10 tareas que me gustaría que la IA pudiera realizar para profesionales de planificación y análisis financiero

Hombre de negocios maduro que dirige un debate de proyectos con colegas en la oficina

No es ningún secreto que la inteligencia artificial (IA) transforma la forma en que trabajamos en la planificación y análisis financiero (FP&A). Ya está sucediendo hasta cierto punto, pero podríamos soñar fácilmente con muchas más cosas que la IA podría hacer por nosotros.

La mayoría de los profesionales de FP&A se consumen con trabajo manual que resta valor a su capacidad para agregar valor a su trabajo. Esto a menudo deja a los directores financieros y líderes empresariales frustrados con el retorno de la inversión de su equipo de FP&A. Sin embargo, la IA puede ayudar a los profesionales de FP&A a mejorar el trabajo que realizan.

Los desarrollos en IA se han acelerado enormemente en los últimos años, y es posible que los profesionales de FP&A ni siquiera sepan lo que es posible. Es hora de ampliar nuestro pensamiento y considerar cómo podríamos maximizar los usos potenciales de la IA.

A medida que imagino más formas en que la IA podría ayudarnos, me he centrado en las tareas prácticas que los profesionales de FP&A realizan hoy. También consideré flujos de trabajo impulsados por IA que sean realistas para implementar dentro del próximo año.

Diez tareas de FP&A para que la IA las realice

  1. Pronóstico financiero avanzado: permite actualizaciones continuas de pronósticos en tiempo real basadas en los datos más recientes. Genera automáticamente múltiples escenarios financieros y simula sus impactos en diferentes condiciones. Utiliza algoritmos avanzados para predecir ingresos, gastos y flujos de efectivo con gran precisión.
  2. Informes y visualización automatizados: genera y actualiza automáticamente informes y paneles extrayendo datos de múltiples fuentes en tiempo real. Proporciona explicaciones contextuales e insights dentro de los reportes para destacar los controladores clave y anomalías. Permite métricas definidas por el usuario y visualizaciones adaptadas a las necesidades comerciales específicas.
  3. Interacción con lenguaje natural: permite a los usuarios interactuar con sistemas financieros que utilizan consultas en lenguaje natural y comandos, lo que facilita la recuperación y el análisis de datos. Proporciona interfaces basadas en voz para operación con manos libres e insights instantáneos. Facilita la generación de lenguaje natural para convertir datos financieros complejos en narraciones y resúmenes fácilmente comprensibles.
  4. Presupuestación y planificación inteligentes: ajusta los presupuestos de manera dinámica en función del rendimiento en tiempo real y de factores externos. Identifica y analiza automáticamente las variaciones entre los datos reales y los presupuestos, proporcionando explicaciones para las desviaciones. Ofrece recomendaciones estratégicas basadas en tendencias y proyecciones de datos financieros.
  5. Advanced gestión de riesgos: utiliza modelos de riesgo impulsados por IA para identificar posibles riesgos de mercado, crediticios y operativos. Desarrolla sistemas de alerta temprana que alertan sobre posibles problemas financieros o desviaciones del rendimiento planificado. Ayuda a garantizar el cumplimiento de las regulaciones financieras mediante el monitoreo y la presentación de informes automatizados.
  6. Detección de anomalías en los pronósticos: mejora la precisión de las previsiones mediante el uso de modelos avanzados de machine learning que incorporan datos históricos y entradas en tiempo real. Detecta automáticamente anomalías en los datos financieros, proporcionando alertas sobre patrones inusuales o desviaciones del comportamiento esperado. Ofrece explicaciones detalladas y posibles causas de las anomalías detectadas para guiar las acciones correctivas.
  7. Planificación financiera colaborativa: facilita la colaboración entre los equipos de FP&A y otros departamentos a través de plataformas compartidas y acceso a datos en tiempo real. Permite interacciones de lenguaje natural con modelos y datos financieros. Implementa asistentes impulsados por IA para responder consultas, realizar tareas y apoyar los procesos de toma de decisiones.
  8. Aprendizaje y mejora continuos: desarrolla modelos de machine learning que aprenden continuamente de nuevos datos y mejoran con el tiempo. Incorpora mecanismos de retroalimentación para refinar pronósticos y análisis basados en resultados reales. Captura datos históricos e insights para la toma de decisiones en el futuro.
  9. Planificación estratégica de escenarios: analiza las tendencias del mercado y el posicionamiento competitivo para respaldar la planificación estratégica. Evalúa las inversiones potenciales y sus impactos financieros mediante el uso de análisis impulsado por IA. Optimiza las carteras de activos y proyectos en función de las recomendaciones impulsadas por la IA.
  10. Explicaciones de modelos financieros: genera automáticamente explicaciones claras y detalladas de los modelos financieros, incluidos supuestos, cálculos e impactos potenciales. Proporciona visualizaciones y análisis de escenarios para demostrar cómo los cambios en las entradas afectan los resultados. Ayuda a garantizar la transparencia al permitir a los usuarios profundizar en los componentes del modelo y comprender la lógica detrás de las proyecciones y recomendaciones.

