Personalizar la experiencia de los miembros

IBM Consulting IBM Consulting está ayudando a The Recording Academy con el diseño, la implementación y la gestión de la experiencia de sus miembros en Salesforce, a través de recorridos personalizados de primer nivel para más de 23 000 profesionales de la música de todo el mundo. Los beneficios ya se están empezando a cosechar: una mejor experiencia de usuario, sistemas de pago más ágiles y un aumento en la eficiencia del 80 % en la venta digital de entradas. Consulte el informe The State of Salesforce 2023-2024 Leer más sobre la optimización de Salesforce por parte de The Recording Academy