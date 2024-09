IBM cuenta con una larga trayectoria en experiencias digitales de última generación para algunos de los recintos deportivos y de entretenimiento más venerados del mundo. El Mercedes-Benz Stadium de Atlanta no es la excepción. Esta impresionante estructura, uno de los estadios con la tecnología más avanzada del mundo, alberga a los Atlanta Falcons, Atlanta United y una procesión constante de eventos de alto nivel, desde el concierto de Taylor Swift hasta la Copa Mundial de la FIFA 2026. Y se concibió y construyó pensando sobre todo en los aficionados.

Diseñado y construido desde cero para redefinir la experiencia de los aficionados, el estadio incorpora una amplia gama de tecnologías integradas para funcionar como un sistema unificado y fluido, que cuenta con 6000 kilómetros de cable de fibra óptica, 1800 puntos de acceso wifi y la pantalla digital más grande del mundo: el emblemático Halo Board.

IBM estuvo ahí desde el principio, diseñando y construyendo la infraestructura digital que ocupa el primer puesto en "Overall Stadium Technology" en la encuesta anual Voice of the Fan de la NFL. Además, los fundamentos tecnológicos se diseñaron para ser "flexibles en el futuro". Por eso, cuando el equipo de AMB Sports and Entertainment, empresa propietaria y gestora del estadio, quiso actualizar sus soluciones de almacenamiento y seguridad, IBM fue una elección natural.