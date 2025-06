Prevención de la contaminación

Como parte de los esfuerzos continuos de IBM por conservar los recursos naturales y minimizar los residuos, la empresa se fijó el objetivo de eliminar los artículos de plástico de un solo uso no esenciales de las cafeterías gestionadas por IBM en todo el mundo para 2025. En 2023, realizamos evaluaciones in situ para monitorizar el cumplimiento de este objetivo y modificamos los contratos de adquisición con nuestros principales proveedores de servicios alimentarios para garantizar que no se reintroduzcan artículos de plástico de un solo uso y que se establezcan controles para prohibir futuros pedidos. A finales de 2023, habíamos eliminado todos los artículos de plástico de un solo uso no esenciales en 58 de las 60 cafeterías de IBM en todo el mundo.1

Nuestro objetivo para 2024 será eliminar los artículos de plástico de un solo uso no esenciales de las dos ubicaciones restantes, realizar evaluaciones in situ para supervisar la conformidad y garantizar que los nuevos contratos de adquisición para las cafeterías gestionadas por IBM incorporen los objetivos de la meta.

¹Los artículos de plástico no esenciales y de un solo uso se retiraron de 37 cafeterías gestionadas por IBM de acuerdo con los requisitos legales en Europa e India.