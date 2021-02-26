10 aspectos de un equipo ágil perfecto

Cuando un equipo tiene química, el bienestar de cada miembro es tan importante como los resultados del equipo. Los compañeros de equipo están orgullosos de sus resultados y, con el tiempo, el grupo desarrolla un sentido de camaradería a medida que las relaciones laborales se convierten en amistades.

Ese vínculo es la razón por la que es fundamental hacer todo lo posible para mantener unido a un equipo ágil. Cuantos más desafíos y éxitos comparta el grupo, más profundo se vuelve este vínculo y más efectivo se vuelve el equipo. Dado que construir relaciones lleva tiempo, conviene minimizar los cambios en el equipo en la medida de lo posible.