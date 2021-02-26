10 aspectos de un equipo ágil perfecto

Un equipo ágil bien establecido trabaja en armonía para iterar sin descanso y generar resultados de alto valor. Mantiene un ritmo constante y ofrece resultados cuantificables y de alta calidad que se alinean con su estrategia de negocio. Como aprendí trabajando dentro de un equipo de IBM Garage, se necesita la estructura de equipo adecuada (una combinación de personalidades, talento y habilidades con una mentalidad singular de crecimiento compartido) para que un equipo alcance este nivel de eficiencia. Estos son 10 aspectos del equipo ágil perfecto:
Cuando un equipo tiene química, el bienestar de cada miembro es tan importante como los resultados del equipo. Los compañeros de equipo están orgullosos de sus resultados y, con el tiempo, el grupo desarrolla un sentido de camaradería a medida que las relaciones laborales se convierten en amistades.
Ese vínculo es la razón por la que es fundamental hacer todo lo posible para mantener unido a un equipo ágil. Cuantos más desafíos y éxitos comparta el grupo, más profundo se vuelve este vínculo y más efectivo se vuelve el equipo. Dado que construir relaciones lleva tiempo, conviene minimizar los cambios en el equipo en la medida de lo posible.
Un equipo está formado por varios expertos en la materia (SME), pero el líder del equipo es el agente de cambio. Este miembro del equipo debe tener experiencia en Lean Startup, Lean User Experience (UX), Enterprise Design Thinking, Agile e incluso algunos conceptos de DevOps.
Los líderes de equipo más exitosos no solo tienen experiencia en Design Thinking empresarial, sino que en realidad son entrenadores certificados. Creativos por naturaleza, estos entrenadores pueden impartir talleres complejos que inspiren a los equipos a pensar fuera de lo común y superar desafíos. Un gran líder de equipo cree firmemente en los beneficios de las prácticas ágiles y tiene la capacidad de garantizar que ágil sea una parte fundamental de la cultura del equipo.
Otra fuerza impulsora en un equipo ágil es el arquitecto. El arquitecto ayuda al equipo a centrarse en el objetivo principal de un sprint y evita que se pierdan en los detalles. Al confiar en su experiencia, el arquitecto es capaz de tomar una solución compleja y simplificarla en función de la especialidad de cada miembro del equipo.
El arquitecto también gobierna el diseño y la implementación de una solución y se ocupa de cualquier riesgo técnico o bloqueador que surja en el camino. Mientras escucha las opiniones de todos sobre el equipo, el arquitecto tiene la autoridad para tomar decisiones técnicas. Es importante que el equipo confíe en su experiencia.
Un producto nunca tendrá éxito si la UX no es reflexiva y no se basa en una investigación real. Si bien podría argumentar que algunos productos no tienen una interfaz de usuario, por lo que no necesitan un diseñador de UX, estaría perjudicando a su equipo. Si hay un usuario, entonces un diseñador de UX agrega una perspectiva valiosa y objetiva que ayuda a mantener a su equipo enfocado en las necesidades del usuario.
Si bien el resto de los miembros del equipo no tienen una sección única en este artículo, tienen la misma importancia que el líder del equipo y el arquitecto. El éxito de un equipo depende de las contribuciones de cada persona y de sus esfuerzos para ayudar cuando surgen desafíos.
El resto de las características del equipo dependen del producto que se esté desarrollando. Si está modernizando la tecnología de un flujo de trabajo preexistente, eso requiere habilidades diferentes a las de crear un nuevo algoritmo para optimizar un proceso diario y garantizar el máximo rendimiento. Como resultado, los otros miembros del equipo necesitan habilidades complementarias tanto para la tarea en cuestión como para los demás miembros del equipo.
Una vez que haya identificado qué conjuntos de habilidades necesita en su equipo ágil, debe seleccionar a las personas adecuadas dentro de esos conjuntos de habilidades. Tanto la profundidad como la amplitud son igualmente importantes, como se ve en el modelo de habilidades en forma de t. Cada miembro del equipo no solo debe tener un conjunto de habilidades lo suficientemente amplio como para poder ayudar a otros y seguir el progreso del equipo, sino también aprovechar una profunda experiencia en una sola área como SME.