Esta no es una lista corta de deseos, pero debería entusiasmarnos a todos sobre el futuro de FP&A. Hoy en día, los profesionales de FP&A dedican demasiado tiempo al trabajo manual en hojas de cálculo o actualizaciones de paneles. Implemente estas capacidades y liberará fácilmente varios días cada mes para el trabajo de valor agregado.

Tome las decisiones estratégicas correctas

Por último, utilice su nuevo tiempo libre para hacer realidad la misión de FP&A de impulsar las decisiones estratégicas correctas en la empresa. ¿Cuántas empresas tienen equipos de FP&A que facilitan el proceso de estrategia? Todavía tengo que conocer a uno.

Sin embargo, con capacidades adicionales de IA, esto podría ser pronto una realidad. Analicemos cómo algunas de las capacidades de la lista de deseos pueden elevar nuestro trabajo a un nivel estratégico.

  • Planificación estratégica de escenarios: ¿cómo sabe qué opciones puede tomar? Puede convertirse fácilmente en un ejercicio de escritorio interminable que no produce insights útiles. Al utilizar la IA en el análisis, puedes hacer más cosas más rápido y desafiar tu forma de pensar. Esto ayuda a FP&A a aportar opciones e insights relevantes a la mesa de estrategias en lugar de ser solo un facilitador pasivo.
  • Pronóstico avanzado: ¿Cómo sabe si está tomando la decisión estratégica correcta? La respuesta es sencilla: no lo sabe. No obstante, puede mejorar la calificación de la elección. Ahí es donde entra en juego el pronóstico avanzado. Al considerar toda la información interna y externa disponible, puede pronosticar los resultados más probables de una elección. Si los pronósticos se alinean con sus aspiraciones estratégicas, probablemente sea la elección correcta.
  • Planificación colaborativa: muchas estrategias no logran ofrecer los resultados financieros esperados debido a la desalineación y al pensamiento basado en silos. Tomar las decisiones correctas es un desafío si la estrategia no fue un esfuerzo de colaboración o si su cascada se realizó en silos. Mediante la planificación colaborativa, FP&A puede facilitar la concientización multifuncional sobre el progreso estratégico y resaltar las áreas que necesitan atención.

Si no está seguro de por dónde empezar, identifique hoy una tarea concreta que se alinee con cualquier elemento de la lista de deseos. Luego, explore qué herramientas ya están disponibles dentro de su empresa para automatizar o aumentar la salida utilizando IA.

Si no hay herramientas disponibles, debe construir el caso de negocio alineándose con sus colegas sobre las necesidades más apremiantes y presentándolas a la gerencia.

Alternativamente, puede probar IBM® Planning Analytics en su trabajo de forma gratuita. Cuando estas herramientas funcionan para usted, también pueden funcionar para otros.

No le de demasiadas vueltas al asunto. Comience a implementar herramientas de IA en su trabajo diario hoy mismo. Es crítico utilizarlos como habilitadores para elevar el trabajo que hacemos en FP&A. ¿Por dónde empezará?

 

Autor

Anders Liu-Lindberg

Partner and Chief Commercial Officer at the Business Partnering Institute
