la inteligencia artificial (IA) transforma la forma en que trabajamos en la planificación y análisis financiero (FP&A). Ya está sucediendo hasta cierto punto, pero podríamos soñar fácilmente con muchas más cosas que la IA podría hacer por nosotros.
La mayoría de los profesionales de FP&A se consumen con trabajo manual que resta valor a su capacidad para agregar valor a su trabajo. Esto a menudo deja a los directores financieros y líderes empresariales frustrados con el retorno de la inversión de su equipo de FP&A. Sin embargo, la IA puede ayudar a los profesionales de FP&A a mejorar el trabajo que realizan.
Los desarrollos en IA se han acelerado enormemente en los últimos años, y es posible que los profesionales de FP&A ni siquiera sepan lo que es posible. Es hora de ampliar nuestro pensamiento y considerar cómo podríamos maximizar los usos potenciales de la IA.
A medida que imagino más formas en que la IA podría ayudarnos, me he centrado en las tareas prácticas que los profesionales de FP&A realizan hoy. También consideré flujos de trabajo impulsados por IA que sean realistas para implementar dentro del próximo año.
Boletín de la industria
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes de la industria sobre IA, automatización, datos y más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se entregará en inglés. En cada boletín, encontrará un enlace para darse de baja. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
Esta no es una lista corta de deseos, pero debería entusiasmarnos a todos sobre el futuro de FP&A. Hoy en día, los profesionales de FP&A dedican demasiado tiempo al trabajo manual en hojas de cálculo o actualizaciones de paneles. Implemente estas capacidades y liberará fácilmente varios días cada mes para el trabajo de valor agregado.
Por último, utilice su nuevo tiempo libre para hacer realidad la misión de FP&A de impulsar las decisiones estratégicas correctas en la empresa. ¿Cuántas empresas tienen equipos de FP&A que facilitan el proceso de estrategia? Todavía tengo que conocer a uno.
Sin embargo, con capacidades adicionales de IA, esto podría ser pronto una realidad. Analicemos cómo algunas de las capacidades de la lista de deseos pueden elevar nuestro trabajo a un nivel estratégico.
Si no está seguro de por dónde empezar, identifique hoy una tarea concreta que se alinee con cualquier elemento de la lista de deseos. Luego, explore qué herramientas ya están disponibles dentro de su empresa para automatizar o aumentar la salida utilizando IA.
Si no hay herramientas disponibles, debe construir el caso de negocio alineándose con sus colegas sobre las necesidades más apremiantes y presentándolas a la gerencia.
Alternativamente, puede probar IBM® Planning Analytics en su trabajo de forma gratuita. Cuando estas herramientas funcionan para usted, también pueden funcionar para otros.
No le de demasiadas vueltas al asunto. Comience a implementar herramientas de IA en su trabajo diario hoy mismo. Es crítico utilizarlos como habilitadores para elevar el trabajo que hacemos en FP&A. ¿Por dónde empezará?
Descubre cómo la forecasting impulsada por IA, el análisis automatizado de varianzas y los insights de rendimiento en tiempo real están ayudando a los equipos financieros.
Explora cómo los CFO y los líderes financieros pueden aprovechar al máximo la IA generativa, incluyendo cómo prepararla, dónde aplicarla y qué se requiere para que la IA sea una adición valiosa.
Examine cómo las soluciones impulsadas por IA están remodelando el rol del CFO actual y mejorando la planificación financiera.
Obtenga una planificación empresarial integrada infundida con IA con la libertad de desplegar en el entorno que mejor respalde sus objetivos.
Transforme las finanzas con IBM® AI for Finance, impulsado por automatización inteligente y insights predictivos para impulsar operaciones financieras más inteligentes, rápidas y más Resilient.
Reimagine las finanzas con IBM® Consulting: combina experiencia y soluciones impulsadas por IA para una función financiera estratégica más eficiente.
Unifique la planificación financiera y las operaciones con IA para mejorar el forecasting, optimizar los procesos y elevar el rendimiento financiero.