Y el hecho de que tenga un ingeniero de conjunto completo, alguien que pueda desarrollar soluciones de aplicaciones móviles y aplicaciones web de extremo a extremo sin depender de otros, no significa que su conjunto de habilidades se utilice mejor de esa manera. Cuando tiene equipos con tanto profundidad como amplitud de habilidades, puede delegar el trabajo en consecuencia para lograr el máximo en un sprint sin sobrecargar a una sola persona.
La cultura de un equipo impulsa la eficiencia y la productividad. Simplemente practicar Agile, DevOps o Enterprise Design Thinking no es suficiente: estas ideologías deben ser una parte inseparable de las interacciones diarias del equipo. Los equipos obtienen mayor autonomía y empoderamiento para tomar decisiones a partir de la cultura ágil y DevOps.
Con Enterprise Design Thinking, los equipos también enfatizan la comunicación abierta e igualmente valorada de todos los miembros del equipo, y la creación de prototipos y la iteración normalizan el fracaso y el fracaso rápido. Este proceso fomenta ideas creativas y originales y permite que brillen las ideas más prometedoras. Pero la cultura se extiende a las relaciones personales en la base del equipo, incluidos hábitos como salidas de fin de semana, happy hours informales o incluso celebraciones de cumpleaños mensuales.
Para continuar creciendo y mejorar su rendimiento con el tiempo, un equipo necesita reflexionar sobre su trabajo. Las retrospectivas, una parte importante de la infraestructura ágil, permiten a los equipos abordar desafíos y colaborar para identificar soluciones.
Por ejemplo, si un nuevo miembro del equipo carece de habilidades en un área determinada o no se mueve al ritmo del resto del equipo, esto podría surgir en la retrospectiva. El equipo podría trabajar en conjunto para hablar sobre cómo apoyar mejor a esta persona, en última instancia, permitiéndoles y empoderándoles a ella y al equipo para que tengan más éxito en iteraciones futuras.
Viajar para reuniones en persona no siempre es sostenible o posible. Para corregir esto, algunos equipos adoptan enfoques híbridos en los que los miembros se reúnen durante una semana y luego trabajan de forma remota durante una semana, mientras que otros solo se reúnen durante ceremonias ágiles clave.
Lo importante es que el equipo establezca un tiempo y una cadencia que ayuden a construir y reforzar su química y armonía. Estas reuniones periódicas agilizan la comunicación, brindan la oportunidad de apoyarse mutuamente y, en última instancia, impulsan el éxito del equipo. Incluso en entornos totalmente virtuales, los happy hours virtuales y las cámaras web siempre activas alientan a los trabajadores remotos a mantenerse conectados.
La colocación puede mejorar la dinámica del equipo, pero como vimos con la pandemia, no es un requisito. Dado que obtener talento de diferentes ubicaciones puede ayudar a reducir los costos, algunos miembros del equipo pueden residir en ubicaciones geográficas dispersas. La clave del éxito aquí es mantener a la mayoría de los miembros del equipo en la misma zona horaria para que esas reuniones regulares del equipo puedan seguir ocurriendo.
Identificar y seleccionar el talento adecuado para su equipo ágil puede ser desalentador al principio, pero a medida que se mueve en el proceso, descubrirá que a través de pequeñas iteraciones, su equipo estará preparado para el éxito.
En el modelo integral de IBM Garage, nuestro equipo trabaja con usted para identificar puntos débiles, desarrollar ideas innovadoras e implementar soluciones iterativas con un riesgo manejable. Equipamos a su equipo con las prácticas, técnicas y experiencia para ejecutar a lo largo del camino. La colaboración resultante ofrece valor a través de despliegues resilientes, una expansión de capacidades y una transformación digital acelerada y valor para nuestros clientes.
